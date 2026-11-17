Der Kakaopreis steht vor einer Zerreißprobe: Eine Tonne Kakao kostete am Montag an der ICE in New York laut Trading Economics rund 5.200 US-Dollar, 1,14 Prozent weniger als am Vortag und 8,6 Prozent weniger als vor einem Monat. Vom Rekordhoch bei 12.906 Dollar im Dezember 2024 ist der Rohstoff damit weit entfernt. Doch in Westafrika braut sich etwas zusammen: Der Wetterdienst der Elfenbeinküste, des mit Abstand größten Kakaoproduzenten der Welt, warnt wegen eines sehr starken El Niño vor einem Ernteeinbruch von 21 bis 25 Prozent. Für Kakao-Anleger lautet die Frage: Ist der Preis zu tief – oder die Angst zu groß?
Kakaopreis: El Niño droht der Elfenbeinküste mit bis zu 25 Prozent weniger Ernte, doch die Lager sind voll – kommt die nächste Kakao-Rally?
Der Kakaopreis pendelt um 5.200 Dollar je Tonne und damit weit unter dem Rekord von 2024. Nun warnt der Wetterdienst der Elfenbeinküste vor einem dramatischen Ernteeinbruch, und die Anlandungen in den Häfen liegen fast die Hälfte unter Vorjahr. Dagegen stehen volle ICE-Lager und eine Index-Umschichtung. Was Anleger zu Kakao, Schokoladenaktien und dem Rohstoffmarkt jetzt wissen müssen.
Der Auslöser
Warum warnt die Elfenbeinküste vor einer Kakao-Missernte?
El Niño bringt Westafrika weniger Regen und eine längere Trockenzeit – genau das Gift für Kakaobäume.
Laut Reuters erwartet der ivorische Wetterdienst Sodexam für die Saison 2026/27 zwischen 10 und 27 Prozent weniger Niederschlag und eine verlängerte Trockenzeit. Die Folge könnte ein Rückgang der Kakaoernte um ein Viertel sein. Die Regierung in Abidjan hatte schon im Juni den Verkauf weiterer Exportkontrakte für die Haupternte gestoppt, nachdem rund 1,15 Millionen Tonnen vergeben waren. Der US-Wetterdienst CPC hält es laut Barchart für möglich, dass dieser El Niño einer der stärksten seit über 75 Jahren wird.
Today we are wondering whether 25% is still too optimistic.
Die Zahlen aus den Häfen bestätigen die Sorge. Vom 1. Oktober bis 8. November kamen laut Barchart 228.475 Tonnen Kakao in den ivorischen Häfen an, 45 Prozent weniger als im Vorjahr. Allein in der Woche bis 8. November waren es 55.317 Tonnen nach 107.139 Tonnen ein Jahr zuvor. Händler vermuten laut Trading Economics teils Schmuggel in Nachbarländer, zudem haben Starkregenfälle Straßen beschädigt. Aktuell meldet ADM unter Berufung auf World Weather Inc. für Westafrika nur leichten, sporadischen Regen und eine netto weitere Austrocknung.
We are in November, but production hasn't moved.
Das Gegenargument
Warum steigt der Kakaopreis trotzdem nicht stärker?
Weil der Markt kurzfristig gut versorgt ist. Die von der ICE überwachten Kakaolager erreichten laut Barchart mit 3,76 Millionen Sack den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Hinzu kommt ein technischer Gegenwind: Der Rohstoffindex S&P GSCI senkt die Gewichtung von Kakao 2027 um mehr als die Hälfte auf 0,5 Prozent, auch der Bloomberg Commodity Index reduziert. Bei der Umschichtung Anfang 2027 müssen indexgebundene Fonds daher Kakao-Kontrakte verkaufen. XTB sah Mitte November Fondsströme und Lager kurzfristig auf der Seite der Bären.
Die Preisbewegungen zeigen das Tauziehen: Am 10. November fiel der vorderste New Yorker Kontrakt laut Barchart auf ein Viereinhalb-Monats-Tief, am 11. November sprang der Dezember-Kontrakt nach der Wetterwarnung um 4,3 Prozent, am Folgetag folgte ein weiteres Plus. Am Montag gab der Kakaopreis laut Trading Economics wieder nach.
Das große Bild
Droht 2026/27 ein neues Kakao-Defizit?
