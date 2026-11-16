Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) sorgt für eine bemerkenswerte Konstellation an der Wall Street! Während der Technologiegigant mit neuen iPhone-Modellen, Rekordumsätzen und seiner enormen Marktmacht die Anleger begeistert, wirft eine aktuelle Aktienanalyse von JPMorgan eine spannende Frage auf: Wie viel Kurspotenzial steckt tatsächlich noch in der Apple-Aktie? Die US-Investmentbank JPMorgan hat am 15. November 2026 ihr Kursziel 355 USD unverändert bestätigt und hält gleichzeitig am optimistischen Rating "overweight" fest. Verantwortlich für die Einschätzung ist Analyst Samik Chatterjee, der die Verkaufsentwicklung der neuesten iPhone-Generation genau unter die Lupe genommen hat. Besonders interessant: Die Apple-Aktie beendete den Freitagshandel an der NASDAQ bei 356,27 USD und legte damit um 0,4 Prozent zu. Der Börsenkurs liegt somit bereits leicht über dem Kursziel 355 USD von JPMorgan. Rechnerisch ergibt sich daraus ein Kurspotenzial von minus 0,36 Prozent. Trotzdem bleibt JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee bei seinem Rating "overweight". Was steckt hinter dieser auf den ersten Blick widersprüchlichen Einschätzung? Und welche Chancen und Risiken sollten Anleger bei der Apple-Aktie jetzt besonders aufmerksam verfolgen?
JPMorgan sieht nur noch begrenztes Kurspotenzial
Was Anleger jetzt wissen müssen!
Apple-Aktienanalyse: JPMorgan hält am Kursziel 355 USD fest
Die jüngste Apple-Aktienanalyse von JPMorgan trägt das Datum vom 15. November 2026. Analyst Samik Chatterjee bestätigt darin das Kursziel 355 USD und belässt das Rating "overweight" unverändert. Im Mittelpunkt seiner Untersuchung steht die Nachfrageentwicklung der neuen iPhone-Generation in der zehnten Woche nach Verkaufsstart. Nach den von JPMorgan ausgewerteten Daten entspricht die Nachfrage nach den Pro-Modellen mittlerweile ungefähr dem Niveau des Vorjahres. Gleichzeitig hätten sich die Verkaufszahlen des iPhone Duo in den beobachteten Regionen zuletzt kaum verändert. Diese beiden Beobachtungen sind für die Beurteilung der Apple-Aktie besonders wichtig. Einerseits zeigt die stabile Nachfrage nach den Pro-Modellen, dass Apple weiterhin eine starke Position im Premiumsegment besitzt. Andererseits deutet die Entwicklung beim iPhone Duo darauf hin, dass sich nicht jedes neue Produkt automatisch zu einem zusätzlichen Wachstumstreiber entwickelt. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee sieht dennoch keinen Anlass, seine positive Anlageeinschätzung zu verändern. Das bestätigte Rating "overweight" signalisiert weiterhin eine überdurchschnittlich positive Einschätzung der Aktie. Allerdings sollten Anleger berücksichtigen, dass das unveränderte Kursziel 355 USD bereits geringfügig unter dem aktuellen Börsenkurs liegt.
Apple-Aktie bei 356,27 USD: Ist das JPMorgan-Kursziel bereits erreicht?
