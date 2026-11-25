JOST Werke Aktie: SDAX Verlierer am Abend – Prognose angehoben und trotzdem neun Prozent tiefer

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:59 3 Min.

Die JOST Werke Aktie verliert am Mittwoch 4,25 Prozent auf 54,10 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Der Lkw-Zulieferer wächst zweistellig, doch ein schwacher Cashflow und ein Leerverkäufer belasten.

Gute Nachrichten, schlechter Kurs: Die JOST Werke Aktie fällt am Mittwoch um 4,25 Prozent auf 54,10 Euro und ist achtgrößter SDAX Verlierer (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Seit der Prognoseanhebung Anfang November hat der Nutzfahrzeugzulieferer aus Neu-Isenburg rund neun Prozent an Wert verloren. JST JST — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr JST — — — Kurs der JOST Werke Aktie am Abend 54,10 € Tagesverlust, Platz 8 der SDAX Verlierer −4,25 % Umsatz im dritten Quartal (+11,3 %) 426,3 Mio. € Free Cashflow im dritten Quartal 7,3 Mio. € Quelle : comdirect, 25.11.2026, 17:50 Uhr; JOST Werke, Zwischenbericht vom 12. November 2026 Der Auslöser Warum fällt die JOST Werke Aktie heute? Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die JOST Werke Aktie rutscht seit dem Quartalsbericht vom 12. November schrittweise ab. Am 5. November, nach der Anhebung der Jahresziele, stand sie noch bei 59,50 Euro. Am 20. November waren es 55,70 Euro, heute 54,10 Euro. Im schwachen Gesamtmarkt beschleunigte sich die Bewegung. Zwei Dinge stören die Anleger. Erstens sank der Free Cashflow im dritten Quartal auf 7,3 Millionen Euro. Zweitens hat der Hedgefonds Capital Fund Management seine Leerverkaufsposition auf 0,80 Prozent ausgebaut. Wer gegen den SDAX Verlierer wettet, sieht sich bislang bestätigt. Der Hintergrund Wachstum in allen Regionen Operativ gibt es wenig auszusetzen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 11,3 Prozent auf 426,3 Millionen Euro, organisch um 8,9 Prozent. Für 2026 erwartet JOST nun ein Umsatzplus von 9 bis 11 Prozent und ein Wachstum des bereinigten EBIT von 11 bis 14 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge soll 9,5 bis 9,9 Prozent erreichen. Es gibt auch Käufer. Die Fondsgesellschaft Lupus alpha stockte ihren Stimmrechtsanteil von 2,83 auf 3,06 Prozent auf. Ein Analysehaus senkte sein Kursziel zuletzt zwar von 80 auf 76 Euro, blieb aber bei „Buy“. Das Ziel liegt rund 40 Prozent über dem aktuellen Kurs der JOST Werke Aktie. Was für die JOST Werke Aktie spricht Jahresprognose am 5. November angehoben

Zweistelliges Umsatzwachstum im dritten Quartal

Lupus alpha stockt auf über drei Prozent auf Was Anleger bedenken sollten Free Cashflow im Quartal deutlich gesunken

Leerverkäufer erhöht Position auf 0,80 Prozent

Nutzfahrzeugmarkt bleibt konjunkturabhängig Kurz erklärt Fragen und Antworten zur JOST Werke Aktie Warum ist die JOST Werke Aktie SDAX Verlierer?

Der Kurs bröckelt seit dem Quartalsbericht. Schwacher Cashflow, ein Leerverkäufer und der fallende Gesamtmarkt belasten. Was macht JOST Werke?

Das Unternehmen stellt Systeme für Lkw, Anhänger und Landmaschinen her, etwa Sattelkupplungen. Wie lautet die Prognose für 2026?

Umsatzplus von 9 bis 11 Prozent, bereinigtes EBIT plus 11 bis 14 Prozent. JOST Werke Aktie: ISIN DE000JST4000, WKN JST400, Börsenkürzel JST. Fazit zur JOST Werke Aktie Die JOST Werke Aktie liefert Wachstum, aber noch nicht den Cashflow, den Anleger sehen wollen. Der Kursrückgang trotz angehobener Prognose zeigt, wie anspruchsvoll der Markt geworden ist. Für den SDAX Verlierer werden die Zahlen zum Gesamtjahr zum Prüfstein.

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