Das Handelshaus StoneX hat seine Schätzung Ende Oktober gedreht: Für 2026/27 erwartet es nun ein Defizit von 64.000 Tonnen statt eines Überschusses von 25.000 Tonnen, die Weltproduktion dürfte um 9,6 Prozent auf 4,74 Millionen Tonnen sinken. Für die laufende Saison 2025/26 rechnet StoneX dagegen mit einem Überschuss von 494.000 Tonnen – das erklärt die vollen Lager. Ghanas Kakaobehörde COCOBOD erwartet laut Barchart 650.000 Tonnen, 13 Prozent weniger als im Vorjahr. Krankheiten wie Schwarzfäule und das Swollen-Shoot-Virus belasten die alternden Plantagen zusätzlich.
Auf der Nachfrageseite ist das Bild gemischt. Die Kakaovermahlung, ein Maß für die Verarbeitung, sank im dritten Quartal in Nordamerika um 2,5 Prozent, stieg in Europa um 3,2 Prozent und in Asien um 29 Prozent auf einen Rekordwert. Nach dem Preisschock der Jahre 2024 und 2025 kehrt die Nachfrage also langsam zurück.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Kakaopreis ICE New York
|5.200 $/t
|16.11.2026
|Rekordhoch
|12.906 $/t
|Dezember 2024
|Anlandungen Elfenbeinküste seit 1.10.
|228.475 t (−45 %)
|08.11.2026
|ICE-Lagerbestände
|3,76 Mio. Sack
|12.11.2026
|StoneX-Bilanz 2026/27
|Defizit 64.000 t
|29.10.2026
|Ernteprognose Ghana
|650.000 t (−13 %)
|COCOBOD, August 2026
Quelle: Trading Economics, Barchart, Reuters, StoneX via Barchart
Die Aktien
Was bedeutet der Kakaopreis für Barry Callebaut und Lindt?
Für Schokoladenhersteller ist ein stabiler Kakaopreis Gold wert. Der Schweizer Weltmarktführer Barry Callebaut meldete Anfang November für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatzrückgang um 17,6 Prozent auf 12,19 Milliarden Franken, konnte die Nettoverschuldung aber um 42,5 Prozent senken. Für 2026/27 stellt der Konzern ein operatives Ergebnisplus von 3 bis 5 Prozent in Aussicht – und unterstellt dabei laut Investing.com einen Bohnenpreis von 4.000 Pfund je Tonne in London. Lindt & Sprüngli hatte am 1. Oktober seine Wachstumsprognose für 2026 auf 0 bis 2 Prozent gesenkt und Preise reduziert. Steigt der Kakaopreis durch El Niño erneut deutlich, könnten solche Planungen unter Druck geraten. Direkt am Kakaopreis beteiligt sind Anleger dagegen über Rohstoff-ETCs wie WisdomTree Cocoa.
Wie weit die Erwartungen auseinanderliegen, zeigt ein Vergleich: Renato Mettler von Vontobel hielt laut einem Bloomberg-Interview vom 6. November, zitiert von der Agentur Ecofin, einen Kakaopreis von 8.000 Dollar binnen sechs Monaten für möglich – der von ihm betreute Fonds hält allerdings selbst Kakao. Das Modell von Trading Economics rechnet dagegen in zwölf Monaten mit rund 4.300 Dollar. Beides sind Prognosen Dritter.
Die Termine
Welche Termine bewegen den Kakaopreis?
Montag, 23. November: nächste wöchentliche Anlandungszahlen der Elfenbeinküste (üblicher Montagsrhythmus)
15. Dezember: Liefertermin des New Yorker Dezember-Kontrakts laut Investing.com
Anfang 2027: Umschichtung von S&P GSCI und Bloomberg Commodity Index
Mitte Januar 2027 (erwartet): Vermahlungsdaten für das vierte Quartal
Häufige Fragen zum Kakaopreis
Wie hoch ist der Kakaopreis aktuell?
Am 16. November lag Kakao an der ICE New York laut Trading Economics bei rund 5.200 Dollar je Tonne.
Warum könnte der Kakaopreis wieder steigen?
Der Wetterdienst der Elfenbeinküste warnt wegen El Niño vor bis zu 25 Prozent weniger Ernte, und die Anlandungen liegen 45 Prozent unter Vorjahr.
Was bremst den Kakaopreis?
Volle ICE-Lager, ein Überschuss in der laufenden Saison und geringere Gewichtungen in großen Rohstoffindizes ab 2027.
Was ist von einer „Kakao Prognose“ von 8.000 Dollar zu halten?
Sie stammt von Vontobel (Bloomberg-Interview, 6. November); der Fonds hält selbst Kakao. aktiencheck.de gibt keine eigene Preisprognose ab.
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