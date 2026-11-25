Die K+S Aktie hängt am Kalipreis – und der spielt dem Kasseler Konzern derzeit in die Karten. Im dritten Quartal stieg der Umsatz des Dünger- und Salzproduzenten um 6,3 Prozent auf 934 Millionen Euro. Das operative Ergebnis sank allerdings leicht um 2,4 Prozent auf 108 Millionen Euro, das bereinigte Konzernergebnis schrumpfte auf 4,6 Millionen Euro.
K+S Aktie: Kali knapp, Prognose angehoben, Gewinn trotzdem geschrumpft – wie viel Dünger-Fantasie steckt noch im Kurs?
Der Weltkalimarkt ist eng, K+S hebt die Untergrenze der Prognose an. Doch Kosten und eine Wartungspause drücken das Ergebnis. Was die K+S Aktie jetzt bewegt.
Der Rückenwind
Knappes Angebot stützt die Preise
K+S engte die Prognose für 2026 ein und erwartet nun ein EBITDA von 700 bis 750 Millionen Euro – nach 613 Millionen Euro im Vorjahr. Die höhere Untergrenze begründet der Konzern mit dem knappen Angebot am Weltkalimarkt. Besonders gut lief der Absatz von Düngemittelspezialitäten, die höhere Margen bringen und weniger am Standard-Kalipreis hängen.
Der Gegenwind
Kosten und ein schwächeres Schlussquartal
Belastet haben höhere Logistik- und Energiekosten sowie eine Instandhaltungspause im kanadischen Werk Bethune. Zudem deutet die Prognose rechnerisch auf ein schwächeres Schlussquartal hin. Die K+S Aktie startete am Tag der Zahlen im Plus, drehte dann aber deutlich ins Minus. Den Geschäftsbericht legt K+S am 11. März 2027 vor.
Die K+S Aktie bleibt ein Hebel auf den Kalipreis. Das knappe Angebot hilft – ob K+S am oberen oder unteren Ende der Prognose landet, entscheiden die Überseepreise im Schlussquartal.
Häufige Fragen zur K+S Aktie
Was erwartet K+S für 2026?
Ein EBITDA von 700 bis 750 Millionen Euro.
Warum sank das Ergebnis im dritten Quartal?
Wegen höherer Logistik- und Energiekosten und einer Wartungspause im Werk Bethune.
Wann kommen die Jahreszahlen?
Am 11. März 2027.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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