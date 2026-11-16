Journey-Medical-Aktie: A.G.P.-Analyst Scott Henry bleibt bei „Buy“ – Kursziel 12 Dollar

Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 19,0 Millionen US-Dollar. Das Rosazea-Mittel Emrosi steuerte 9,0 Millionen US-Dollar bei, 84 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Journey Medical erzielte im Quartal ein positives EBITDA. Die Bruttomarge lag bei 69 Prozent.