Ein Blick auf die Zahlen offenbart die Besonderheit der aktuellen Apple-Aktienanalyse. Der Schlusskurs an der NASDAQ lag am Freitag bei 356,27 USD. JPMorgan hält gleichzeitig am Kursziel 355 USD fest. Damit notiert die Apple-Aktie bereits 1,27 USD beziehungsweise rund 0,36 Prozent oberhalb des Analystenziels. Das bedeutet, dass sich aus dieser konkreten Kurszielberechnung derzeit kein positives Aufwärtspotenzial ergibt. Anleger sollten deshalb zwischen dem Rating "overweight" und dem absoluten Kursziel unterscheiden. Während das Rating eine grundsätzlich positive Einschätzung der Aktie im Vergleich zu einem relevanten Marktmaßstab ausdrückt, beschreibt das Kursziel eine konkrete Preisvorstellung. Beide Aussagen müssen nicht zwangsläufig zu jedem Zeitpunkt dieselbe Botschaft vermitteln. Gerade bei stark gestiegenen Aktien kann es vorkommen, dass der Börsenkurs ein zuvor festgelegtes Analystenziel erreicht oder überschreitet, ohne dass die Investmentbank ihre fundamentale Einschätzung unmittelbar verändert. Für Apple bedeutet dies: JPMorgan bleibt mit dem Rating "overweight" optimistisch, signalisiert mit dem Kursziel 355 USD aber gleichzeitig, dass der jüngste Kursanstieg einen erheblichen Teil der erwarteten positiven Entwicklung bereits vorweggenommen haben könnte.
JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee untersucht die iPhone-Nachfrage
Das wichtigste Argument der jüngsten Aktienanalyse von JPMorgan ist die Entwicklung der iPhone-Verkäufe. Analyst Samik Chatterjee konzentriert sich auf aktuelle Daten aus der zehnten Woche nach dem Verkaufsstart der neuen Gerätegeneration. Besonders die Pro-Modelle stehen dabei im Mittelpunkt. Nach Einschätzung von JPMorgan entspricht deren Nachfrage inzwischen ungefähr dem Vorjahresniveau. Für Apple ist dies ein bedeutsames Signal. Die Pro-Modelle gehören zu den höherpreisigen Varianten des iPhone-Portfolios und spielen damit eine wichtige Rolle für den Umsatzmix. Eine stabile Nachfrage in diesem Segment kann helfen, die durchschnittlichen Verkaufspreise zu stützen. Gleichzeitig zeigt der Vergleich mit dem Vorjahr, dass sich die Nachfrage nach dem anfänglichen Verkaufsstart auf einem etablierten Niveau bewegt. Allerdings lässt sich daraus noch kein außergewöhnlicher Wachstumsschub ableiten. Eine Nachfrage auf Vorjahresniveau bedeutet zunächst Stabilität und nicht automatisch beschleunigtes Wachstum. Genau diese Unterscheidung ist für die Bewertung der Apple-Aktie entscheidend. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee hält dennoch am Rating "overweight" und am Kursziel 355 USD fest. Die aktuellen Verkaufsdaten scheinen aus Sicht der Investmentbank somit keine grundlegende Verschlechterung der Investmentthese zu rechtfertigen.
iPhone Duo: Warum die neue Produktgeneration Fragen aufwirft
Neben den Pro-Modellen betrachtet JPMorgan auch die Verkaufsentwicklung des iPhone Duo. Analyst Samik Chatterjee stellt in seiner Aktienanalyse fest, dass sich die entsprechenden Zahlen in den beobachteten Regionen zuletzt kaum verändert hätten. Diese Aussage ist differenziert zu betrachten. Eine weitgehend unveränderte Nachfrage kann auf eine stabile Absatzentwicklung hindeuten. Sie liefert allerdings keinen eindeutigen Beleg dafür, dass das Produkt zusätzliche Wachstumsimpulse erzeugt. Für Apple ist die erfolgreiche Einführung neuer Gerätegenerationen von zentraler Bedeutung. Neue Modelle sollen bestehende Kunden zu einem Gerätewechsel bewegen und zugleich neue Käufergruppen erschließen. Besonders wichtig ist dabei, dass innovative Funktionen tatsächlich einen ausreichenden Mehrwert bieten, um Kaufentscheidungen auszulösen. Die Beobachtungen von JPMorgan verdeutlichen, dass sich die Nachfrageentwicklung zwischen den einzelnen Modellen unterscheiden kann. Während die Pro-Varianten ungefähr das Vorjahresniveau erreichen, zeigt das iPhone Duo in den beobachteten Märkten bislang kaum Veränderungen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, wie sich die Nachfrage während des wichtigen Weihnachtsgeschäfts entwickelt. Die jüngste Aktienanalyse von JPMorgan liefert hierzu eine Momentaufnahme, aber noch keine abschließende Aussage über den gesamten Produktzyklus.
