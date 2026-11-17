Die Johnson & Johnson Aktie (Ticker: JNJ, ISIN: US4781601046) hat am Montag 1,12 Prozent auf 282,55 Dollar verloren – und das ausgerechnet an dem Tag, an dem der Konzern seine nächste Milliardenübernahme verkündete. Für 2,2 Milliarden Dollar in bar, plus mögliche Meilensteinzahlungen von bis zu rund 1,1 Milliarden Dollar, holt sich J&J den Augenmedikament-Entwickler Ollin Biosciences. Rechnerisch entspricht der Schlusskurs rund 257 Euro. Diese Johnson & Johnson Aktienanalyse fragt: Wie viel Wachstum steckt in dem Deal – und wie viel davon hat die Börse nach der Rekordjagd schon eingepreist?
Johnson & Johnson Aktienanalyse: Milliarden-Wette aufs Auge, Kurs knapp unter dem Rekord – wie viel Zukunft ist schon bezahlt?
Johnson & Johnson kauft mit Ollin Biosciences einen Phase-3-Kandidaten gegen feuchte AMD – 2,2 Milliarden Dollar sofort, bis zu rund 1,1 Milliarden Dollar später. Die Johnson & Johnson Aktie notiert nur gut 2 Prozent unter ihrem Hoch, das KGV liegt bei rund 25. Unsere Johnson & Johnson Aktienanalyse ordnet den Deal ein, prüft Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und Charttechnik und zeigt, welche Szenarien die Johnson & Johnson Aktienprognose prägen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Johnson & Johnson
- Ticker
- JNJ (NYSE)
- ISIN
- US4781601046
- 52-Wochen-Spanne
- 193,45 – 288,11 Dollar
- Dividende
- 5,36 Dollar je Jahr, Rendite rund 1,9 %
- Nächster Ex-Tag
- 24. November 2026
- Vorstandschef
- Joaquin Duato
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs NYSE 16.11.2026; 52-Wochen-Spanne und Dividende laut stockanalysis.com (Stand 13./14.11.2026)
Der Deal
2,2 Milliarden Dollar vorab für Ollin, bis zu rund 1,1 Milliarden Dollar an Meilensteinen; Blackstone finanziert die Phase 3 mit 750 Millionen Dollar.
Die Aktie
Nur gut 2 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 288,11 Dollar – trotz eines Wall-Street-Ausverkaufs am Montag.
Die Bewertung
KGV um 25 auf Basis der bereinigten Gewinnprognose 2026 – deutlich über dem eigenen Gewinnwachstum.
Die Analysten
Mehrheitlich positiv, doch das durchschnittliche Kursziel liegt unter dem aktuellen Kurs.
Was ist passiert?
Warum steht die Johnson & Johnson Aktie jetzt im Fokus?
Ein Pharmariese auf Einkaufstour, eine Börse im Fluchtmodus: Die Johnson & Johnson Aktie steht in dieser Woche an einer spannenden Schnittstelle.
Am Montag, 16. November, gab Johnson & Johnson die Übernahme von Ollin Biosciences bekannt. Das 2023 gegründete Biotechunternehmen aus Texas entwickelt OLN324, einen bispezifischen Antikörper gegen die feuchte altersbedingte Makuladegeneration (AMD) und das diabetische Makulaödem. Beide Erkrankungen betreffen nach Unternehmensangaben weltweit mehr als 40 Millionen Menschen. Der Wirkstoff befindet sich laut Ollin bereits in Phase 3 – also im letzten großen Studienschritt vor einem Zulassungsantrag.
