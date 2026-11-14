Es kommt selten vor, dass JPMorgan die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Im dritten Quartal ist es passiert: Die größte Bank der USA verdiente zwar 15,3 Milliarden Dollar, lag beim Gewinn je Aktie aber unter den Schätzungen. Die JPMorgan-Aktie fiel vorbörslich um fast 3 Prozent. Seitdem hat sie sich deutlich erholt und notiert bei 346,19 Dollar, rund 5 Prozent über dem Niveau am Zahlentag. Der Grund: ein starker Ausblick auf das Zinsgeschäft im kommenden Jahr. Diese JPMorgan Aktienanalyse zeigt, was schieflief, was Anleger zuversichtlich stimmt und was das für die JPMorgan Aktienprognose bedeutet.
JPMorgan Aktienanalyse: Seltener Fehlschlag beim Gewinn – doch der Zinsausblick für 2027 elektrisiert die Analysten
15,3 Milliarden Dollar Gewinn und trotzdem eine Enttäuschung: JPMorgan verfehlte im dritten Quartal die Erwartungen, Anleihehandel und Kosten bremsten. Doch der Ausblick auf 107 Milliarden Dollar Zinsüberschuss 2027 hat die Stimmung gedreht. Unsere JPMorgan Aktienanalyse zerlegt die Zahlen: Privatkunden, Investmentbank, Vermögensverwaltung, Kosten, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die JPMorgan Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- JPMorgan Chase & Co.
- Sitz
- New York
- Ticker / ISIN
- JPM / US46625H1005
- Kurs
- 346,19 Dollar
- Börsenwert
- rund 940 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 14
- Dividende
- 1,65 Dollar je Quartal
- Vorstandschef
- Jamie Dimon
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert, KGV und Dividendenrendite eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Gewinnwarnung light: die JPMorgan-Aktie nach den Zahlen
Die JPMorgan Aktie hatte es 2026 schwerer als viele andere Bankwerte. Die Zahlen vom 13. Oktober ließen zunächst wenig Besserung erwarten.
Bis Anfang Oktober hatte die JPMorgan-Aktie seit Jahresbeginn nur gut 3 Prozent zugelegt, obwohl Analysten ihre Gewinnschätzungen erhöht hatten. Dann kamen die Zahlen: Ohne Sondereffekte verdiente die Bank 5,75 Dollar je Aktie, erwartet worden waren 5,94 Dollar. Auch die Erträge lagen leicht unter den Prognosen. Besonders enttäuschte der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen, der mit 5,4 Milliarden Dollar rund 10 Prozent unter den Schätzungen blieb. Vorstandschef Jamie Dimon räumte ein, dass die Aktivität der Kunden im Quartalsverlauf etwas nachgelassen habe. Die Aktie gab nach – erholte sich aber, als sich Anleger auf den Ausblick konzentrierten.
Die Quartalszahlen
Rekordniveau mit Schönheitsfehlern: was hinter dem Fehlschlag steckt
Für jede JPMorgan Aktienanalyse gilt: Selbst ein schwaches Quartal ist bei dieser Bank auf einem Niveau, von dem andere träumen.
Der Gewinn stieg um 6 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie um 10 Prozent auf 5,57 Dollar. Darin enthalten sind Verluste von knapp 500 Millionen Dollar nach Steuern aus dem Umbau des Wertpapierportfolios. Die Bank verkaufte niedrig verzinste Anleihen, um das Geld zu höheren Zinsen anzulegen – ein Opfer heute für mehr Ertrag morgen. Der Zinsüberschuss stieg um 13 Prozent auf 27,1 Milliarden Dollar. Die Kehrseite: Die Kosten kletterten um 12 Prozent auf 27,3 Milliarden Dollar, getrieben von Gehältern, Marketing und Technologie. Die Kreditkosten sanken dagegen auf 2,7 Milliarden Dollar.
JPMorgan: Gewinn nach Geschäftsbereichen im dritten Quartal 2026
Mrd. Dollar
Veränderung zum Vorjahr: Investmentbank und Firmenkunden +20 %, Privatkunden +13 %, Vermögensverwaltung +11 %.
Quelle: JPMorgan Chase & Co., Mitteilung vom 13. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Bereich
|Gewinn
|Investmentbank und Firmenkunden
|8,2
|Privatkunden
|5,7
|Vermögensverwaltung
|1,8
Die Geschäftsbereiche
Aktienhandel plus 49 Prozent: wo JPMorgan glänzt und wo nicht
Die Ergebnisse der einzelnen Sparten zeigen ein gemischtes Bild.
Die Investmentbank steigerte die Erträge um 14 Prozent auf 22,7 Milliarden Dollar. Der Aktienhandel legte um 49 Prozent auf 5,0 Milliarden Dollar zu, auch die Gebühren aus Übernahmeberatung und Börsengängen stiegen um 14 Prozent. Der Anleihehandel ging dagegen um 4 Prozent zurück. Das Zahlungsverkehrsgeschäft wuchs um 14 Prozent. Im Privatkundengeschäft stiegen die Erträge um 9 Prozent auf 21,2 Milliarden Dollar, die Bank gewann mehr als 650.000 neue Girokonten. Die Vermögensverwaltung profitierte von hohen Börsenkursen: Die Erträge wuchsen um 14 Prozent, Kunden vertrauten JPMorgan netto 263 Milliarden Dollar neues Vermögen an.