Apple meldet Rekordquartal: 114,5 Milliarden USD Umsatz
Die aktuelle JPMorgan-Einschätzung trifft auf eine starke operative Ausgangslage. Apple veröffentlichte am 2. November 2026 seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 26. September endete. Der Konzern erzielte einen Umsatz von rund 114,5 Milliarden USD. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Wachstum von 12 Prozent. Damit erreichte Apple einen neuen Umsatzrekord für das Septemberquartal. Auch der Gewinn je Aktie entwickelte sich erfreulich. Das verwässerte Ergebnis je Aktie stieg um 14 Prozent auf 2,10 USD. Die Bruttomarge erreichte 47,9 Prozent. Allerdings profitierte diese Kennzahl von positiven Auswirkungen aus Zollerstattungen in Höhe von ungefähr einem Prozentpunkt. Dieser Sondereffekt sollte bei der Beurteilung der nachhaltigen Profitabilität berücksichtigt werden. Die Zahlen unterstreichen dennoch die enorme wirtschaftliche Stärke des Unternehmens. Apple ist weiterhin in der Lage, mit seinem breiten Produktportfolio und seinem Dienstleistungsgeschäft hohe Umsätze und Gewinne zu erwirtschaften. Für die Apple-Aktie bildet diese Ertragskraft eine wichtige Grundlage. Allerdings stellt sich bei einem Börsenkurs von 356,27 USD zunehmend die Frage, wie viel zukünftiges Wachstum bereits in der Bewertung enthalten ist.
iPhone bleibt Apples Wachstumsmotor: Rekordumsatz im Septemberquartal
Besonders beeindruckend entwickelte sich das iPhone-Geschäft. Apple erzielte im vierten Geschäftsquartal 2026 mit seinen Smartphones einen Umsatz von rund 57,6 Milliarden USD. Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es etwa 49,0 Milliarden USD gewesen. Damit wuchs der iPhone-Umsatz um rund 17,5 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, welche wirtschaftliche Bedeutung das Smartphone weiterhin für den Konzern besitzt. Trotz der zunehmenden Diversifizierung durch Dienstleistungen, Computer und weitere Geräte bleibt das iPhone das wichtigste Einzelprodukt im Apple-Portfolio. Die starke Umsatzentwicklung kann unterschiedliche Ursachen haben, darunter höhere Verkaufszahlen, Veränderungen im Produktmix und höhere durchschnittliche Verkaufspreise. Für JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee ist die aktuelle Nachfrage nach den neuen Pro-Modellen deshalb besonders relevant. Wenn Apple weiterhin eine hohe Nachfrage nach seinen Premiumgeräten aufrechterhalten kann, könnte dies die Umsatzentwicklung stützen. Allerdings ist der Vergleich zwischen Umsatzwachstum und Stückzahlnachfrage wichtig. Steigende Umsätze bedeuten nicht zwangsläufig, dass auch die Zahl der verkauften Geräte im gleichen Umfang wächst. Für die zukünftige Entwicklung der Apple-Aktie kommt es deshalb darauf an, ob das Unternehmen seine starke Preissetzungsmacht behaupten und gleichzeitig eine ausreichende Nachfrage sicherstellen kann.
