Der Kakaopreis steht vor einer Zerreißprobe: Eine Tonne Kakao kostete am Montag an der ICE in New York laut Trading Economics rund 5.200 US-Dollar, 1,14 Prozent weniger als am Vortag und 8,6 Prozent weniger als vor einem Monat. Vom Rekordhoch bei 12.906 Dollar im Dezember 2024 ist der Rohstoff damit weit entfernt. Doch in Westafrika braut sich etwas zusammen: Der Wetterdienst der Elfenbeinküste, des mit Abstand größten Kakaoproduzenten der Welt, warnt wegen eines sehr starken El Niño vor einem Ernteeinbruch von 21 bis 25 Prozent. Für Kakao-Anleger lautet die Frage: Ist der Preis zu tief – oder die Angst zu groß?