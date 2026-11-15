JPMorgan Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner mit plus 3,5 Prozent – startet jetzt die Jagd auf das 367-Dollar-Hoch?

Montag – Banken im Aufwind. Mit der 1.100-Punkte-Rally des Dow stieg die JPMorgan-Aktie um 2,27 Prozent auf 342,08 Dollar. Die Rückkehr der Risikobereitschaft beflügelte die Wall-Street-Banken. Vorstandschef Jamie Dimon hatte allerdings zuletzt vor einer schwankenden Pipeline bei Börsengängen gewarnt.

Dienstag bis Donnerstag – Stillstand auf hohem Niveau. Drei Tage lang bewegte sich die Aktie kaum: 342,07 Dollar am Dienstag, 343,39 Dollar am Mittwoch, 342,82 Dollar am Donnerstag. Heiße Verbraucherpreise und Renditen um 5 Prozent hatten für Banken zwei Seiten – höhere Zinsen stützen den Zinsüberschuss, belasten aber Kreditnehmer und Kapitalmärkte.

Freitag – der Ausbruch. Bei der großen Umschichtung aus Chipwerten in stabile Geschäftsmodelle legte JPMorgan um 0,98 Prozent auf 346,19 Dollar zu und gehörte zu den stärksten Dow-Werten des Tages. Auch Visa und American Express waren gefragt.