Apple Services: Rekordgeschäft mit einem entscheidenden Fragezeichen
Neben dem iPhone-Geschäft spielt der Dienstleistungsbereich eine zentrale Rolle für die langfristige Investmentgeschichte von Apple. Im vierten Geschäftsquartal 2026 erzielte das Unternehmen mit Services einen Umsatz von rund 31,6 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren es etwa 28,8 Milliarden USD gewesen. Damit erreichte der Geschäftsbereich einen neuen Rekordwert. Zu den Dienstleistungen gehören unter anderem digitale Abonnements, App-Store-Umsätze und weitere Angebote innerhalb des Apple-Ökosystems. Das Geschäftsmodell ist besonders interessant, weil wiederkehrende Umsätze eine gewisse Stabilität schaffen können. Gleichzeitig bietet der Bereich attraktive Margen. Allerdings hatte JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee bereits Anfang November auf ein wichtiges Spannungsfeld hingewiesen. Während die Preissetzungsmacht im Hardwaregeschäft die Entwicklung unterstütze, bremse das vergleichsweise langsamere Wachstum des Servicegeschäfts derzeit die Gewinndynamik. Diese Einschätzung erklärt, weshalb JPMorgan trotz grundsätzlich positiver Perspektiven nicht ausschließlich auf die starken iPhone-Zahlen blickt. Für die Apple-Aktie ist entscheidend, wie sich das Verhältnis zwischen Hardware- und Servicewachstum künftig entwickelt. Sollte das Dienstleistungsgeschäft wieder stärker beschleunigen, könnte dies die Ertragsqualität verbessern. Bleibt das Wachstum dagegen hinter den Erwartungen zurück, könnte dies die Bewertung belasten.
Apple erzielt 479 Milliarden USD Jahresumsatz: Die Dimension des Erfolgs
Das gesamte Geschäftsjahr 2026 verdeutlicht die außergewöhnliche Größe des Technologiekonzerns. Apple erwirtschaftete einen Jahresumsatz von rund 478,8 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr etwa 416,2 Milliarden USD erreicht worden waren. Das entspricht einem Wachstum von rund 15,1 Prozent. Der Nettogewinn stieg von rund 112,0 Milliarden USD auf etwa 132,2 Milliarden USD. Das verwässerte Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 7,46 auf 8,98 USD. Damit hat Apple seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auf einem bereits sehr hohen Niveau weiter gesteigert. Die Zahlen zeigen, dass das Unternehmen nicht nur vom Erfolg einzelner Produkte profitiert, sondern insgesamt über eine außergewöhnlich starke Ertragsbasis verfügt. Für langfristig orientierte Anleger ist dies ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Gleichzeitig erhöht die enorme Unternehmensgröße die Anforderungen an zukünftiges Wachstum. Je größer ein Konzern bereits ist, desto anspruchsvoller wird es, hohe prozentuale Wachstumsraten dauerhaft aufrechtzuerhalten. Apple muss deshalb kontinuierlich neue Umsatzquellen erschließen, bestehende Produktkategorien weiterentwickeln und seine Dienstleistungen ausbauen. Genau hier liegen sowohl die langfristigen Chancen als auch die Risiken der Apple-Aktie.
Apple und künstliche Intelligenz: Neue Chancen für das Ökosystem
Ein wichtiger Zukunftsfaktor ist die Integration künstlicher Intelligenz in die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens. Apple hat mit der neuen Siri AI und weiteren Softwarefunktionen zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, seine Geräte intelligenter und attraktiver zu gestalten. Für Anleger ist besonders interessant, ob solche Funktionen einen neuen Modernisierungszyklus auslösen können. Wenn Kunden ältere Geräte ersetzen, um neue KI-Anwendungen zu nutzen, könnte dies die Nachfrage nach iPhones, Macs und anderen Produkten unterstützen. Darüber hinaus eröffnen intelligente Funktionen neue Möglichkeiten für Dienstleistungen und die stärkere Vernetzung des Apple-Ökosystems. Allerdings ist der wirtschaftliche Erfolg dieser Strategie keineswegs garantiert. Die Entwicklung künstlicher Intelligenz erfordert erhebliche Investitionen und steht unter intensivem Wettbewerbsdruck. Entscheidend ist, ob die neuen Anwendungen für Kunden einen ausreichenden praktischen Nutzen schaffen. Außerdem muss Apple seine hohen Standards bei Datenschutz, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit erfüllen. Für die Apple-Aktie bleibt künstliche Intelligenz damit ein bedeutender langfristiger Wachstumstreiber, dessen tatsächlicher finanzieller Beitrag sorgfältig beobachtet werden sollte.