Markterträge und Gebühren im Investmentbanking stiegen jeweils im mittleren zweistelligen Prozentbereich, gestützt von einer starken Kundenaktivität, auch wenn diese sich im Quartalsverlauf etwas abschwächte.
Der Ausblick
107 Milliarden Dollar: der Zinsmotor läuft 2027 heiß
Was die Stimmung drehte, war der Blick nach vorn. Für 2027 erwartet JPMorgan einen Zinsüberschuss ohne Handelsgeschäft von rund 107 Milliarden Dollar – etwa 10 Prozent mehr als die rund 97 Milliarden Dollar, die für 2026 angepeilt werden. Inklusive Handel soll der Zinsüberschuss 2026 bei 106,2 Milliarden Dollar liegen. Hilfreich sind dabei die hohen Zinsen, das Kreditwachstum von 10 Prozent und der Umbau des Wertpapierportfolios. Für das vierte Quartal rechnet die Bank mit einem Zinsüberschuss von rund 28 Milliarden Dollar und Kosten von rund 27,5 Milliarden Dollar.
Die Bewertung
KGV um 14: der Preis für die Nummer eins
Hochgerechnet dürfte JPMorgan 2026 rund 25 Dollar je Aktie verdienen. Damit kommt die JPMorgan-Aktie auf ein KGV von rund 14 – deutlich mehr als bei vielen anderen US-Banken. Anleger zahlen einen Aufschlag für die Stabilität und die hohe Rendite auf das Eigenkapital. Die Quartalsdividende wurde von 1,50 auf 1,65 Dollar erhöht, die Rendite liegt bei rund 1,9 Prozent. Bei den Aktienrückkäufen tritt Dimon dagegen auf die Bremse: Im dritten Quartal kaufte die Bank nur für 1,1 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück, nach 8,3 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Für die JPMorgan Aktienprognose heißt das: Kursgewinne müssen vor allem aus steigenden Gewinnen kommen.
Die Analysten
Kursziele bis 425 Dollar: Barclays und Morgan Stanley erhöhen
Die Analysten zeigten sich nach den Zahlen versöhnlich. Barclays hob das Kursziel von 420 auf 425 Dollar an und verwies auf den deutlich verbesserten Zinsausblick. Morgan Stanley erhöhte von 370 auf 377 Dollar, Baird von 305 auf 312 Dollar bei neutraler Einstufung. Goldman Sachs senkte das Ziel leicht von 398 auf 392 Dollar, bleibt aber bei „Kaufen“. Das durchschnittliche Kursziel von 25 Analysten lag laut S&P Global bei rund 372 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
JPMorgan-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten nach den Zahlen
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 346,19 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Stockhub, Benzinga, Beinsure; Stand Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Barclays
|425
|Goldman Sachs
|392
|Morgan Stanley
|377
|Durchschnitt (25 Analysten)
|372
|Schlusskurs 13. November
|346,19
|Baird
|312
Die Szenarien
JPMorgan Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Zinsmotor zündet
Der Zinsüberschuss steigt wie angekündigt, die Kosten flachen ab, und der Handel erholt sich. Dann könnte die JPMorgan-Aktie das 52-Wochen-Hoch um 367 Dollar angreifen und sich den höchsten Analystenzielen nähern.
Szenario 2: Gute Erträge, hohe Kosten
Das Zinsgeschäft wächst, doch Investitionen und Gehälter fressen einen Teil davon auf. Die Aktie pendelt zwischen 330 und 370 Dollar.
Szenario 3: Konjunkturdelle
Eine schwächere Wirtschaft lässt Kreditausfälle steigen und den Handel weiter einbrechen. Dann könnte die JPMorgan-Aktie unter das Niveau nach den Zahlen um 330 Dollar fallen.
Häufige Fragen zur JPMorgan Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von JPMorgan?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Gewinn um 6 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar, die Erträge um 8 Prozent auf 50,9 Milliarden Dollar. Ohne Sondereffekte verdiente die Bank 5,75 Dollar je Aktie und lag damit unter den Erwartungen von 5,94 Dollar.
Warum verfehlte JPMorgan die Erwartungen?
Vor allem wegen eines schwächeren Anleihehandels und stark gestiegener Kosten.
Was erwartet JPMorgan für 2027?
Einen Zinsüberschuss ohne Handelsgeschäft von rund 107 Milliarden Dollar, etwa 10 Prozent mehr als 2026.
Wie hoch ist die Dividende?
JPMorgan zahlt 1,65 Dollar je Quartal, die Rendite liegt bei rund 1,9 Prozent.
Welche Kursziele haben Analysten?
Barclays nennt 425, Goldman Sachs 392, Morgan Stanley 377 und Baird 312 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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