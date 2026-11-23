Mehr Gewinn, weniger Zufluss: Julius Bär hat am Montagmorgen seine Zwischenmitteilung für die ersten zehn Monate 2026 vorgelegt, und die Zahlen erzählen zwei Geschichten zugleich. Die Schweizer Privatbank verdient so viel wie nie, doch beim wichtigsten Wachstumsmaß, den Netto-Neugeldern, hat sie die Erwartungen der Analysten verfehlt.
Julius Bär-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 - Gewinn +17 Prozent, aber Neugeld 16 Prozent unter Konsens - Trägt der Rückkauf über 600 Millionen Franken?
Julius Bär steuert auf einen Rekordgewinn zu: Der bereinigte Vorsteuergewinn liegt nach zehn Monaten bei rund 1,3 Mrd. Franken (+17 %). Doch die Netto-Neugelder von 8,5 Mrd. Franken blieben klar hinter den erwarteten 10,1 Mrd. zurück. Die Quartalszahlen im Überblick.
Die Julius Bär-Aktie (ISIN: CH0102484968, FSE: JGE, SIX: BAER) gehört zum Schweizer Leitindex SMI. Die Quartalszahlen der Bank sind deshalb ein Gradmesser für die gesamte Branche der Vermögensverwaltung. Eine vollständige Quartalsbilanz legt Julius Bär erst am 1. Februar 2027 mit dem Jahresabschluss vor; die heutige Mitteilung deckt den Zeitraum bis Ende Oktober ab und enthält damit auch das dritte Quartal.
Rekordgewinn auf Kurs – Effizienz als Treiber
Der bereinigte Gewinn vor Steuern beträgt nach zehn Monaten rund 1,3 Milliarden Franken und liegt damit 17 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreswert. Die Bank sieht sich nach eigenen Angaben gut positioniert, für 2026 einen deutlich höheren Konzerngewinn als 2025 zu erzielen. Der Betriebsertrag stieg in allen Regionen kräftig, getragen von einem höheren Durchschnittsvermögen: Die durchschnittlichen verwalteten Vermögen lagen mit 538 Milliarden Franken rund 9 Prozent über den 495 Milliarden der ersten zehn Monate 2025.
Besonders auffällig ist die Kostenseite. Die bereinigte Cost/Income-Ratio verbesserte sich auf 64 Prozent nach 66 Prozent im Vorjahreszeitraum, die bereinigte Vorsteuermarge stieg auf 29 Basispunkte nach 27. Das Effizienzprogramm mit einer Bruttoeinsparung von 130 Millionen Franken bis Ende 2028 liegt laut Bank im Plan.
Das Problem: Netto-Neugeld verfehlt die Erwartungen
Der Wermutstropfen sind die Zuflüsse. Mit 8,5 Milliarden Franken seit Jahresbeginn liegen die Netto-Neugelder rund 27 Prozent unter den 11,7 Milliarden des Vorjahres. Die annualisierte Wachstumsrate sank auf 2,0 Prozent nach 2,8 Prozent. Gegenüber dem Analystenkonsens von 10,1 Milliarden Franken ist das ein Minus von rund 16 Prozent.
|Kennzahl
|Ist 10M 2026
|Konsens
|Vorjahr 10M 2025
|Verwaltete Vermögen (Ende Okt.)
|553 Mrd. CHF
|554 Mrd. CHF
|–
|Bereinigter Vorsteuergewinn
|rund 1,3 Mrd. CHF
|–
|+17 % gegenüber Vorjahr
|Netto-Neugeld
|8,5 Mrd. CHF
|10,1 Mrd. CHF
|11,7 Mrd. CHF
|Netto-Neugeldrate (annualisiert)
|2,0 %
|–
|2,8 %
|Bruttomarge
|82 Bp
|84 Bp
|83 Bp
|Cost/Income-Ratio (bereinigt)
|64 %
|65 %
|66 %
Vorjahreswerte zugrunde liegend (bereinigt). Konsens: durchschnittliche Erwartung von neun Analysten laut Vorschau vom 20.11.2026. Bp = Basispunkte.
Quelle: Julius Bär, Zwischenmitteilung 10M 2026; Analystenkonsens
Auch bei der Bruttomarge blieb Julius Bär mit 82 Basispunkten unter den erwarteten 84 und leicht unter dem Vorjahr von 83. Die wiederkehrenden Erträge legten auf 38 Basispunkte zu (Vorjahr 36), die aktivitätsabhängigen blieben bei 22, die zinsabhängigen sanken auf 22 nach 24 Basispunkten. Die verwalteten Vermögen von 553 Milliarden Franken trafen die Erwartung von 554 Milliarden fast punktgenau, die Cost/Income-Ratio fiel mit 64 statt erwarteten 65 Prozent besser aus.
Netto-Neugeld seit Jahresbeginn
Mrd. CHF
- Analystenkonsens
Quelle: Julius Bär; Analystenkonsens
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Netto-Neugeld
|Ist 10M 2026
|8,5
|Vorjahr 10M 2025
|11,7
|Konsens 10M 2026
|10,1
Kapital, Rückkauf und Altlasten
Die Kapitalbasis ist komfortabel: Die CET1-Quote liegt bei 19,7 Prozent (Ende 2025: 17,4 Prozent) und damit weit über der regulatorischen Anforderung von 9,5 Prozent. Die Gesamtkapitalquote beträgt 25,5 Prozent, die Tier-1-Leverage-Ratio 4,8 Prozent. Vor diesem Hintergrund startete die Bank am 2. November einen Aktienrückkauf von bis zu 600 Millionen Franken mit einer Laufzeit von einem Jahr, abgewickelt über eine zweite Handelslinie (Ticker BAERE).
Zugleich räumt Julius Bär weiter ihr Kundenportfolio auf. Die noch aufzulösenden Kundenbeziehungen machen nach Unternehmensangaben weniger als 2,5 Prozent der verwalteten Vermögen aus; der Abschluss wird bis Ende 2027 weitgehend erwartet. Das dämpft die Zuflüsse kurzfristig, soll aber das Risikoprofil verbessern. Die Zahl der Kundenberater stieg netto um 27 auf 1.274.
Ausblick: Ziele 2028 bestätigt
Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Management einen deutlich höheren Gewinn als 2025 in Aussicht. Für 2027 rechnet es mit einer bereinigten Cost/Income-Ratio leicht über 67 Prozent. Die Finanzziele für 2028 bleiben bestehen: eine Cost/Income-Ratio unter 67 Prozent und eine Netto-Neugeldrate von 4 bis 5 Prozent. Von den aktuellen 2,0 Prozent ist das ein weiter Weg, genau darauf dürften sich die Fragen der Analysten im heutigen Webcast konzentrieren.
Zur Kursreaktion am Montag liegen zum Redaktionszeitpunkt keine belastbaren Angaben vor. Der Jahresabschluss 2026 folgt am 1. Februar 2027.
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