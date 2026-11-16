JPMorgan sieht nur noch begrenztes Kurspotenzial

Die aktuelle Apple-Aktienanalyse von JPMorgan vom 15. November 2026 liefert eine bemerkenswerte Botschaft. Analyst Samik Chatterjee bestätigt das Rating "overweight" und hält am unveränderten Kursziel 355 USD fest. Gleichzeitig notiert die Apple-Aktie nach einem Kursanstieg von 0,4 Prozent am Freitag bereits bei 356,27 USD. Damit liegt der aktuelle Börsenkurs rund 0,36 Prozent über dem Analystenziel. Das rechnerische Aufwärtspotenzial gegenüber dem Kursziel 355 USD ist somit vollständig ausgeschöpft. Fundamental präsentiert sich Apple allerdings weiterhin in starker Verfassung. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Rekordumsatz von rund 479 Milliarden USD und einen Nettogewinn von mehr als 132 Milliarden USD. Auch das iPhone-Geschäft entwickelte sich im jüngsten Quartal ausgesprochen erfolgreich. Die aktuellen Verkaufsdaten der neuen Gerätegeneration zeigen jedoch ein differenziertes Bild. Während die Pro-Modelle ungefähr das Vorjahresniveau erreichen, verändert sich die Nachfrage nach dem iPhone Duo in den beobachteten Regionen bislang kaum. Für Anleger stellt sich deshalb weniger die Frage, ob Apple ein erfolgreiches Unternehmen ist, sondern vielmehr, wie viel zukünftiger Erfolg bereits im Aktienkurs berücksichtigt wird. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee bleibt mit seinem Rating "overweight" grundsätzlich positiv. Das Kursziel 355 USD signalisiert jedoch, dass zusätzliche Kursgewinne eine weitere Verbesserung der Erwartungen voraussetzen könnten. Die Apple-Aktie bleibt damit ein spannender Technologiewert, bei dem die kommenden Verkaufszahlen und die Entwicklung des Servicegeschäfts über die nächste Phase entscheiden dürften.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.