Laut Cointelegraph betrifft die Anordnung den Markt zu Spitznamen, die Donald Trump vor 2027 sagen wird, und die Contract-Serie TRUMPSAY. Die CFTC hat noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Als Hintergrund nennt die Anordnung eine Beratungsmitteilung der CFTC-Mitarbeiter vom 22. September. Kalshi hatte zuvor bereits alle sportbezogenen Mention-Märkte auf Wunsch der Behörde eingestellt (laut Reuters, zitiert von Cointelegraph).

Kalshi-Chef Tarek Mansour widersprach gegenüber Axios am 17. November: Die Märkte hätten wirtschaftlichen Wert, weil Äußerungen Trumps Finanzmärkte bewegen könnten.