Gleichzeitig erlebte die Wall Street einen ungemütlichen Wochenstart. Der Dow Jones verlor 1,41 Prozent, getrieben von der Führungskrise bei Nvidia, neuen US-Regeln gegen die Umgehung von Chip-Exportbeschränkungen und Warnungen vor überzogenen KI-Bewertungen. Anleger flüchteten in Basiskonsum und Gesundheitswerte. Johnson & Johnson lag zur Eröffnung noch in der Gewinnerzone, rutschte im Verlauf aber ins Minus. Nach Einschätzung der Redaktion ist das weniger ein Urteil über den Ollin-Deal als ein Zeichen dafür, dass am Nachmittag selbst defensive Titel verkauft wurden. Bemerkenswert bleibt: Die Aktie notiert nur gut 2 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch.
|Baustein
|Betrag
|Bedingung
|Vorabzahlung
|2,2 Mrd. $
|in bar beim Vollzug
|Meilensteine
|bis ca. 1,1 Mrd. $
|an Zulassungs- und Umsatzziele geknüpft
|Blackstone Life Sciences
|750 Mio. $
|finanziert Phase 3 über mehrere Jahre, erhält Meilensteine und einstellige Lizenzgebühren
|Vollzug
|vor Ende 2026
|behördliche Genehmigungen nötig
Quelle: Johnson & Johnson und Ollin Biosciences, Business Wire, 16.11.2026
Geschäftsmodell
Wie verdient Johnson & Johnson sein Geld?
Johnson & Johnson ist seit der Abspaltung des Verbrauchergeschäfts (Kenvue) ein reiner Gesundheitskonzern mit zwei Säulen. Die Sparte Innovative Medicine – also verschreibungspflichtige Arzneimittel – steht für rund zwei Drittel des Umsatzes; Schwerpunkte sind Immunologie, Krebsmedizin und Neurowissenschaften. Die Sparte MedTech umfasst Herzkatheter-Technik, Orthopädie, Chirurgie und Augenheilkunde, etwa Kontaktlinsen und Produkte für die Kataraktchirurgie.
Mit Ollin baut J&J die Augenheilkunde in Richtung Arzneimittel aus. Der Markt für Netzhaut-Therapien ist nach Angaben von Ollin rund 15 Milliarden Dollar schwer. Er wird allerdings von etablierten Präparaten großer Konkurrenten geprägt – darunter Regenerons Eylea (in Europa von Bayer vertrieben) und Roches Vabysmo, das als bispezifischer Antikörper ebenfalls VEGF und Angiopoietin-2 blockiert. Genau diese beiden Signalwege adressiert auch OLN324. J&J muss also nicht nur die Wirksamkeit belegen, sondern einen Vorteil gegenüber einem starken Platzhirsch.
Die geplante Abspaltung der Orthopädiesparte DePuy Synthes Mitte 2027 passt ins Bild: J&J konzentriert sich auf Felder mit höherem Wachstum und höheren Margen. Zukäufe wie Ollin, Firefly Bio (rund eine Milliarde Dollar, Juni 2026) oder die Option auf Sail Biomedicines sollen die Pipeline füllen, bevor ältere Umsatzbringer wie Stelara, Remicade und Simponi weiter unter Nachahmerprodukten leiden.
Zahlen und Bewertung
Wie teuer ist die Johnson & Johnson Aktie nach der Rally?
Die jüngsten Quartalszahlen vom 13. Oktober zeigen einen Konzern mit zwei Geschwindigkeiten. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar. Die Arzneimittel wuchsen um 7,7 Prozent auf 16,8 Milliarden Dollar, angeführt vom Immunologie-Mittel Tremfya mit einem Plus von 68 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar. Die Medizintechnik kam nur auf 2,5 Prozent Wachstum. Der ausgewiesene Gewinn je Aktie fiel wegen Sonderlasten von rund 7 Milliarden Dollar – vor allem für den Talkum-Vergleich – auf 9 Cent. Bereinigt waren es 2,59 Dollar nach 2,80 Dollar im Vorjahr, aber über der Markterwartung von 2,53 Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz Konzern
|25,4 Mrd. $
|+5,9 %
|Innovative Medicine
|16,8 Mrd. $
|+7,7 %
|Tremfya
|2,4 Mrd. $
|+68 %
|MedTech
|8,6 Mrd. $
|+2,5 %
|Gewinn je Aktie bereinigt
|2,59 $ (2,80 $)
|−7,5 %
|Gewinn je Aktie ausgewiesen
|0,09 $ (2,12 $)
|Sonderlasten rund 7 Mrd. $
|Umsatzprognose 2026
|101,0–101,4 Mrd. $
|zuvor 100,8–101,4 Mrd. $
|EPS-Prognose 2026 bereinigt
|11,05–11,15 $
|zuvor 10,96–11,11 $
Q3 = drittes Quartal 2026, Vorjahreswert in Klammern. Prognose 2026 vom 13.10.2026.
