Die Kanada-China-Zölle werden zum 1. Januar 2027 spürbar gelockert: Wie Euronews am Mittwoch um 14:26 Uhr MEZ berichtete, setzt China die zusätzlichen Zölle von 25 Prozent auf die meisten gefrorenen Schweinefleischstücke und mehrere Meeresfrüchte bis Ende 2028 aus. Kanada belässt im Gegenzug Ausnahmen für ausgewählte chinesische Stahl- und Aluminiumprodukte bis Ende 2028 und ergänzt Voll- oder Teilausnahmen für 32 weitere Produktkategorien. Es geht um kanadische Exporte im Wert von rund 400 Millionen kanadischen Dollar (254 Millionen Euro) aus dem Jahr 2024. Kursbewegungen einzelner Aktien lassen sich daraus bislang nicht ableiten.
Kanada-China-Zölle: Entlastung für Schweinefleisch und Meeresfrüchte bis 2028, 32 Ausnahmen für Waren – wendet sich Ottawa von Washington ab?
Kanada und China weiten ihre Zollentlastungen aus: Peking setzt Zusatzzölle von 25 Prozent aus, Ottawa erlaubt 32 weitere Produktkategorien. Mitten im Zollstreit mit den USA ein Signal an Anleger in Rohstoff-, Agrar- und Autowerten.
Die Einigung
Was haben Kanada und China beschlossen?
Nach dem Gespräch von Premierminister Mark Carney mit Chinas Präsident Xi Jinping am Dienstag in Shenzhen nannte Carneys Büro den Zeitrahmen: Die chinesischen Zölle sind vom 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2028 ausgesetzt. Betroffen sind laut Euronews gefrorene Kaltwassergarnelen und Prawns, einige Weichtiere, Seegurken und Heilbutt aus Grönland. Kanada setzt bestehende Ausnahmen für chinesische Stahl- und Aluminiumprodukte bis Ende 2028 fort. Keine Mengenkontingente werden genannt, auch Elektroautos sind nicht Teil der neuen Ankündigung.
Bereits Anfang November hatte China Entlastungen für kanadischen Rapskuchen, Erbsen, Hummer und Krabben bis 2028 verlängert. Im Januar hatten beide Länder bei Carneys Besuch in Peking vereinbart, dass Kanada zunächst bis zu 49.000 chinesische Elektrofahrzeuge pro Jahr zu einem reduzierten Zoll von 6,1 Prozent zulässt. Geplant sind laut Bericht eine kanadische Handelsmission 2027 und eine Initiative für kleinere Firmen, die über chinesische Online-Plattformen verkaufen.
|Maßnahme
|Wer
|Laufzeit
|Zusatzzölle von 25 % auf Schweinefleisch und Meeresfrüchte ausgesetzt
|China
|1.1.2027 bis 31.12.2028
|Ausnahmen für ausgewählte Stahl- und Aluminiumprodukte
|Kanada
|bis Ende 2028
|Voll- oder Teilausnahmen für 32 weitere Produktkategorien
|Kanada
|laut Bericht neu
|Rapskuchen, Erbsen, Hummer, Krabben
|China
|verlängert bis 2028
Angaben laut Euronews, Text KI-übersetzt aus dem Englischen; die Yahoo-Fassung ist eine Übernahme desselben Textes und keine zweite Quelle.
Quelle: Euronews, 18.11.2026, 14:26 Uhr MEZ
Zollstreit mit den USA
Warum ist das für den Zollstreit mit Washington wichtig?
Carney sagte vor Journalisten in Shenzhen laut Euronews, die Vereinigten Staaten hätten ihre Handelsziele grundlegend geändert. Zugleich betonte er, Kanada wolle ein Abkommen mit Washington erreichen. Außenministerin Anita Anand beschreibt den Kurs als schrittweise: Man wolle die Beziehungen zu China wieder aufbauen und die Abhängigkeit von einem Partner verringern. Kanadas Exporte nach China sind laut Carney in diesem Jahr um mehr als ein Drittel gestiegen. Nach ORF wird Carney beim APEC-Gipfel Trump treffen wollen, Thema ist der Zollstreit. Ein Ergebnis steht aus; eine Reaktion der USA enthält die Meldung nicht.
Das große Bild
Welche Branchen und Aktien sind betroffen?
Genannt werden Schweinefleisch- und Fischexporteure, Stahl und Aluminium, Agrarprodukte wie Raps und Erbsen sowie die Autoindustrie. Carney betonte laut Euronews den Schutz der eng verknüpften nordamerikanischen Autoindustrie. Konkrete Unternehmen nennt der Bericht nicht, deshalb verzichten wir auf Einzelwerte. Einschätzung der Redaktion: Für den DAX und amerikanische Indizes ist die Meldung zu klein, um allein Kurse zu bewegen; sie ist vor allem ein Indiz dafür, wie schnell sich Handelsströme im Zollstreit verschieben.
FAQ
Häufige Fragen zu den Kanada-China-Zöllen
Welche Zölle setzt China aus? Zusatzzölle von 25 Prozent auf die meisten gefrorenen Schweinefleischstücke und mehrere Meeresfrüchte.
Ab wann gilt das? Vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2028.
Was ändert sich für Elektroautos? Nichts Neues: Die Quote von bis zu 49.000 Fahrzeugen zu 6,1 Prozent stammt aus der Januar-Vereinbarung.
Wie reagieren die USA? In den geprüften Quellen findet sich keine Reaktion.
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