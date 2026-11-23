Der bereinigte Gewinn vor Steuern beträgt nach zehn Monaten rund 1,3 Milliarden Franken und liegt damit 17 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreswert. Die Bank sieht sich nach eigenen Angaben gut positioniert, für 2026 einen deutlich höheren Konzerngewinn als 2025 zu erzielen. Der Betriebsertrag stieg in allen Regionen kräftig, getragen von einem höheren Durchschnittsvermögen: Die durchschnittlichen verwalteten Vermögen lagen mit 538 Milliarden Franken rund 9 Prozent über den 495 Milliarden der ersten zehn Monate 2025.

Besonders auffällig ist die Kostenseite. Die bereinigte Cost/Income-Ratio verbesserte sich auf 64 Prozent nach 66 Prozent im Vorjahreszeitraum, die bereinigte Vorsteuermarge stieg auf 29 Basispunkte nach 27. Das Effizienzprogramm mit einer Bruttoeinsparung von 130 Millionen Franken bis Ende 2028 liegt laut Bank im Plan.