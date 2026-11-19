Kanadas Haushalt rechnet mit Einnahmen aus dem Zollstreit mit den USA – und genau das macht ihn angreifbar. Die Parlamentarische Haushaltsbehörde (PBO) warnt laut Newsweek, ein früheres Ende des Konflikts würde Kanada rund 5 Milliarden Kanada-Dollar (etwa 3,5 Milliarden US-Dollar) an Zolleinnahmen kosten. Der Haushalt vom 5. November geht davon aus, dass Kanadas Gegenzölle auf US-Waren bis ins Finanzjahr 2027/28 bestehen bleiben. Für Anleger berührt das den Handel zwischen den USA und Kanada, den kanadischen Staatshaushalt und kanadische Unternehmen mit US-Notierung wie die Shopify Aktie (ISIN: CA82509L1076, FSE: 307, TSE: SHOP, NASDAQ: SHOP).
Kanada-Haushalt: 5 Milliarden Kanada-Dollar Zolleinnahmen hängen am Handelsstreit mit den USA - Wie viel Deal verträgt Ottawas Budget?
Kanadas Haushaltsbehörde warnt: Ein früheres Ende des Zollstreits mit den USA würde rund 5 Milliarden Kanada-Dollar Zolleinnahmen kosten, der Spielraum bis zum Defizitziel beträgt nur 2 Milliarden. Was das für Kanada-Werte wie die Shopify Aktie und den Handel mit den USA bedeutet.
Steckbrief
- Land
- Kanada
- Premierminister
- Mark Carney
- Finanzminister
- François-Philippe Champagne
- Haushalt vorgestellt
- 5.11.2026
Stand: 19.11.2026, Zahlen aus dem Haushalt vom 5.11.2026 laut PBO-Bericht; ein Zeitpunkt der PBO-Warnung ist in der Quelle nur als 'Dienstag' genannt
Das Thema steht in einer Woche voller Zollmeldungen: Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer verteidigte am 16. November die US-Zollpolitik und nannte Kanada und China als die beiden Länder, die direkt vergolten hätten; die kanadische Arbeitslosenquote nannte er mit 6,7 Prozent im Oktober. Premierminister Mark Carney traf Donald Trump laut CBC am Rande des APEC-Gipfels. Zum Stand der Verhandlungen nennt Newsweek keinen Stichtag; US-Finanzminister Scott Bessent äußerte sich optimistisch zu Abkommen mit Kanada und Mexiko, Greer sagte, die Gespräche liefen.
Die Zahlen
Wie viel Spielraum hat Kanadas Haushalt – und wo liegen die Risiken?
Die PBO hat den Haushalt durchgerechnet. Das Defizit soll 2026/27 bei 62,3 Milliarden Kanada-Dollar liegen und im Jahr darauf bei 62,5 Milliarden. Die Zolleinnahmen sind für 2026/27 mit 11,1 Milliarden Kanada-Dollar eingeplant. Bis das Defizitziel 2027/28 gerissen wird, bleiben laut PBO nur 2 Milliarden Kanada-Dollar Luft; das Abwärtsszenario der Regierung mit 3,6 Milliarden Kanada-Dollar zusätzlichem Defizit würde das Ziel bereits verfehlen. Ob wirtschaftliche Vorteile eines Deals den Einnahmeausfall ausgleichen würden, hat die PBO nach Angaben von Newsweek nicht berechnet.
|Posten
|Wert
|Defizit 2026/27
|62,3
|Defizit 2027/28
|62,5
|Zolleinnahmen 2026/27
|11,1
|Hilfen für handelsbetroffene Branchen
|11,5
|Neue Ausgabenmaßnahmen über fünf Jahre
|151,5
|Schuldendienst 2026/27
|60,2
|Schuldendienst 2030/31
|85,5
|Nettokreditbedarf fünf Jahre
|rund 765
Alle Angaben laut PBO über Newsweek; nicht unabhängig geprüft. Nettokreditbedarf bezieht sich auf fünf Jahre.
Quelle: Newsweek, Parlamentarische Haushaltsbehörde Kanadas
Die Hilfen von 11,5 Milliarden Kanada-Dollar entfallen laut Bericht auf 6,1 Milliarden für Stahl, Autos und kritische Mineralien in Ontario, 2,2 Milliarden für die Forstwirtschaft und 3,5 Milliarden für befristete Arbeitslosenversicherungsmaßnahmen. Der Verteidigungsausgabenpfad von 5 Prozent der Wirtschaftsleistung bis 2035 ist in den Zahlen nicht berücksichtigt. Eine frühere PBO-Schätzung sieht die Wirtschaft nach fünf Jahren Handelskonflikt 1,4 Prozent kleiner.
Was bedeutet der Zollstreit für Märkte und Aktien?
Kanada ist stark mit der US-Wirtschaft verflochten; Zollsätze wirken deshalb auf Stahl, Autos, Holz und Energie. Für die Shopify Aktie, die an der Nasdaq (USD) notiert ist, liegt der Zusammenhang eher indirekt über Konsum und Währung – ein Bezug zur Zollkasse besteht nicht. Wichtiger sind für Anleger kanadische Staatsanleihen und Unternehmen mit US-Geschäft. Aussagen zu Kursen leiten sich aus dem PBO-Bericht nicht ab; das ist eine Einschätzung der Redaktion. Auch für europäische Anleger ist das Thema ein Gradmesser: Gelingt Washington ein Deal mit Ottawa und Mexiko, wäre das ein Signal für künftige Abkommen mit anderen Partnern.
Was Anleger jetzt beobachten
Verhandlungen USA–Kanada–Mexiko: Newsweek nennt keinen Stichtag.
Haushaltsdebatte in Ottawa: Die PBO-Analyse dürfte die Diskussion über den Defizitpfad prägen.
Zollpolitik Washington: Greers Position und der Gipfel in Shenzhen.
FAQ
Häufige Fragen zum Kanada-Haushalt und den Zöllen
Wie hoch sind Kanadas Zolleinnahmen? Für 2026/27 sind 11,1 Milliarden Kanada-Dollar eingeplant.
Was kostet ein früheres Ende des Zollstreits? Laut PBO rund 5 Milliarden Kanada-Dollar, etwa 3,5 Milliarden US-Dollar.
Wie groß ist Kanadas Haushaltsdefizit? 62,3 Milliarden Kanada-Dollar 2026/27 und 62,5 Milliarden im Folgejahr.
Was heißt das für die Shopify Aktie? Der Zusammenhang ist indirekt; eine Kursaussage lässt sich aus dem Bericht nicht ableiten.
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