Der Kaffeepreis erholt sich am Dienstag nur leicht: Arabica-Kaffee kostete laut Trading Economics am 17. November rund 2,77 Dollar je Pfund, ein Plus von 0,8 Prozent. Das ändert wenig am großen Bild – Arabica ist rund ein Drittel billiger als vor einem Jahr und hat sich vom Rekordhoch bei 4,41 Dollar im Februar 2025 weit entfernt. Der Hauptgrund liegt in Brasilien, dem größten Kaffeeproduzenten der Welt.
Kaffeepreis: Arabica ein Drittel billiger als vor einem Jahr, Brasilien exportiert auf Rekordkurs – wird der Kaffee jetzt endlich günstiger?
Der Kaffeepreis hat seinen Höhenflug hinter sich gelassen: Arabica kostet rund ein Drittel weniger als vor einem Jahr und notiert weit unter dem Rekord vom Februar 2025. Brasilien verschifft Rekordmengen, die Lager an der ICE füllen sich wieder. Doch El Niño, Trockenheit in Asien und knappe Ware aus Mittelamerika halten das Risiko eines neuen Preisschubs am Leben.
Kaffeepreis aktuell
Warum fällt der Kaffeepreis so deutlich?
Nach zwei Jahren extremer Knappheit kehrt das Angebot zurück. Händler sprechen von einer Welle brasilianischer Bohnen, die auf den Weltmarkt drängt.
Laut Reuters fiel Arabica in der vergangenen Woche zeitweise auf 2,62 Dollar je Pfund. Das Handelshaus Sucafina sagte gegenüber Reuters, die Erwartung einer Flut brasilianischer Kaffees laste weiter auf dem Markt. Trading Economics meldete am 11. November den tiefsten Stand seit Juni. Auf Monatssicht steht beim Kaffeepreis ein Minus von gut 12 Prozent.
Die Zahlen untermauern das: Brasilien exportierte laut Trading Economics im Oktober 287.000 Tonnen Kaffee, 23 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Laut Fresh Cup war es der stärkste Oktober der Geschichte, getragen von einer großen Ernte und Rekordmengen bei Robusta. Für 2026 wurde das brasilianische Angebot laut Trading Economics auf 67,6 Millionen Sack geschätzt, ein Plus von 19,6 Prozent. Der Analysedienst Hedgepoint erwartet für das laufende Erntejahr einen globalen Überschuss von 8,9 Millionen Sack.
Die Lager
Was zeigen die Kaffeelager an der ICE?
Besonders aufmerksam verfolgen Händler die Lagerbestände an der Terminbörse ICE in New York. Noch Ende Oktober lagen die zertifizierten Arabica-Bestände laut Trading Economics mit 225.068 Sack nahe einem 27-Jahres-Tief. Seitdem dreht sich das Bild: Laut Reuters stiegen die zertifizierten Bestände auf über 241.000 Sack, den höchsten Stand seit Mitte Oktober. Die Menge brasilianischen Kaffees in den ICE-Lagern erreichte laut Trading Economics am 9. November mit 103.457 Sack ein 14-Monats-Hoch, auf Bewertung warteten zuletzt 104.370 Sack – so viel wie seit acht Monaten nicht.
Volle Warteschlangen an der Börse sind das klarste Zeichen, dass die Kaffee-Knappheit vorerst vorbei ist. Denn bewertete Ware kann direkt zur Erfüllung von Terminkontrakten geliefert werden und dämpft so die Preise.
|Kennzahl
|Wert
|Arabica je Pfund (17.11.)
|2,77 $
|Veränderung zum Vorjahr
|–33 %
|Veränderung zum Vormonat
|–12 %
|Robusta je Tonne (11.11.)
|3.233 $
|Brasilianische Bestände an der ICE (9.11.)
|103.457 Sack
|Kaffee in Bewertung an der ICE (10.11.)
|104.370 Sack
Quelle: Trading Economics (17.11. und 9.–11.11.), Reuters via Business Recorder (Handel vom 11.11.)
