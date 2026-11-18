Nach dem Gespräch von Premierminister Mark Carney mit Chinas Präsident Xi Jinping am Dienstag in Shenzhen nannte Carneys Büro den Zeitrahmen: Die chinesischen Zölle sind vom 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2028 ausgesetzt. Betroffen sind laut Euronews gefrorene Kaltwassergarnelen und Prawns, einige Weichtiere, Seegurken und Heilbutt aus Grönland. Kanada setzt bestehende Ausnahmen für chinesische Stahl- und Aluminiumprodukte bis Ende 2028 fort. Keine Mengenkontingente werden genannt, auch Elektroautos sind nicht Teil der neuen Ankündigung.

Bereits Anfang November hatte China Entlastungen für kanadischen Rapskuchen, Erbsen, Hummer und Krabben bis 2028 verlängert. Im Januar hatten beide Länder bei Carneys Besuch in Peking vereinbart, dass Kanada zunächst bis zu 49.000 chinesische Elektrofahrzeuge pro Jahr zu einem reduzierten Zoll von 6,1 Prozent zulässt. Geplant sind laut Bericht eine kanadische Handelsmission 2027 und eine Initiative für kleinere Firmen, die über chinesische Online-Plattformen verkaufen.