An der Wall Street gilt der Finanzchef von JPMorgan als zweitwichtigste Stimme der Bankenwelt – gleich nach Jamie Dimon. Nun wird diese Stimme ausgetauscht. Die größte US-Bank kündigte am Dienstag an, dass Jeremy Barnum seinen Posten räumt; Nachfolgerin wird Bregje de Best. Die JPMorgan-Aktie (Handelssymbol JPM, ISIN US46625H1005) notierte am Nachmittag rund 2,4 Prozent tiefer bei etwa 330 Dollar.
JPMorgan-Aktie: Finanzchef Barnum tritt ab – Startschuss für die Ära nach Dimon?
JPMorgan ernennt Bregje de Best zur nächsten Finanzchefin, Jeremy Barnum macht Platz. Die JPMorgan-Aktie fällt mit dem Bankensektor – Zinsangst und Nachfolgefrage drücken.
Steckbrief
- Unternehmen
- JPMorgan Chase & Co.
- Handelssymbol
- JPM (NYSE)
- ISIN
- US46625H1005
- 52-Wochen-Spanne
- 279,10 – 366,50 $
- Börsenwert (13.11.)
- ca. 919 Mrd. $
- KGV (13.11.)
- 14,5
Stand: 17.11.2026, Kurs intraday; Bewertung Stand 13.11.
Ein Schock ist das nicht – aber ein Signal. Denn jede Personalie in Dimons engstem Kreis wird an der Börse sofort durch eine Linse gelesen: Wie sieht JPMorgan aus, wenn der heute 70-Jährige eines Tages geht?
Der Wechsel
Wer folgt auf Jeremy Barnum als Finanzchef von JPMorgan?
Laut der Mitteilung an die US-Börsenaufsicht übernimmt Bregje de Best, bislang Finanzchefin der Corporate & Investment Bank, das Amt nach Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal 2027 am 13. April. Sie rückt zugleich in das Operating Committee auf, das oberste Führungsgremium der Bank. Laut Banking Dive ist sie 43 Jahre alt.
Barnum, seit 2021 im Amt, wolle Platz machen für „die nächste Generation“, heißt es. Er bleibt als Vice Chairman bis Anfang 2028 an Bord und führt noch durch die Zahlen im Januar und April sowie den Investorentag. Das ist ein geordneter Übergang, keine Flucht.
Eine Überraschung, aber ein geordneter Wechsel.
Auch Morgan Stanley sprach laut Investing.com von einer „etwas unerwarteten“ Entscheidung, rechnet aber nicht mit spürbaren Folgen für den Aktienkurs.
Die große Frage
Was bedeutet der Wechsel für die Dimon-Nachfolge?
Hier liegt die eigentliche Geschichte. Dimon führt JPMorgan seit 2005. Laut Reuters bekräftigte er im Juli, dass sich sein Zeitplan nicht geändert habe und er noch bis zu drei Jahre bleiben könne. Als Favoriten gelten die beiden Co-Präsidenten Doug Petno und Troy Rohrbaugh; nach Reuters-Informationen liegt Rohrbaugh vorn. Marianne Lake, lange als Kandidatin gehandelt, ist in den Ruhestand gegangen.
Mit de Best rückt eine Managerin aus dem Investmentbanking in die Schlüsselposition – genau aus dem Bereich, den Rohrbaugh verantwortet. Ob das ein Fingerzeig ist, lässt sich nicht belegen. Klar ist aber: JPMorgan baut sein Führungsteam für die nächste Dekade um, und Investoren beobachten jeden Zug.
Gegenwind
Warum fällt die JPMorgan Aktie gerade?
Die Personalie ist nur ein Teil des Bildes. Den Bankensektor belastet vor allem der Zinsausblick: Laut CME FedWatch rechneten die Terminmärkte zuletzt fest mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist wieder über 5 Prozent gestiegen. Höhere Zinsen stützen zwar die Zinsmarge, steigern aber das Risiko von Kreditausfällen und Bewertungsverlusten bei Anleihen.
Hinzu kam am Montag eine IT-Störung durch einen Softwarefehler, die laut Berichten auch Apps von Chase sowie anderer Banken betraf; Hinweise auf einen Cyberangriff gab es demnach nicht. JPMorgan, Bank of America und Wells Fargo verloren an jenem Tag jeweils rund 2 Prozent.
Die Zahlen
Wie profitabel ist JPMorgan?
Operativ bleibt JPMorgan eine Gewinnmaschine. Im dritten Quartal stieg der verwaltete Ertrag um 8 Prozent auf 50,9 Milliarden Dollar, der Nettogewinn um 6 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar. Der Zinsüberschuss legte um 13 Prozent auf 27,1 Milliarden Dollar zu, die Rendite auf das materielle Eigenkapital lag bei 20 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Ertrag (verwaltet)
|50,9 Mrd. $ (+8 %)
|Nettogewinn
|15,3 Mrd. $ (+6 %)
|Gewinn je Aktie
|5,57 $
|Zinsüberschuss
|27,1 Mrd. $ (+13 %)
|ROTCE
|20 %
|Harte Kernkapitalquote (CET1)
|13,9 %
Quelle: JPMorganChase, Quartalsmitteilung (SEC)
Für das Gesamtjahr 2026 stellt die Bank einen Zinsüberschuss von rund 106,2 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Dividende wurde im September von 1,50 auf 1,65 Dollar je Quartal angehoben. Aktienrückkäufe fuhr JPMorgan im dritten Quartal dagegen deutlich zurück – netto nur 664 Millionen Dollar.
Bewertung
Wie teuer ist die JPMorgan-Aktie?
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 14,5 (Stand 13. November) ist JPMorgan im Bankenvergleich keine billige Aktie, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis auf Basis des materiellen Eigenkapitals liegt nach eigener Rechnung bei knapp dem Dreifachen. Die Börse zahlt diesen Aufschlag seit Jahren für Profitabilität und Kapitalstärke. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie nach eigener Rechnung nur noch rund 3,5 Prozent im Plus, vom 52-Wochen-Hoch bei 366,50 Dollar ist sie etwa 10 Prozent entfernt.
Analysten sehen laut Investing.com im Schnitt ein Kursziel von 373,48 Dollar (Spanne 312 bis 425 Dollar). UBS nennt 400 Dollar (Buy, 2. November), Truist 361 Dollar (Hold, 16. November), Citi 350 Dollar (Hold).
Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Termine
Welche Termine sind für JPMorgan-Aktionäre wichtig?
Am 18. November veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung, am 9. Dezember tagt sie erneut. JPMorgan legt die Zahlen zum vierten Quartal am 14. Januar 2027 vor, am 22. Februar folgt der Investorentag – Barnums letzter großer Auftritt in dieser Rolle. Am 13. April übernimmt de Best.
FAQ zur JPMorgan-Aktie
Wer wird neue Finanzchefin von JPMorgan?
Bregje de Best, bisher Finanzchefin der Corporate & Investment Bank; sie übernimmt nach den Q1-Zahlen am 13. April 2027.
Was passiert mit Jeremy Barnum?
Er wird Vice Chairman und bleibt bis Anfang 2028 im Unternehmen.
Wie hoch ist die Dividende der JPMorgan Aktie?
1,65 Dollar je Quartal nach der Erhöhung im September.
Wann legt JPMorgan die nächsten Zahlen vor?
Am 14. Januar 2027.
Wer gilt als Nachfolger von Jamie Dimon?
Laut Reuters gelten die Co-Präsidenten Doug Petno und Troy Rohrbaugh als Favoriten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.