Der Kaffeepreis spaltet sich: Robusta-Kaffee, die vor allem für Espresso und Instantkaffee verwendete Sorte, fiel am Dienstag laut Reuters zeitweise auf 3.050 Dollar je Tonne – den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren – und notierte gegen 15:27 Uhr MEZ bei 3.067 Dollar, ein Minus von 2,45 Prozent. Auslöser ist neues Angebot aus Vietnam, wo die Ernte anläuft. Arabica dagegen, die Hochland-Sorte für Filterkaffee, stieg zur selben Zeit um 0,95 Prozent auf 2,7775 Dollar je Pfund. Der Grund: Die von der Börse ICE zertifizierten Arabica-Lager sind laut Reuters auf den tiefsten Stand seit 27 Jahren geschrumpft.
Kaffeepreis: Robusta fällt auf Zweieinhalb-Jahres-Tief, Arabica-Lager so leer wie seit 27 Jahren nicht – wird Kaffee jetzt billiger?
Am Kaffeemarkt laufen die beiden Sorten auseinander: Robusta ist mit der anlaufenden Ernte in Vietnam auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren gefallen, Arabica legt zu, weil die Börsenlager schrumpfen. Rekordexporte aus Brasilien und ein erwarteter Weltmarkt-Überschuss sprechen für niedrigere Preise. Was hinter dem Kaffeepreis steckt und was Verbraucher und Anleger erwartet.
Rund ein Drittel unter dem Vorjahr: Der große Kaffee-Schock von 2025 läuft langsam aus.
Kaffeepreis aktuell
Warum fällt der Robusta-Kaffeepreis auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief?
Vietnam ist der größte Robusta-Produzent der Welt – und dort beginnt gerade die neue Ernte. Für den Kaffeepreis ist das ein klares Angebotssignal.
Händler erwarten laut Reuters, dass die Ernte in Vietnam Ende November und Anfang Dezember Fahrt aufnimmt und in etwa auf Vorjahresniveau liegt. Vietnams Kaffeeexporte stiegen laut Barchart bereits im Oktober um 61 Prozent auf 114.000 Tonnen; für die Saison 2026/27 wird eine um 5 Prozent höhere Robusta-Produktion von 2,1 Millionen Tonnen erwartet. Am Freitag hatte Robusta laut dem Branchendienst CocoaIntel noch bei 3.196 Dollar je Tonne geschlossen, am Montag bei 3.144 Dollar – der Abwärtstrend zieht sich also durch die Woche.
Auch aus Brasilien, dem größten Kaffeeproduzenten der Welt, kommt viel Ware. Laut dem Exporteursverband Cecafé verschiffte das Land im Oktober die Rekordmenge von gut 5,3 Millionen Sack, 28,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Lieferungen in die USA haben sich mehr als verdoppelt. Der brasilianische Real ist zudem laut Helena Coffee auf den schwächsten Stand seit rund 17 Monaten gefallen – das macht Verkäufe in Dollar für brasilianische Bauern attraktiver.
|Kennzahl
|Stand
|Einordnung
|Robusta (ICE London)
|3.067 $/t
|–2,45 %, Tief 3.050 $
|Robusta, Freitag 13.11.
|3.196 $/t
|Schlusskurs
|Arabica (ICE New York)
|2,7775 $/lb
|+0,95 %
|Arabica-Rekord
|4,41 $/lb
|Februar 2025
|ICE-Arabica-Lager
|186.414 Sack
|27-Jahres-Tief
|Brasiliens Exporte Oktober
|5,33 Mio. Sack
|Rekord, +28,4 %
Quelle: Reuters via Business Recorder (17.11., 14:27 GMT), CocoaIntel (16.11.), Trading Economics (17.11.), Cecafé via Rio Times (16.11.)
Arabica
Warum hält sich der Arabica-Kaffeepreis besser als Robusta?
Bei Arabica kommt ein Sondereffekt hinzu: Die Bestände in den von der ICE zertifizierten Lagerhäusern, aus denen Terminkontrakte beliefert werden, fielen laut CocoaIntel und Reuters unter 200.000 Sack auf 186.414 Sack – so wenig wie seit 27 Jahren nicht. Das stützt die nahen Terminkontrakte, zumal der Dezember-Kontrakt kurz vor seinem ersten Andienungstag steht. Allerdings warten laut Barchart weitere rund 166.000 Sack auf ihre Prüfung; werden sie zertifiziert, entspannt sich die Lage.
