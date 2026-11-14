JPMorgan Aktienanalyse: Seltener Fehlschlag beim Gewinn – doch der Zinsausblick für 2027 elektrisiert die Analysten

Hochgerechnet dürfte JPMorgan 2026 rund 25 Dollar je Aktie verdienen. Damit kommt die JPMorgan-Aktie auf ein KGV von rund 14 – deutlich mehr als bei vielen anderen US-Banken. Anleger zahlen einen Aufschlag für die Stabilität und die hohe Rendite auf das Eigenkapital. Die Quartalsdividende wurde von 1,50 auf 1,65 Dollar erhöht, die Rendite liegt bei rund 1,9 Prozent. Bei den Aktienrückkäufen tritt Dimon dagegen auf die Bremse: Im dritten Quartal kaufte die Bank nur für 1,1 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück, nach 8,3 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Für die JPMorgan Aktienprognose heißt das: Kursgewinne müssen vor allem aus steigenden Gewinnen kommen.