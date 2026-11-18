Robusta je Tonne am 17.11. gegen 15:27 Uhr MEZ (–2,45 %), zuvor Tief bei 3.050 $ (Reuters) 3.067 $

Arabica je Pfund am 17.11. gegen 15:27 Uhr MEZ (+0,95 %), laut Reuters 2,7775 $

ICE-zertifizierte Arabica-Lager, tiefster Stand seit 27 Jahren 186.414 Sack

Arabica-Future gegenüber Vorjahr (Trading Economics, 17.11.) rund –32 %