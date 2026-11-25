Was erwartet K+S für 2026?

Ein EBITDA von 700 bis 750 Millionen Euro.

Warum sank das Ergebnis im dritten Quartal?

Wegen höherer Logistik- und Energiekosten und einer Wartungspause im Werk Bethune.

Wann kommen die Jahreszahlen?

Am 11. März 2027.