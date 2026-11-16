Kaufempfehlung mit gesenktem Ziel: A.G.P.-Analyst Scott Henry bleibt bei „Buy“ für die Journey-Medical-Aktie, senkt das Kursziel aber von 14 auf 12 US-Dollar. Zum Kurs von 4,01 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 199 Prozent. Journey Medical vertreibt Medikamente gegen Hautkrankheiten in den USA.
Journey-Medical-Aktie: A.G.P.-Analyst Scott Henry bleibt bei „Buy“ – Kursziel 12 Dollar
A.G.P.-Analyst Scott Henry bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Journey Medical, senkt das Kursziel aber von 14 auf 12 US-Dollar. Zum Kurs von 4,01 US-Dollar sind das rund 199 Prozent Potenzial. Das Rosazea-Mittel Emrosi wächst kräftig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Journey Medical Corporation
- Handelssymbol
- DERM (Nasdaq)
- Analyst
- Scott Henry
- Bank
- A.G.P./Alliance Global Partners
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 12 US-Dollar (zuvor 14 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
A.G.P. zur Journey-Medical-Aktie
Emrosi wächst stark – Henry bleibt beim Kaufurteil
Scott Henry senkt sein Kursziel, hält aber an der Kaufempfehlung fest.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 19,0 Millionen US-Dollar. Das Rosazea-Mittel Emrosi steuerte 9,0 Millionen US-Dollar bei, 84 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Journey Medical erzielte im Quartal ein positives EBITDA. Die Bruttomarge lag bei 69 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von A.G.P.-Analyst Scott Henry zu lesen ist:
Mehr Ärzte verschreiben
Die Zahl der Ärzte, die Emrosi verschreiben, stieg erneut.
Viele Folgerezepte
Starke Folgerezepte deuten auf zufriedene Patienten hin.
Höhere Marge
Die Bruttomarge verbesserte sich auf 69 Prozent.
Weitere Produkte
Journey Medical plant weitere Produkteinführungen.
Altgeschäft bremst
Das Wachstum kommt vor allem von Emrosi. Das ältere Produktgeschäft entwickelt sich schwächer.
Henry hatte sein Kursziel schon früher wegen schwächerer Altprodukte gesenkt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist A.G.P./Alliance Global Partners, Analyst Scott Henry. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 12 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.allianceg.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Journey Medical Corporation (DERM): Kaufen, Kursziel 12,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Scott Henry, Aktienanalyst, A.G.P./Alliance Global Partners vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Scott Henry, Aktienanalyst, A.G.P./Alliance Global Partners.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.