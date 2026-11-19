Prediction Markets gelten als neues Wachstumsfeld der Kryptobranche – nun greift die Aufsicht ein. Die US-Derivateaufsicht CFTC hat laut Cointelegraph (17. November, aktualisiert 18. November) mit einer Anordnung vom 13. November die Notierung bestimmter Kalshi-Märkte vorläufig gestoppt, darunter den Markt „What nicknames will Trump say before 2027?“ und die TRUMPSAY-Serie. Grund sind Manipulationsrisiken. Kalshi muss bis zum 11. Dezember antworten. Für die Coinbase Aktie (ISIN: US19260Q1076, FSE: 1QZ, NASDAQ: COIN), deren Kurs am 18. November bei einem Drei-Jahres-Tief lag, ist das ein relevantes Signal – ebenso für den Bitcoin Kurs-Umfeld, in dem Krypto-Börsen nach neuen Ertragsquellen suchen.
Kalshi: CFTC stoppt Trump-Mention-Märkte, Frist bis 11. Dezember - Wie viel Regulierungsrisiko steckt in den Prediction Markets der Krypto-Börsen?
Die US-Derivateaufsicht CFTC hat einige Trump-Sprechwetten bei Kalshi vorläufig gestoppt. Kalshi hat bis 11. Dezember Zeit zu antworten. Für Krypto-Börsen wie Coinbase, die auf Prediction Markets als neues Standbein setzen, ist das ein Fingerzeig.
Dieser Artikel ordnet ein, was die CFTC angeordnet hat, was daraus für Prediction Markets folgt und was nicht belegt ist.
Was hat die CFTC bei Kalshi gestoppt?
Laut Cointelegraph betrifft die Anordnung den Markt zu Spitznamen, die Donald Trump vor 2027 sagen wird, und die Contract-Serie TRUMPSAY. Die CFTC hat noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Als Hintergrund nennt die Anordnung eine Beratungsmitteilung der CFTC-Mitarbeiter vom 22. September. Kalshi hatte zuvor bereits alle sportbezogenen Mention-Märkte auf Wunsch der Behörde eingestellt (laut Reuters, zitiert von Cointelegraph).
Kalshi-Chef Tarek Mansour widersprach gegenüber Axios am 17. November: Die Märkte hätten wirtschaftlichen Wert, weil Äußerungen Trumps Finanzmärkte bewegen könnten.
Warum fürchtet die CFTC Manipulation bei Prediction Markets?
Der Fall Gabriel Perez zeigt das Problem: Der frühere Teleprompter-Bediener im Weißen Haus soll laut CFTC 39 von 43 Kontrakten auf 14 Mention-Märkte gewonnen haben. Die Behörde verhängte am 28. August eine Anordnung; Perez zahlt 107.539 Dollar Gewinn zurück plus 65.000 Dollar Strafe, ohne die Feststellungen anzuerkennen. Wer Zugang zu Informationen oder zur Rede selbst hat, kann Wetten ausnutzen – das ist der Kern der Manipulationsbedenken.
Was heißt das für die Coinbase Aktie und andere Krypto-Aktien?
Coinbase hat Prediction Markets als zweites Standbein zum schrumpfenden Handelsgeschäft ins Spiel gebracht; die Redaktion hat dazu bereits berichtet. Auch Robinhood und andere Krypto-Plattformen bauen entsprechende Angebote aus. Wie stark eine Anordnung gegen einzelne Kalshi-Märkte diese Pläne trifft, ist nicht belegt: Sie betrifft Trump-Mention-Märkte, nicht Prediction Markets insgesamt, und gilt vorläufig. Dennoch zeigt sie, dass die CFTC Produkte prüft, die Krypto-Börsen als Wachstumsstory nutzen.
Aus Sicht von Anlegern sind drei Punkte entscheidend: die Antwort von Kalshi bis 11. Dezember, eine mögliche endgültige Entscheidung der CFTC und die Frage, ob die Behörde das Prinzip auf andere Märkte ausdehnt.
FAQ zu Kalshi und Prediction Markets
Was ist Kalshi? Ein US-Anbieter von Prediction Markets, in denen Nutzer auf den Ausgang von Ereignissen setzen.
Was hat die CFTC angeordnet? Laut Cointelegraph eine vorläufige Einstellung der Trump-Mention-Märkte (TRUMPSAY und der Spitznamen-Markt) wegen Manipulationsbedenken.
Bis wann muss Kalshi antworten? Bis zum 11. Dezember 2026.
Betrifft das die Coinbase Aktie? Direkt belegt ist das nicht; die Entwicklung ist aber relevant für Krypto-Börsen, die Prediction Markets ausbauen.
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