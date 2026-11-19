Die JPMorgan Aktie (Ticker JPM, ISIN US46625H1005) steht nach drei schwachen Handelstagen bei rund 324 US-Dollar und damit direkt an der 200-Tage-Linie. Am Donnerstag kam eine Sicherheitsmeldung dazu: Angreifer haben bei Drittanbietern der größten US-Bank auf Marketingdaten zugegriffen, Kundennamen und E-Mail-Adressen könnten betroffen sein. Die Aktienanalyse zeigt, was das für die JPMorgan Aktie bedeutet und was die Zahlen hergeben.
JPMorgan Aktienanalyse: Cyberangriff beim Dienstleister, Kurs an der 200-Tage-Linie – wie viel Abschlag steckt schon in der JPMorgan Aktie?
Die JPMorgan Aktie (JPM) schloss am Mittwoch bei 324,11 US-Dollar und damit knapp unter der 200-Tage-Linie. Am Donnerstag meldete die Bank einen Cyberangriff auf Drittanbieter. Die Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und Chartlage ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- JPMorgan Chase & Co.
- Ticker / ISIN
- JPM / US46625H1005
- Handelsplatz
- NYSE (USD)
- 52-Wochen-Spanne
- 279,10 bis 366,50 US-Dollar
- Dividende
- 1,65 US-Dollar je Quartal (6,60 US-Dollar p. a.), Rendite rund 2 %
- Nächste Zahlen
- 14.01.2027 (vorläufiger Termin)
Stand: 19.11.2026, Letzter gesicherter Schlusskurs: 18.11.2026, NYSE; Stand der Recherche 19.11.2026, 21:15 Uhr MEZ
Der Auslöser
Was ist bei JPMorgan passiert – und was nicht?
JPMorgan Chase hat am Donnerstag bestätigt, dass Angreifer bei bestimmten Drittanbietern auf Marketingdaten zugegriffen haben. Laut Unternehmensangaben könnten Kundennamen und E-Mail-Adressen abgerufen worden sein. Die Bank betont, ihre eigenen Dienste seien nicht gestört. Betroffene Kunden würden direkt kontaktiert und erhielten eine kostenlose Kreditüberwachung, die Untersuchung laufe. Der Vorfall hat nach Angaben der Bank nichts mit den Transaktionsverzögerungen zu tun, die Anfang der Woche gemeldet wurden – dort sprach das Institut von einem internen Softwarefehler ohne Cyberbezug.
Wie stark der Markt auf die Meldung reagierte, lässt sich nicht sauber sagen: Die Berichte zur Kursreaktion widersprechen sich, ein ursächlicher Zusammenhang ist nicht belegt. Der größere Druck kommt aus dem Sektor. Die Bankenwerte stehen seit Tagen unter Verkaufsdruck, weil Anleger eine mögliche Abschwächung bei den KI-Investitionen und länger hohe Zinsen fürchten. Am 17. November verlor die JPMorgan Aktie rund 2,4 Prozent, der KBW-Bankenindex fiel zeitweise ebenso stark. Seit den Hochs im August haben Goldman Sachs und Morgan Stanley nach Berichten jeweils rund 20 Prozent eingebüßt, JPMorgan rund 9 Prozent.
Das Geschäft
Wie verdient JPMorgan sein Geld – und wie robust ist das Modell?
JPMorgan Chase ist die größte Bank der USA und vereint Privatkundengeschäft, Firmen- und Investmentbanking, Handel sowie Vermögensverwaltung unter einem Dach. Die Zinsüberschüsse aus dem Kreditgeschäft bilden das Rückgrat, dazu kommen Gebühren und Handelserträge. Dieses breite Fundament macht die JPMorgan Aktie zum Maßstab der Branche – und zu einem Gradmesser dafür, wie der Markt Banken in einem Umfeld aus hohen Zinsen und KI-Sorgen bewertet.