Für die neue Saison 2026/27 rechnen Prognostiker mit reichlich Angebot. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) erwartet laut seinem Bericht vom Juli eine Rekord-Welternte von 189,7 Millionen Sack, 6 Prozent mehr als im Vorjahr – getrieben von einem Plus von 12 Prozent bei Arabica. Die niederländische Rabobank sieht laut einem Bericht von The AgriBiz vom 22. Oktober einen Überschuss von 8,9 Millionen Sack und wieder wachsende Lagerbestände. Nach drei Jahren Knappheit dreht der Kaffeemarkt in den Überschuss.
Das große Bild
Wird Kaffee im Supermarkt jetzt billiger?
Für Verbraucher in Deutschland hat sich die Entspannung teilweise schon bemerkbar gemacht. Nachdem Tchibo seine Preise im Februar noch um bis zu einen Euro je Pfund angehoben hatte, senkten Aldi Nord und Aldi Süd laut Weser-Kurier im März die Preise um bis zu 1,50 Euro je Pfund, Lidl zog nach. Die Großhandelspreise für die Gruppe „Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze“ lagen laut Statistischem Bundesamt im Oktober 8,4 Prozent unter dem Vorjahr. Röster kaufen ihre Rohware allerdings Monate im Voraus, Preisbewegungen an der Börse kommen deshalb erst verzögert in den Regalen an.
Die großen Kaffeekonzerne spüren den Umbruch. Der Kaffeeröster JDE Peet's, der laut Investing.com künftig mit dem US-Kaffeegeschäft von Keurig Dr Pepper verbunden und Anfang 2027 abgespalten werden soll, hatte 2025 nach eigenen Angaben 1,6 Milliarden Euro Kosteninflation zu verkraften. Fallende Rohkaffeepreise könnten den Margen von Röstern wie JDE Peet's oder Nestlé helfen – eine Einschätzung der Redaktion, keine Empfehlung. Ein Risiko bleibt die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), die ab dem 30. Dezember 2026 für große und mittlere Unternehmen gilt und Lieferketten verteuern könnte.
Prognosen Dritter: Die Rabobank nannte laut Food Ingredients First im März eine Spanne von 2,50 bis 3,00 Dollar je Pfund für Arabica bis Ende 2026 – der aktuelle Preis liegt mitten in dieser Spanne. aktiencheck.de gibt keine eigene Preisprognose ab.
Termine
Was müssen Kaffee-Anleger jetzt beobachten?
Diese Woche: Andienung des Dezember-Kontrakts
Der erste Andienungstag des Arabica-Dezemberkontrakts rückt näher – die knappen Lager könnten hier für Ausschläge sorgen.
Ende November/Anfang Dezember: Ernte in Vietnam
Wie schnell die Robusta-Ernte vorankommt, entscheidet über den weiteren Druck auf den Kaffeepreis.
Dezember: USDA-Halbjahresbericht
Das US-Landwirtschaftsministerium aktualisiert seine Schätzungen für die Welternte.
30. Dezember: EUDR-Start
Die EU-Entwaldungsverordnung greift für große und mittlere Unternehmen.
FAQ
Häufige Fragen zum Kaffeepreis
Wie hoch ist der Kaffeepreis aktuell? Robusta kostete am Dienstag gegen 15:27 Uhr MEZ laut Reuters 3.067 Dollar je Tonne, Arabica 2,7775 Dollar je Pfund.
Warum fällt der Kaffeepreis? Die Ernte in Vietnam läuft an, Brasilien exportiert Rekordmengen, und für 2026/27 erwarten USDA und Rabobank einen Überschuss.
Wird Kaffee in Deutschland billiger? Discounter haben die Preise im Frühjahr bereits gesenkt, die Großhandelspreise lagen im Oktober 8,4 Prozent unter Vorjahr. Börsenpreise wirken aber erst mit Verzögerung im Regal.
Gibt es eine Kaffeepreis Prognose? Die Rabobank nannte im März eine Spanne von 2,50 bis 3,00 Dollar je Pfund für Arabica bis Ende 2026. aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab.
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