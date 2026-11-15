Sie ist die größte Bank der USA, und sie zeigt in unruhigen Börsenzeiten ihre Stärke: Die JPMorgan-Aktie gewann in der abgelaufenen Woche 3,50 Prozent und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Nach dem Kurssprung zum Wochenstart pendelte sie vier Tage lang auf der Stelle – und brach am Freitag nach oben aus. Mit 346,19 Dollar schloss sie auf dem höchsten Stand seit Wochen. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 367 Dollar fehlen rund 6 Prozent. Unsere JPMorgan-Aktie Prognose zeigt, ob die Jagd darauf jetzt beginnt.
JPMorgan Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner mit plus 3,5 Prozent – startet jetzt die Jagd auf das 367-Dollar-Hoch?
Die JPMorgan-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 3,50 Prozent schließt die größte US-Bank bei 346,19 Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit Wochen. Steigende Zinsen, ein starker Zinsausblick für 2027 und die Rückkehr der Kapitalmärkte geben Rückenwind. Unsere JPMorgan-Aktie Prognose zeigt, was die JPMorgan Chartanalyse nach vier Tagen Seitwärtsbewegung signalisiert und wie die Bank fundamental dasteht.
Steckbrief
- Unternehmen
- JPMorgan Chase & Co.
- Ticker / ISIN
- JPM / US46625H1005
- Kurs
- 346,19 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 342,07 bis 346,19 Dollar
- Performance 1 Monat
- plus 4,45 Prozent
- Performance 1 Jahr
- plus 11,86 Prozent
- Performance 5 Jahre
- plus 107,47 Prozent
- KGV 2026 (Schätzung) / Dividendenrendite
- rund 14 / rund 1,9 Prozent
Stand: 13.11.2026, NYSE-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV und Rendite eigene Überschlagsrechnung
Die Woche
Sprung, Seitwärts, Ausbruch: die Woche der JPMorgan-Aktie
Die JPMorgan-Aktie bewegte sich in dieser Woche in einem auffälligen Muster: ein Sprung zum Start, Stillstand in der Mitte, ein Schub zum Schluss.
Montag – Banken im Aufwind. Mit der 1.100-Punkte-Rally des Dow stieg die JPMorgan-Aktie um 2,27 Prozent auf 342,08 Dollar. Die Rückkehr der Risikobereitschaft beflügelte die Wall-Street-Banken. Vorstandschef Jamie Dimon hatte allerdings zuletzt vor einer schwankenden Pipeline bei Börsengängen gewarnt.
Dienstag bis Donnerstag – Stillstand auf hohem Niveau. Drei Tage lang bewegte sich die Aktie kaum: 342,07 Dollar am Dienstag, 343,39 Dollar am Mittwoch, 342,82 Dollar am Donnerstag. Heiße Verbraucherpreise und Renditen um 5 Prozent hatten für Banken zwei Seiten – höhere Zinsen stützen den Zinsüberschuss, belasten aber Kreditnehmer und Kapitalmärkte.
Freitag – der Ausbruch. Bei der großen Umschichtung aus Chipwerten in stabile Geschäftsmodelle legte JPMorgan um 0,98 Prozent auf 346,19 Dollar zu und gehörte zu den stärksten Dow-Werten des Tages. Auch Visa und American Express waren gefragt.
Markterträge und Gebühren im Investmentbanking stiegen jeweils im mittleren zweistelligen Prozentbereich.
Kurzfristige Prognose
JPMorgan Chartanalyse: Ausbruch aus der 342er-Zone
Die JPMorgan Chartanalyse zeigt eine Aktie, die sich vom Rücksetzer nach den Quartalszahlen vollständig erholt hat.
Nach den Quartalszahlen Mitte Oktober war die Aktie bis auf rund 331 Dollar zurückgefallen. Seitdem steigt sie stetig. In dieser Woche bildete sie eine enge Seitwärtszone um 342 bis 343 Dollar, aus der sie am Freitag nach oben ausbrach. Diese Zone ist nun die erste Unterstützung. Darunter folgen das Vorwochenniveau um 334 Dollar und das Tief nach den Zahlen um 331 Dollar. Nach oben ist die runde Marke von 350 Dollar der nächste Prüfstein, das große Ziel im Chart bleibt das 52-Wochen-Hoch bei 367 Dollar. Kurzfristig wichtig sind die US-Einzelhandelsumsätze am 17. November als Signal für die Kreditqualität der Verbraucher und der Zinsentscheid der Fed am 9. Dezember.
Szenario 1: Durchmarsch über 350 Dollar
Bestätigt die Fed einen Zinsschritt ohne Konjunktursorgen und bleiben die Kapitalmärkte lebhaft, könnte die JPMorgan-Aktie die 350-Dollar-Marke überwinden. Dann rückt das 52-Wochen-Hoch bei 367 Dollar in den Blick.
