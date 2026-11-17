Laut Reuters fiel Arabica in der vergangenen Woche zeitweise auf 2,62 Dollar je Pfund. Das Handelshaus Sucafina sagte gegenüber Reuters, die Erwartung einer Flut brasilianischer Kaffees laste weiter auf dem Markt. Trading Economics meldete am 11. November den tiefsten Stand seit Juni. Auf Monatssicht steht beim Kaffeepreis ein Minus von gut 12 Prozent.

Die Zahlen untermauern das: Brasilien exportierte laut Trading Economics im Oktober 287.000 Tonnen Kaffee, 23 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Laut Fresh Cup war es der stärkste Oktober der Geschichte, getragen von einer großen Ernte und Rekordmengen bei Robusta. Für 2026 wurde das brasilianische Angebot laut Trading Economics auf 67,6 Millionen Sack geschätzt, ein Plus von 19,6 Prozent. Der Analysedienst Hedgepoint erwartet für das laufende Erntejahr einen globalen Überschuss von 8,9 Millionen Sack.