Laut Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht tritt Jeremy Barnum nach rund sechs Jahren als Finanzchef ab, um Platz für die nächste Führungsgeneration zu machen. Seine Nachfolgerin wird Bregje de Best, bisher Finanzchefin der Corporate & Investment Bank. Der Wechsel erfolgt nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal 2027 am 13. April. Bis dahin präsentiert Barnum noch die Zahlen im Januar und April sowie den Investorentag im Februar; anschließend wird er Vice Chairman und berät Konzernchef Jamie Dimon bis Anfang 2028. Dimon zeigte sich „sehr begeistert“ über die Nachfolgerin. Laut Yahoo Finance ist de Best 43 Jahre alt und seit 2006 im Konzern; der Wechsel erfolge auf Barnums eigenen Wunsch.