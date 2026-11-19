JPMorgan Chase hat am Donnerstag bestätigt, dass Angreifer bei bestimmten Drittanbietern auf Marketingdaten zugegriffen haben. Laut Unternehmensangaben könnten Kundennamen und E-Mail-Adressen abgerufen worden sein. Die Bank betont, ihre eigenen Dienste seien nicht gestört. Betroffene Kunden würden direkt kontaktiert und erhielten eine kostenlose Kreditüberwachung, die Untersuchung laufe. Der Vorfall hat nach Angaben der Bank nichts mit den Transaktionsverzögerungen zu tun, die Anfang der Woche gemeldet wurden – dort sprach das Institut von einem internen Softwarefehler ohne Cyberbezug.

Wie stark der Markt auf die Meldung reagierte, lässt sich nicht sauber sagen: Die Berichte zur Kursreaktion widersprechen sich, ein ursächlicher Zusammenhang ist nicht belegt. Der größere Druck kommt aus dem Sektor. Die Bankenwerte stehen seit Tagen unter Verkaufsdruck, weil Anleger eine mögliche Abschwächung bei den KI-Investitionen und länger hohe Zinsen fürchten. Am 17. November verlor die JPMorgan Aktie rund 2,4 Prozent, der KBW-Bankenindex fiel zeitweise ebenso stark. Seit den Hochs im August haben Goldman Sachs und Morgan Stanley nach Berichten jeweils rund 20 Prozent eingebüßt, JPMorgan rund 9 Prozent.