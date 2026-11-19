Kanada ist stark mit der US-Wirtschaft verflochten; Zollsätze wirken deshalb auf Stahl, Autos, Holz und Energie. Für die Shopify Aktie, die an der Nasdaq (USD) notiert ist, liegt der Zusammenhang eher indirekt über Konsum und Währung – ein Bezug zur Zollkasse besteht nicht. Wichtiger sind für Anleger kanadische Staatsanleihen und Unternehmen mit US-Geschäft. Aussagen zu Kursen leiten sich aus dem PBO-Bericht nicht ab; das ist eine Einschätzung der Redaktion. Auch für europäische Anleger ist das Thema ein Gradmesser: Gelingt Washington ein Deal mit Ottawa und Mexiko, wäre das ein Signal für künftige Abkommen mit anderen Partnern.