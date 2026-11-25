Warum hat JPMorgan die Erwartungen verfehlt?

Vor allem wegen stark gestiegener Kosten: Die Nichtzinsaufwendungen legten um zwölf Prozent auf 27,3 Milliarden Dollar zu.

Wie entwickelt sich das Zinsgeschäft?

Das Nettozinsergebnis stieg im dritten Quartal um 13 Prozent auf 27,1 Milliarden Dollar.

Welche Termine stehen an?

JPMorgan hat für 2027 einen Investorentag angekündigt, zuvor tritt das Management im Dezember auf einer Finanzkonferenz auf.