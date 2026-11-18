Wechsel an einer der wichtigsten Schaltstellen der Wall Street: JPMorganChase-Finanzchef Jeremy Barnum gibt sein Amt nach sechs Jahren ab. Seine Nachfolgerin wird Bregje de Best, bislang Finanzchefin der Sparte Commercial & Investment Bank (CIB), wie die größte US-Bank am Dienstag, 17. November 2026, mitteilte. Die JPMorgan-Aktie (NYSE: JPM, ISIN US46625H1005) steht damit vor einem geordneten Generationswechsel im Finanzressort.
JPMorgan-Aktie: Finanzchef Barnum tritt ab, Bregje de Best übernimmt – Dimons Bank stellt die nächste Generation auf
JPMorganChase bekommt eine neue Finanzchefin: Bregje de Best, bisher CFO der Investmentbank-Sparte, folgt nach den Zahlen zum ersten Quartal 2027 auf Jeremy Barnum. Barnum wird Vice Chairman und bleibt bis Anfang 2028 an Bord.
Der Zeitplan
Wann übernimmt Bregje de Best das Finanzressort?
Laut der Mitteilung wechselt die Verantwortung nach der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal 2027. Dann rückt de Best auch in das konzernweite Operating Committee auf, das oberste Führungsgremium der Bank. Barnum wird zu diesem Zeitpunkt Vice Chairman. Bis dahin führt er noch durch die Zahlenvorlagen im Januar und April sowie durch den Investorentag im Februar. Anschließend unterstützt er Konzernchef Jamie Dimon und weitere Spitzenmanager bis Anfang 2028 bei konzernweiten Projekten.
Nach Angaben des Fachdienstes Banking Dive sind die Quartalszahlen für den 13. April 2027 geplant, der Investorentag für den 22. Februar 2027.
Die Nachfolgerin
Wer ist die neue JPMorgan-Finanzchefin?
De Best verantwortet derzeit als CFO der CIB-Sparte Finanzen, Geschäftssteuerung und Kontrollen für das globale Banking, das Marktgeschäft, den Zahlungsverkehr und das Wertpapierdienstleistungsgeschäft. Zuvor leitete sie gemeinsam mit einem Kollegen das globale Firmenkundengeschäft für große Unternehmen, Finanzinstitute und öffentliche Kunden. Davor hatte sie laut Mitteilung leitende Positionen im Investmentbanking und im Marktgeschäft in Großbritannien und Asien inne.
Banking Dive zufolge ist de Best 43 Jahre alt und seit rund 20 Jahren bei JPMorgan. Sie war bislang in Großbritannien tätig und zieht in die USA. Dimon zeigte sich in der Mitteilung erfreut: Er sei sehr begeistert, dass sie die nächste Finanzchefin werde. Ihren bisherigen Posten an der CIB-Spitze will die Bank Anfang 2027 neu besetzen.
Der Abgang
Warum geht Jeremy Barnum?
Barnum hat dem Unternehmen nach dessen Angaben mitgeteilt, dass er seine Zeit als CFO nach sechs Jahren beenden möchte, um den Übergang zur nächsten Generation zu unterstützen. Laut Banking Dive kam der heute 54-Jährige 1994 zur Bank, war von 2013 bis 2021 Finanzchef der Investmentbank und ist seit 2021 Finanzvorstand des Gesamtkonzerns.
Einordnung für Anleger
Was bedeutet der Wechsel für die JPMorgan-Aktie?
Der Wechsel kommt mit langem Vorlauf und aus den eigenen Reihen – beides spricht für einen geplanten Übergang. TD-Cowen-Analyst Scott Siefers nannte die Ankündigung laut Banking Dive eine Überraschung, der Übergang wirke aber geordnet. Zugleich reiht sich der Schritt in mehrere Veränderungen im Top-Management ein: Banking Dive verweist auf weitere Abgänge und Ruhestände in jüngerer Zeit, darunter Marianne Lake, die die Bank im Juni verlassen hatte.
Die JPMorgan-Aktie verlor am Dienstag laut dem Nachrichtendienst Newsquawk mehr als 2 Prozent. Der Gesamtmarkt stand an diesem Tag allerdings ebenfalls deutlich unter Druck.
Häufige Fragen zur JPMorgan-Aktie und zum CFO-Wechsel
Wer wird neue Finanzchefin von JPMorganChase?
Bregje de Best, bisher Finanzchefin der Commercial & Investment Bank.
Wann findet der Wechsel statt?
Nach der Berichterstattung zum ersten Quartal 2027. Dann wird Jeremy Barnum Vice Chairman.
Bleibt Barnum im Unternehmen?
Ja, laut Mitteilung bis Anfang 2028, um Jamie Dimon und die Führung bei konzernweiten Projekten zu unterstützen.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die JPMorgan-Aktie gehandelt?
An der NYSE unter JPM; die ISIN lautet US46625H1005.
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