Das große Bild
Wie groß ist das Risiko eines neuen Preisschubs?
Entwarnung auf ganzer Linie wäre verfrüht. Der Kaffeemarkt bleibt wetterabhängig, und das Wetter liefert gemischte Signale. Das brasilianische Forschungsinstitut CEPEA nennt den Start der Ernte 2027/28 laut Fresh Cup positiv, warnt aber vor Wetterrisiken: Erwartet werde eine große, aber keine Rekordernte.
Jack Scoville von der PRICE Futures Group verweist auf Qualitätssorgen durch zu viel Regen in Brasilien im Zusammenhang mit El Niño und die Befürchtung, dass danach Trockenheit folgt. In Asien sei es in Indonesien zu trocken, und auch in Vietnam, dem größten Robusta-Produzenten, entwickle sich Trockenheit. In Mittelamerika seien die Prämien auf oder nahe Rekordniveau, die Produktion in Mittelamerika und Mexiko dürfte um mehr als 9 Prozent sinken.
Robusta kostete laut Reuters am 11. November 3.233 Dollar je Tonne und lag damit knapp über dem Zweieinhalbjahrestief von 3.140 Dollar aus der Vorwoche. Auch hier drückt das große Angebot aus Brasilien.
Verbraucher und Aktien
Was bedeutet der Kaffeepreis für Starbucks, Nestlé und Verbraucher?
Für Röster und Kaffeehausketten ist der Preisrückgang eine Entlastung. Die Einkaufskosten großer Abnehmer wie Nestlé, JDE Peet's, Starbucks oder J.M. Smucker sinken – allerdings mit Verzögerung, weil die Konzerne ihren Rohkaffee meist Monate im Voraus absichern. Für Verbraucher im Supermarkt wirken fallende Börsenpreise ebenfalls erst zeitversetzt.
Zusätzlich entlastet die Zollpolitik: Laut Fresh Cup hatte der Oberste Gerichtshof der USA im Februar 2026 die Zölle aus dem Jahr 2025 gekippt, die Kaffee-Lieferungen mit 10 bis 50 Prozent belastet hatten. Einige US-Röster geben Rückerstattungen inzwischen an ihre Kunden weiter.
Für Anleger in Agrarrohstoffen bleibt der Kaffeepreis einer der schwankungsanfälligsten Märkte überhaupt. Wetter, Wechselkurse – vor allem der brasilianische Real – und spekulative Positionen können die Richtung binnen weniger Wochen drehen.
Termine
Was müssen Kaffee-Anleger jetzt beobachten?
Wetter in Brasilien
Regen und Temperaturen in Minas Gerais entscheiden über die Ernte 2027/28.
ICE-Lagerdaten
Steigende zertifizierte Bestände sprechen für weiteren Druck auf den Kaffeepreis.
Robusta-Ernte in Vietnam
Trockenheit könnte das Angebot an Robusta verknappen.
Brasilianischer Real
Ein schwacher Real macht Exporte attraktiver und erhöht das Angebot.
FAQ
Häufige Fragen zum Kaffeepreis
Wie hoch ist der Kaffeepreis aktuell? Arabica kostete laut Trading Economics am 17. November rund 2,77 Dollar je Pfund, rund ein Drittel weniger als vor einem Jahr.
Warum ist Kaffee an der Börse billiger geworden? Brasilien liefert eine große Ernte und exportiert auf Rekordkurs, die Lager an der ICE füllen sich wieder.
Wird Kaffee im Supermarkt billiger? Fallende Börsenpreise kommen bei Verbrauchern meist erst mit Verzögerung an, weil Röster ihren Einkauf Monate im Voraus absichern.
Gibt es eine Kaffeepreis Prognose? aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab. Entscheidend sind das Wetter in Brasilien und Vietnam sowie die Entwicklung der ICE-Lager.
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