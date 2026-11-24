Der Streit um die kalte Progression erreicht die Länderchefs: Nachdem Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) und Sachsens Regierungschef Kretschmer (CDU) den vollen Ausgleich für 2027 gefordert haben, melden mehrere CDU-Länder Bedenken an. Laut dpa-AFX (23.11.2026, aktualisiert 24.11.2026, 09:43 Uhr) würde der volle Ausgleich 2027 rund 4,2 Milliarden Euro kosten. Der Bundestag beschließt den Haushalt 2027 am Freitag, 27. November. Für Anleger und den DAX geht es um Kaufkraft, Konsum und die Staatsfinanzen.
Kalte Progression: CDU-Länder uneins, Regierungssprecher bremst – kommt der Ausgleich 2027 noch rückwirkend?
Söder und Kretschmer fordern den vollen Ausgleich der kalten Progression 2027, Wüst und Schnieder winken ab, die Bundesregierung verweist auf abgeschlossene Haushaltsberatungen. Was der Ausgleich kosten würde, wer ihn tragen müsste und was das für Konsumwerte und den DAX heißt.
Der Streit
Wer fordert den Ausgleich der kalten Progression – und wer lehnt ab?
Söder verlangt den Ausgleich laut dpa-AFX sofort und für alle; Bayern biete eine Kostenbeteiligung an und spreche von einem „Gemeinschaftswerk von Bund und Ländern“. Die Stromsteuersenkung sei nur ein erster Schritt. Kretschmer unterstützt ihn: Das sei „über Jahrzehnte selbstverständlich“ gewesen, sagte er laut dts der Bild. Hessens Ministerpräsident Rhein (CDU) zeigt sich offen, sofern der Bund zustimmt.
Dagegen hält NRW-Ministerpräsident Wüst (CDU) den Ausgleich für wünschenswert, aber nicht machbar. Der rheinland-pfälzische CDU-Politiker Schnieder lehnt ihn wegen angespannter Länderhaushalte ab; der Bund solle zusätzliche Entlastungen allein tragen. Regierungssprecher Kornelius erklärte, Kanzler Merz befürworte den Ausgleich grundsätzlich, die Haushaltsberatungen seien aber abgeschlossen. Finanzminister Klingbeil (SPD) verweist auf die geplante Einkommensteuerreform für kleine und mittlere Einkommen und Familien, SPD-Fraktionsvize Esdar will begrenzte Mittel dorthin lenken, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Unionsfraktionschef Frei hält laut dpa-AFX einen rückwirkenden Ausgleich im Lauf des nächsten Jahres für möglich, falls Geld da ist.
|Jahr
|Betroffene
|Mehrbelastung
|pro Kopf
|2026
|35,5 Mio.
|10,8 Mrd. €
|304 €
|2027
|36,0 Mio.
|12,4 Mrd. €
|344 €
Die 4,2 Mrd. € (Ausgleich in Söders Variante) und die 12,4 Mrd. € Mehrbelastung sind nicht dieselbe Größe; die Quellen erklären den Unterschied nicht.
Quelle: dpa-AFX, 23./24.11.2026; echo24 (Spiegel-Bericht über Entwurf des Progressionsberichts), 17.11.2026
Was kostet der Ausgleich – und wer zahlt?
Nach dpa-AFX entfielen die 4,2 Milliarden Euro auf den Bund mit 1,8 Milliarden, die Länder mit 1,8 Milliarden und die Kommunen mit 0,6 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Stromsteuersenkung kostet laut Wirtschaftsjournal rund 5 bis 5,4 Milliarden Euro, die Mütterrente ab 1. Januar 2027 rund 5 Milliarden Euro pro Jahr. Klingbeil will die kalte Progression 2026 und 2027 laut echo24 nicht voll ausgleichen und nennt fehlenden haushaltspolitischen Spielraum; der volle Ausgleich galt seit 2016 als Standard.
Dem steht eine geplante Entlastung von rund 10 Milliarden Euro bis 2028 gegenüber. Der Grundfreibetrag soll laut echo24 auf 12.564 Euro (2027) und 12.900 Euro (2028) steigen. Das Einkommensteuerreformgesetz 2027 hat das Kabinett am 2. September beschlossen; Bundestag und Bundesrat sollen es bis Ende 2026 abschließen, Inkrafttreten wäre der 1. Januar 2027. Der Bund der Steuerzahler hält die Reform für zu gering.
Das große Bild
Was bedeutet der Streit für Konsum, Konsumwerte und den DAX?
Mehr Netto vom Brutto stützt grundsätzlich den privaten Konsum, den Handel und konsumnahe Branchen. Am Aktienmarkt zählen dazu etwa die adidas Aktie, die PUMA Aktie oder Handelswerte – ob eine Entlastung bei den Unternehmen ankäme, ist offen. Auf der anderen Seite stehen die Staatsfinanzen: Je größer die Entlastung, desto höher der Finanzierungsbedarf von Bund und Ländern, was die Bund-Rendite berühren kann. Die Einschätzung der Redaktion: Ein direkter Kurseffekt des Streits ist nicht belegt; die Märkte beschäftigen derzeit vor allem Zinsen, Inflation und die KI-Rally.
Was beobachten Anleger jetzt?
Den Haushaltsbeschluss im Bundestag am Freitag, 27. November.
Das Einkommensteuerreformgesetz 2027 in Bundestag und Bundesrat bis Jahresende.
Mögliche Zusagen für einen rückwirkenden Ausgleich im Lauf des Jahres 2027.
Die Haltung weiterer Länder, insbesondere Hessen und NRW.
Häufige Fragen zur kalten Progression
Was ist die kalte Progression? Steigen Löhne nur mit der Inflation, kann der Steuersatz trotzdem steigen; der reale Verdienst sinkt. Ein Ausgleich verschiebt die Tarifgrenzen.
Was würde der volle Ausgleich 2027 kosten? Laut dpa-AFX rund 4,2 Milliarden Euro, aufgeteilt auf Bund, Länder und Kommunen.
Wann fällt die Entscheidung? Der Bundestag beschließt den Haushalt 2027 am 27. November; die Einkommensteuerreform soll bis Jahresende folgen.
Was heißt das für den DAX und Konsumaktien? Mehr verfügbares Einkommen kann den Konsum stützen; Prognosen zu Kursen gibt aktiencheck.de nicht ab.
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