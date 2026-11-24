Söder verlangt den Ausgleich laut dpa-AFX sofort und für alle; Bayern biete eine Kostenbeteiligung an und spreche von einem „Gemeinschaftswerk von Bund und Ländern“. Die Stromsteuersenkung sei nur ein erster Schritt. Kretschmer unterstützt ihn: Das sei „über Jahrzehnte selbstverständlich“ gewesen, sagte er laut dts der Bild. Hessens Ministerpräsident Rhein (CDU) zeigt sich offen, sofern der Bund zustimmt.

Dagegen hält NRW-Ministerpräsident Wüst (CDU) den Ausgleich für wünschenswert, aber nicht machbar. Der rheinland-pfälzische CDU-Politiker Schnieder lehnt ihn wegen angespannter Länderhaushalte ab; der Bund solle zusätzliche Entlastungen allein tragen. Regierungssprecher Kornelius erklärte, Kanzler Merz befürworte den Ausgleich grundsätzlich, die Haushaltsberatungen seien aber abgeschlossen. Finanzminister Klingbeil (SPD) verweist auf die geplante Einkommensteuerreform für kleine und mittlere Einkommen und Familien, SPD-Fraktionsvize Esdar will begrenzte Mittel dorthin lenken, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Unionsfraktionschef Frei hält laut dpa-AFX einen rückwirkenden Ausgleich im Lauf des nächsten Jahres für möglich, falls Geld da ist.