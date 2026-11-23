angedrohter US-Zoll auf kanadische Autos und Autoteile ab 1. Januar 50 %

aktueller US-Zoll auf Fahrzeuge und Teile (Stand 26.08.2026) 25 %

Anteil Chinas an Taiwans Auslandsinvestitionen im letzten Jahr (2010: über 80 %) 3,8 %