JPMorgan sieht Chancen, doch die Apple-Bewertung wird anspruchsvoller
Die positive Einschätzung von JPMorgan trifft auf eine zunehmend anspruchsvolle Bewertung. Bei einem Aktienkurs von 356,27 USD und einem verwässerten Jahresgewinn von 8,98 USD ergibt sich auf Basis der zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 39,7. Eine solche Bewertung setzt hohe Erwartungen an die zukünftige Gewinnentwicklung voraus. Anleger bezahlen damit einen erheblichen Aufschlag für die Marktposition, die Markenstärke und die Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Diese Bewertung kann gerechtfertigt sein, wenn Apple seine Gewinne weiterhin deutlich steigert. Sie erhöht jedoch die Anfälligkeit für Enttäuschungen. Sollten die iPhone-Verkäufe schwächer ausfallen, das Servicegeschäft langsamer wachsen oder die Gewinnmargen unter Druck geraten, könnte die Aktie empfindlich reagieren. Die jüngste Aktienanalyse von JPMorgan verdeutlicht dieses Spannungsfeld besonders eindrucksvoll. Analyst Samik Chatterjee hält am Rating "overweight" fest, obwohl das Kursziel 355 USD bereits leicht unter dem aktuellen Börsenkurs liegt. Für Anleger bedeutet dies, dass die grundsätzliche Qualität des Unternehmens und das kurzfristig verbleibende Kurspotenzial getrennt beurteilt werden sollten.
Apple-Aktie: Diese Risiken sollten Anleger nicht unterschätzen
Trotz der starken Geschäftszahlen und der positiven Einschätzung von JPMorgan bestehen mehrere Risiken. Ein zentraler Unsicherheitsfaktor ist die Abhängigkeit vom iPhone. Das Smartphone bleibt die wichtigste Umsatzquelle des Unternehmens. Sollte sich die Nachfrage nach neuen Gerätegenerationen abschwächen, könnte dies die gesamte Geschäftsentwicklung belasten. Hinzu kommt der intensive Wettbewerb auf dem globalen Smartphone-Markt. Besonders in wichtigen Absatzregionen können lokale Hersteller und technologische Veränderungen den Wettbewerbsdruck erhöhen. Auch geopolitische Spannungen, Handelsbeschränkungen und Zölle stellen Risiken dar. Die jüngste Bruttomarge wurde zudem durch Zollerstattungen begünstigt, die nicht ohne Weiteres als dauerhaft wiederkehrender Ergebnisbeitrag betrachtet werden sollten. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor betrifft das Servicegeschäft. Sollte dessen Wachstum hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte dies die Gewinnentwicklung bremsen. Schließlich ist die hohe Aktienbewertung zu berücksichtigen. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 39,7 auf Basis des Geschäftsjahres 2026 besitzt Apple nur begrenzten Spielraum für operative Enttäuschungen. Für die Apple-Aktie könnte deshalb bereits eine moderate Abschwächung der Wachstumserwartungen zu stärkeren Kursschwankungen führen.
JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee: Warum das Rating "overweight" bestehen bleibt
Die jüngste Apple-Aktienanalyse von JPMorgan zeigt, dass Analyst Samik Chatterjee trotz einzelner Unsicherheiten an seiner grundsätzlich positiven Einschätzung festhält. Die Nachfrage nach den Pro-Modellen der neuen iPhone-Generation entspricht nach den ausgewerteten Daten ungefähr dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig zeigen sich beim iPhone Duo in den beobachteten Regionen kaum Veränderungen. Diese Entwicklung liefert keine eindeutigen Hinweise auf eine außergewöhnliche Beschleunigung der Nachfrage, spricht aber auch nicht für einen abrupten Einbruch. Die operative Ausgangslage bleibt durch die jüngsten Rekordzahlen stark. Apple hat im Geschäftsjahr 2026 sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über ein breites Ökosystem und eine starke Marktposition. JPMorgan bestätigt deshalb das Rating "overweight" und das Kursziel 355 USD. Allerdings sollten Anleger das Kursziel nicht mit einer uneingeschränkten Kaufempfehlung zum aktuellen Marktpreis gleichsetzen. Da die Apple-Aktie bereits bei 356,27 USD notiert, liegt die Kurszielmarke leicht unter dem Börsenkurs. Für zusätzliche Kursgewinne über dieses Niveau hinaus wären entsprechend höhere Gewinnerwartungen oder eine erneute Anhebung der Analystenziele erforderlich.
