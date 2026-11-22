Die größte US-Bank liefert Gewinne, von denen andere nur träumen, und trotzdem steht die JPMorgan Aktie unter Druck: Auf einen Monat steht ein Minus von 6,8 Prozent, am 20. November verlor sie 3,03 Prozent. Hinzu kommt ein Personalwechsel an der Spitze der Finanzen. Diese JPMorgan Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was den Kurs belastet.
JPMorgan Aktienanalyse: Rekordgewinn von 15,3 Milliarden Dollar, doch der CFO geht – wie sicher ist die Zeit nach Dimon?
JPMorgan verdient im dritten Quartal 15,3 Milliarden Dollar, doch der Finanzchef tritt ab, und die Aktie fiel am 20. November um 3 Prozent. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- JPMorgan Chase & Co.
- ISIN
- US46625H1005
- WKN
- 850628
- Handelssymbol
- CMC (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- JPM (NYSE)
- Branche
- Banken und Finanzdienstleistungen
- Sitz
- New York
- Tagesspanne 20.11.2026
- 309,18 $ bis 320,88 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
JPMorgan Aktienanalyse: Das dritte Quartal
JPMorgan verdiente im dritten Quartal 2026 netto 15,3 Milliarden Dollar, 6 Prozent mehr als im Vorjahr, oder 5,57 Dollar je Aktie (plus 10 Prozent). Ohne Verluste aus Wertpapieren von 658 Millionen Dollar waren es 15,8 Milliarden Dollar oder 5,75 Dollar je Aktie. Der Umsatz auf Managementbasis stieg um 8 Prozent auf 50,9 Milliarden Dollar. Die Eigenkapitalrendite (ROTCE) lag bei 20 Prozent, bereinigt bei 21 Prozent.
Zinsüberschuss
Der Zinsüberschuss stieg um 13 Prozent auf 27,1 Milliarden Dollar.
Handel stark
Die Handelserlöse (Markets) legten um 15 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar zu, im Aktienhandel um 49 Prozent auf rund 5 Milliarden Dollar.
Kosten steigen
Die Ausgaben wuchsen um 12 Prozent auf 27,3 Milliarden Dollar, vor allem wegen Volumen, Personal, Marketing und Technik.
Kreditkosten
Die Risikovorsorge lag bei 2,7 Milliarden Dollar nach 3,4 Milliarden Dollar im Vorjahr.
JPMorgan: Nettogewinn und Umsatz im dritten Quartal
Mrd. $
- Q3 2025
- Q3 2026
Drittes Quartal 2025 und 2026, Umsatz auf Managementbasis.
Quelle: JPMorgan Chase, Mitteilung vom 13.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Nettogewinn
|14,39
|15,31
|Umsatz
|47,12
|50,91
Das Unternehmen hatte zum 30. September 2026 Vermögenswerte von 5,1 Billionen Dollar und Eigenkapital von 372 Milliarden Dollar. Die Kundeneinlagen stiegen laut Berichten um 8 Prozent auf rund 1,6 Billionen Dollar. Im Quartal hat die Bank die Aktienrückkäufe verringert.
Der Wechsel
Ein neuer Finanzchef
Am 17. November gab JPMorgan bekannt, dass Finanzchef Jeremy Barnum sein Amt abgibt und Bregje de Best seine Nachfolge antritt. An diesem Tag fiel die Aktie, auch wegen Sorgen vor möglichen Zinserhöhungen der US-Notenbank. Die Börse deutet den Wechsel auch als Frage nach der Zeit nach Konzernchef Jamie Dimon.
Bewertung
Was der Kurs von 310,53 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 13,03 und einer Dividendenrendite von 1,98 Prozent ist die JPMorgan Aktie für eine Bank dieser Größe moderat bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 751,6 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 4,1 Prozent.
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