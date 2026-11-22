Die größte US-Bank liefert Gewinne, von denen andere nur träumen, und trotzdem steht die JPMorgan Aktie unter Druck: Auf einen Monat steht ein Minus von 6,8 Prozent, am 20. November verlor sie 3,03 Prozent. Hinzu kommt ein Personalwechsel an der Spitze der Finanzen. Diese JPMorgan Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was den Kurs belastet.