Die Zahlen
Wie solide sind die Zahlen der JPMorgan Aktie – trotz Verfehlung im dritten Quartal?
Im dritten Quartal 2026 (Mitteilung vom 13. Oktober) erlöste JPMorgan 50,2 Milliarden US-Dollar und verfehlte damit die Konsensschätzung von 51,2 Milliarden. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,57 US-Dollar (bereinigt 5,75), der Konsens hatte 5,93 US-Dollar erwartet. Der Nettogewinn betrug 15,3 Milliarden US-Dollar. Belastet wurde das Ergebnis durch einen Wertpapierverlust von 658 Millionen US-Dollar vor Steuern. Der Zinsüberschuss stieg auf 27,1 Milliarden US-Dollar (+13 Prozent), die Eigenkapitalrendite auf das materielle Eigenkapital (ROTCE) lag bei 20 Prozent. Der Aufwand wuchs mit +12 Prozent auf 27,3 Milliarden US-Dollar kräftig.
|Kennzahl
|Ist
|Konsens / Anmerkung
|Umsatz
|50,2 Mrd. US-Dollar
|51,2 Mrd. erwartet
|Gewinn je Aktie
|5,57 US-Dollar
|5,93 US-Dollar erwartet
|Zinsüberschuss
|27,1 Mrd. US-Dollar
|+13 % zum Vorjahr
|Nichtzinsaufwand
|27,3 Mrd. US-Dollar
|+12 % zum Vorjahr
|Risikovorsorge
|2,7 Mrd. US-Dollar
|Nettoabschreibungen 2,2 Mrd.
|Harte Kernkapitalquote (CET1)
|13,9 %
|Standardansatz
Konsens laut Berichten zur Ergebnispräsentation; Nettoabschreibungen und Rückstellungen: Unternehmensangaben.
Quelle: JPMorgan Chase, Mitteilung zum 3. Quartal 2026 (13.10.2026)
Für das vierte Quartal stellte das Management einen Zinsüberschuss von rund 28 Milliarden US-Dollar und einen Aufwand von rund 27,5 Milliarden in Aussicht. Für 2027 nannte es vorläufig einen Zinsüberschuss ohne Markets von rund 107 Milliarden und einen Aufwand von rund 114 Milliarden US-Dollar. Ein vollständiger Jahresausblick für 2026 ließ sich nicht belegen. Die Quartalsdividende wurde auf 1,65 US-Dollar angehoben.
Bewertung
Ist die JPMorgan Aktie im Vergleich teuer – oder verdient sie ihren Aufschlag?
Beim Kurs von 324 US-Dollar ergibt sich nach eigener Rechnung ein KGV von rund 13,6 auf Basis der letzten zwölf Monate und von rund 13,8 auf die Gewinnerwartungen des laufenden Konsenses; das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei rund 2,5, das Kurs-Tangible-Buchwert-Verhältnis bei rund 2,9. Gegenüber den großen US-Rivalen ist das ein Aufschlag: Bank of America und Citigroup werden mit rund dem Ein- bis Anderthalbfachen des materiellen Buchwerts gehandelt, Goldman Sachs und Morgan Stanley mit dem Zwei- bis Dreifachen.
|Bank
|KGV (12 Monate)
|KGV (erwartet)
|Kurs/Buchwert
|Kurs/Tangible-Buchwert
|JPMorgan Chase
|rund 13,6
|rund 13,8
|rund 2,5
|rund 2,9
|Bank of America
|11,8
|9,9
|1,3
|1,7
|Citigroup
|11,9
|9,9
|1,0
|1,2
|Goldman Sachs
|13,2
|12,7
|2,5
|2,7
|Morgan Stanley
|14,8
|13,9
|2,7
|3,4
|Wells Fargo
|12,7
|11,4
|1,5
|1,8
Die Kennzahlen stammen von unterschiedlichen Stichtagen (26.10. bis 14.11.2026) und sind nur grob vergleichbar. JPMorgan nach eigener Rechnung beim Kurs von 324,11 US-Dollar.