Apple-Aktie: Was könnte die nächste Kursbewegung auslösen?
Für die weitere Entwicklung der Apple-Aktie dürften vor allem drei Faktoren entscheidend sein. Erstens steht die Nachfrage nach der neuen iPhone-Generation im Mittelpunkt. Die Daten der zehnten Verkaufswoche liefern wichtige Hinweise, doch erst die weitere Entwicklung wird zeigen, wie erfolgreich der gesamte Produktzyklus ausfällt. Besonders das Weihnachtsgeschäft besitzt traditionell große Bedeutung. Zweitens kommt es auf die Entwicklung des Servicegeschäfts an. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee hatte bereits Anfang November auf die unterschiedliche Dynamik zwischen Hardware und Services hingewiesen. Sollte das Dienstleistungsgeschäft stärker wachsen, könnte dies die Gewinnperspektiven verbessern. Drittens bleibt die Bewertung ein wichtiger Faktor. Nach den jüngsten Kursgewinnen sind die Erwartungen an Apple hoch. Selbst solide Geschäftszahlen könnten deshalb zu einer verhaltenen Börsenreaktion führen, wenn sie bereits vollständig eingepreist sind. Umgekehrt könnten überraschend starke Verkaufszahlen oder eine verbesserte Gewinnprognose neue Impulse liefern. Das unveränderte Kursziel 355 USD von JPMorgan macht deutlich, dass die Aktie aus Sicht dieser konkreten Bewertung kurzfristig bereits ein hohes Niveau erreicht hat.
Apple-Aktienanalyse: Fazit – JPMorgan bleibt optimistisch, doch das Kurspotenzial ist aufgebraucht
Die aktuelle Apple-Aktienanalyse von JPMorgan vom 15. November 2026 liefert eine bemerkenswerte Botschaft. Analyst Samik Chatterjee bestätigt das Rating "overweight" und hält am unveränderten Kursziel 355 USD fest. Gleichzeitig notiert die Apple-Aktie nach einem Kursanstieg von 0,4 Prozent am Freitag bereits bei 356,27 USD. Damit liegt der aktuelle Börsenkurs rund 0,36 Prozent über dem Analystenziel. Das rechnerische Aufwärtspotenzial gegenüber dem Kursziel 355 USD ist somit vollständig ausgeschöpft. Fundamental präsentiert sich Apple allerdings weiterhin in starker Verfassung. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Rekordumsatz von rund 479 Milliarden USD und einen Nettogewinn von mehr als 132 Milliarden USD. Auch das iPhone-Geschäft entwickelte sich im jüngsten Quartal ausgesprochen erfolgreich. Die aktuellen Verkaufsdaten der neuen Gerätegeneration zeigen jedoch ein differenziertes Bild. Während die Pro-Modelle ungefähr das Vorjahresniveau erreichen, verändert sich die Nachfrage nach dem iPhone Duo in den beobachteten Regionen bislang kaum. Für Anleger stellt sich deshalb weniger die Frage, ob Apple ein erfolgreiches Unternehmen ist, sondern vielmehr, wie viel zukünftiger Erfolg bereits im Aktienkurs berücksichtigt wird. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee bleibt mit seinem Rating "overweight" grundsätzlich positiv. Das Kursziel 355 USD signalisiert jedoch, dass zusätzliche Kursgewinne eine weitere Verbesserung der Erwartungen voraussetzen könnten. Die Apple-Aktie bleibt damit ein spannender Technologiewert, bei dem die kommenden Verkaufszahlen und die Entwicklung des Servicegeschäfts über die nächste Phase entscheiden dürften.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 16. November 2026
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