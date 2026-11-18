De Best verantwortet derzeit als CFO der CIB-Sparte Finanzen, Geschäftssteuerung und Kontrollen für das globale Banking, das Marktgeschäft, den Zahlungsverkehr und das Wertpapierdienstleistungsgeschäft. Zuvor leitete sie gemeinsam mit einem Kollegen das globale Firmenkundengeschäft für große Unternehmen, Finanzinstitute und öffentliche Kunden. Davor hatte sie laut Mitteilung leitende Positionen im Investmentbanking und im Marktgeschäft in Großbritannien und Asien inne.

Banking Dive zufolge ist de Best 43 Jahre alt und seit rund 20 Jahren bei JPMorgan. Sie war bislang in Großbritannien tätig und zieht in die USA. Dimon zeigte sich in der Mitteilung erfreut: Er sei sehr begeistert, dass sie die nächste Finanzchefin werde. Ihren bisherigen Posten an der CIB-Spitze will die Bank Anfang 2027 neu besetzen.