Quelle: Auswertung öffentlicher Kennzahlenübersichten, Stand November 2026
Analysten
Wie steht es um die JPMorgan Aktienprognose – was sagt der Konsens?
Die Analysten sehen die JPMorgan Aktie überwiegend positiv, aber ohne Euphorie. Nach den vorliegenden Datenständen reicht das Bild von 15 Kaufempfehlungen bei 11 Halten und keiner Verkaufsempfehlung (26 Analysten, Stand Oktober) bis 15 Kaufen und 13 Halten ohne Verkaufen (Stand 17. November). Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Quelle bei rund 368 bis 373 US-Dollar, die Spanne reicht von 312 bis 425 US-Dollar. Rechnerisch liegt der Durchschnitt damit rund 14 bis 15 Prozent über dem Schlusskurs vom 18. November. Das ist die Sicht Dritter; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
|Datenstand
|Kaufen
|Halten
|Verkaufen
|Ø-Kursziel
|Oktober 2026 (26 Analysten)
|15
|11
|0
|372 US-Dollar
|17.11.2026
|15
|13
|0
|368 US-Dollar
Die beiden Datenstände unterscheiden sich in Stichprobe und Zeitpunkt. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Zusammenfassung veröffentlichter Analystenschätzungen, Stand Oktober und 17.11.2026
Zuletzt sorgten vor allem die Einstufungen großer Häuser für Aufmerksamkeit: Seit Mitte Oktober gab es mehrere Kurszielanpassungen, überwiegend moderat, im Schnitt aber ohne Abkehr vom positiven Grundton.
Chart
Was zeigt der Chart der JPMorgan Aktie – hält die 200-Tage-Linie?
Der Schlusskurs vom 18. November liegt knapp unter der 200-Tage-Linie bei rund 325 US-Dollar und deutlich unter der 50-Tage-Linie bei rund 340 US-Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) steht bei knapp 37 und damit nahe der überverkauften Zone. Als Unterstützungen werden Marken um 322,6 und 318,9 US-Dollar genannt, als Widerstände 331,4 und 336,3 US-Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 366,50 US-Dollar, der höchste Schlusskurs seit September bei 358,64 US-Dollar vom 4. September. Chartmarken beschreiben die Lage, sie sind keine Prognose.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der JPMorgan Aktie jetzt – welche Termine zählen?
Entscheidend sind die Zinsentscheidung der US-Notenbank am 8. und 9. Dezember, der Investor Day am 22. Februar 2027 in New York und die Zahlen zum vierten Quartal, die laut Terminplan am 14. Januar 2027 anstehen (Termin vorläufig). Szenarien, wie sie Analysten diskutieren: Hält der Zinsüberschuss die Erwartungen, könnte der Abschlag zum Konsensziel schrumpfen; belasten höhere Kosten und Kreditausfälle, rückt die Bewertung in den Fokus. Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zur JPMorgan Aktie
Warum fällt die JPMorgan Aktie? Der gesamte Bankensektor steht unter Druck: Sorgen vor einer KI-Abschwächung und länger hohe Zinsen belasten. Dazu kamen zuletzt die schwächeren Quartalszahlen und am Donnerstag die Cyber-Meldung.
Was bedeutet der Cyberangriff für die JPMorgan Aktie? Nach Angaben der Bank betrifft er Marketingdaten bei Drittanbietern, der Betrieb ist nicht gestört. Wie stark er den Kurs belastet, ist nicht belegt.
Wie lautet die JPMorgan Aktienprognose der Analysten? Im Konsens liegen die Kursziele im Schnitt bei rund 368 bis 373 US-Dollar, die Spanne reicht von 312 bis 425 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt die JPMorgan Aktie eine Dividende? Ja, zuletzt 1,65 US-Dollar je Quartal, das sind 6,60 US-Dollar im Jahr und eine Rendite von rund 2 Prozent.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich am 14. Januar 2027.
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