Szenario 2: Neue Seitwärtsphase
Bleibt das Umfeld vor dem Fed-Entscheid unsicher, könnte die Aktie zwischen 342 und 350 Dollar pendeln und Kraft für den nächsten Anlauf sammeln.
Szenario 3: Rückfall in die Erholungszone
Schwache Konjunkturdaten oder steigende Kreditausfälle könnten den Ausbruch zunichtemachen. Ein Schlusskurs unter 342 Dollar würde die Zone um 331 bis 334 Dollar in den Blick rücken.
Mittel- bis langfristige Prognose
Der Zinsmotor läuft heiß: das fundamentale Bild der JPMorgan-Aktie
Für die mittel- bis langfristige JPMorgan Aktienprognose zählt vor allem eine Zahl: der Zinsüberschuss 2027.
Im dritten Quartal verdiente JPMorgan 15,3 Milliarden Dollar, 6 Prozent mehr als im Vorjahr, verfehlte bereinigt mit 5,75 Dollar je Aktie aber die Erwartungen von 5,94 Dollar. Bremsend wirkten ein schwächerer Anleihehandel und um 12 Prozent gestiegene Kosten. Glänzend lief dagegen der Aktienhandel mit einem Plus von 49 Prozent. Was die Stimmung drehte, war der Ausblick: Für 2027 erwartet JPMorgan einen Zinsüberschuss ohne Handelsgeschäft von rund 107 Milliarden Dollar, etwa 10 Prozent mehr als 2026. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital liegt bei 20 Prozent. Mit einem KGV von rund 14 ist die Aktie teurer als viele andere US-Banken – Anleger zahlen einen Aufschlag für Stabilität. Die Quartalsdividende wurde auf 1,65 Dollar erhöht, bei den Aktienrückkäufen tritt Dimon dagegen auf die Bremse.
Höhere Zinsen als Rückenwind
Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember würde den Zinsüberschuss tendenziell weiter stützen.
Kosten als Bremse
Die Kostenprognose für 2026 wurde auf 108,6 Milliarden Dollar angehoben. Ausgaben für Technologie und Personal steigen schneller als die Erträge.
Weniger Rückkäufe
Kursgewinne müssen stärker aus steigenden Gewinnen kommen, weil die Bank weniger eigene Aktien zurückkauft.
JPMorgan-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 346,19 Dollar (NYSE). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Stockhub, Benzinga, Beinsure; Stand Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Barclays
|425
|Goldman Sachs
|392
|Morgan Stanley
|377
|Durchschnitt (25 Analysten)
|372
|Schlusskurs 13. November
|346,19
|Baird
|312
Das durchschnittliche Kursziel von 25 Analysten liegt laut S&P Global bei rund 372 Dollar. Barclays sieht mit 425 Dollar das größte Potenzial, Goldman Sachs nennt 392 Dollar, Morgan Stanley 377 Dollar. Am vorsichtigsten ist Baird mit 312 Dollar. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige JPMorgan Aktienprognose heißt das: Der starke Zinsausblick spricht für weiter steigende Gewinne. Entscheidend wird, ob die Bank die Kosten in den Griff bekommt und die Konjunktur trotz hoher Zinsen robust bleibt.
Die JPMorgan-Aktie auf einen Blick
JPMorgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Symbol: JPM) – 346,19 US-Dollar (NYSE-Schluss, 13. November 2026)
Wochenplus: 3,50 Prozent, Platz 6 der Dow Jones Gewinner
Chartmarken: Unterstützung 342 bis 343, 334 und 331 Dollar, Widerstand 350 und 367 Dollar
Q3 2026: Gewinn 15,3 Mrd. Dollar, Erträge 50,9 Mrd. Dollar
Ausblick: Zinsüberschuss ohne Handel rund 107 Mrd. Dollar 2027
Analystenziele: 312 Dollar (Baird) bis 425 Dollar (Barclays), Durchschnitt rund 372 Dollar
Häufige Fragen zur JPMorgan-Aktie Prognose
Warum ist JPMorgan Dow Jones Gewinner der Woche?
Die Rückkehr der Risikobereitschaft am Montag und die Umschichtung in stabile Finanzwerte am Freitag trugen die Aktie um 3,50 Prozent auf 346,19 Dollar.
Wie lautet die kurzfristige JPMorgan Aktienprognose?
Nach dem Ausbruch aus der Zone um 342 Dollar ist 350 Dollar die nächste Hürde, darüber das 52-Wochen-Hoch bei 367 Dollar. Ein Rückfall unter 342 Dollar wäre ein Warnzeichen.
Was sagt die JPMorgan Chartanalyse?
Die Aktie hat das Tief nach den Quartalszahlen um 331 Dollar hinter sich gelassen und befindet sich in einem Erholungstrend.
Wie hoch ist die Dividende?
JPMorgan zahlt 1,65 Dollar je Quartal, das entspricht rund 1,9 Prozent im Jahr.
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