Laut der Mitteilung an die US-Börsenaufsicht übernimmt Bregje de Best, bislang Finanzchefin der Corporate & Investment Bank, das Amt nach Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal 2027 am 13. April. Sie rückt zugleich in das Operating Committee auf, das oberste Führungsgremium der Bank. Laut Banking Dive ist sie 43 Jahre alt.

Barnum, seit 2021 im Amt, wolle Platz machen für „die nächste Generation“, heißt es. Er bleibt als Vice Chairman bis Anfang 2028 an Bord und führt noch durch die Zahlen im Januar und April sowie den Investorentag. Das ist ein geordneter Übergang, keine Flucht.