Die JPMorgan Aktie hat ein seltenes Ereignis hinter sich: Die größte Bank der USA hat im dritten Quartal die Gewinnerwartungen verfehlt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,57 Dollar, erwartet worden waren rund 5,90 Dollar – der erste Fehlschlag seit 2023. Ausschlaggebend waren die Kosten: Die Nichtzinsaufwendungen stiegen um zwölf Prozent auf 27,3 Milliarden Dollar.
JPMorgan Aktie: Erster Gewinn-Fehlschlag seit 2023, Kosten plus 12 Prozent – wackelt die Festung von Jamie Dimon?
Die größte Bank der USA hat die Gewinnerwartungen verfehlt – ein seltenes Ereignis. Doch das Zinsgeschäft wächst zweistellig und die Aktie hat sich längst erholt. Was hinter den Zahlen der JPMorgan Aktie steckt.
Die Stärke
Das Zinsgeschäft läuft weiter
Der Kern des Geschäfts bleibt robust: Das Nettozinsergebnis stieg um 13 Prozent auf 27,1 Milliarden Dollar, getragen von wachsenden Einlagen, höheren Kartenbeständen und Zinserträgen aus dem Marktgeschäft. Mit einer Bilanzsumme von rund 4,9 Billionen Dollar und 364 Milliarden Dollar Eigenkapital bleibt JPMorgan das Schwergewicht der Branche. Die höheren Kosten spiegeln vor allem Investitionen in Technologie und Wachstum wider.
Die Börse
Rückschlag schnell verdaut
An der Börse hat die JPMorgan Aktie den Rückschlag schnell verdaut. Anfang November legte das Papier an einem Tag um gut vier Prozent auf rund 352 Dollar zu – einer der stärksten Tagesgewinne seit Frühjahr 2025. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt der angekündigte Investorentag 2027, auf dem die Bank ihre mittelfristigen Ziele präsentieren will. Zuvor tritt das Management im Dezember auf einer großen Finanzkonferenz auf.
Ein verpasstes Quartal ändert wenig an der Ausnahmestellung von JPMorgan. Die Kostenentwicklung bleibt aber der Punkt, an dem Anleger genauer hinsehen sollten.
Häufige Fragen zur JPMorgan Aktie
Warum hat JPMorgan die Erwartungen verfehlt?
Vor allem wegen stark gestiegener Kosten: Die Nichtzinsaufwendungen legten um zwölf Prozent auf 27,3 Milliarden Dollar zu.
Wie entwickelt sich das Zinsgeschäft?
Das Nettozinsergebnis stieg im dritten Quartal um 13 Prozent auf 27,1 Milliarden Dollar.
Welche Termine stehen an?
JPMorgan hat für 2027 einen Investorentag angekündigt, zuvor tritt das Management im Dezember auf einer Finanzkonferenz auf.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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