Quelle: Johnson & Johnson, Mitteilung vom 13.10.2026; Zacks; MDDI
Auf Basis der Mitte der Gewinnprognose (11,10 Dollar) ergibt sich ein KGV von rund 25,5; stockanalysis.com nennt auf Basis des Kurses vom 13. November ein erwartetes KGV von 25,65. Das ist für einen Konzern, dessen bereinigter Gewinn je Aktie 2026 nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich wächst, ambitioniert. Der Börsenwert liegt bei rund 680 Milliarden Dollar. Die Ollin-Vorabzahlung entspricht damit nur rund 0,3 Prozent des Börsenwerts – finanziell verkraftbar, strategisch aber ein Signal. Die Dividende von 5,36 Dollar je Jahr ergibt eine Rendite von rund 1,9 Prozent; der nächste Ex-Tag ist laut stockanalysis.com der 24. November.
Analysten
Was sagen Analysten zur Johnson & Johnson Aktie?
Die Analysten sind überwiegend positiv, doch der Kurs ist den Zielen davongelaufen. Laut stockanalysis.com (Daten von S&P Global, Stand 26. Oktober) bewerten 23 Analysten die Aktie: 11 mit „Strong Buy“, 5 mit „Buy“, 6 mit „Hold“ und einer mit „Strong Sell“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 279,41 Dollar, der Median bei 280,50 Dollar – beides unter dem aktuellen Kurs. Die Spanne reicht von 190 bis 320 Dollar. Andere Datenanbieter kommen auf ähnliche Bilder: Google Finance nennt einen Durchschnitt von rund 289 Dollar. Öffentliche Reaktionen der Analysten auf die Ollin-Übernahme lagen bis Redaktionsschluss nicht vor.
|Kategorie
|Wert
|Analysten gesamt
|23
|Strong Buy / Buy
|11 / 5
|Hold
|6
|Sell / Strong Sell
|0 / 1
|Ø-Kursziel
|279,41 $
|Median-Kursziel
|280,50 $
|Spanne
|190 – 320 $
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung der Redaktion.
Quelle: stockanalysis.com (S&P Global), Stand 26.10.2026
Charttechnik
Was zeigt der Chart der Johnson & Johnson Aktie?
Charttechnisch befindet sich die Aktie in einem intakten Aufwärtstrend. Seit Mitte Oktober – nach den Quartalszahlen notierte sie noch um 248 Dollar – hat sie rund 14 Prozent zugelegt. Am 13. November markierte sie im Handelsverlauf bei 288,11 Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch; das 52-Wochen-Tief liegt bei 193,45 Dollar. Die Zone um 288 Dollar ist damit der unmittelbare Widerstand. Nach unten bildet der Bereich um 275 Dollar – das Rekordniveau aus dem Sommer – eine erste Unterstützungszone, darunter das Niveau nach den Zahlen um 250 Dollar. Nach dem steilen Anstieg wirkt die Aktie kurzfristig gut gelaufen; der Rücksetzer vom Montag ist im Gesamtbild bislang unauffällig.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für, was gegen die Johnson & Johnson Aktie?
Szenarien
Wie steht es um die Johnson & Johnson Aktienprognose?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Szenarien orientieren sich an der Spanne der Analystenziele und an den Themen, die der Markt diskutiert:
Optimistisches Szenario
Der Ollin-Deal wird wie geplant vor Jahresende vollzogen, der Talkum-Vergleich wird wirksam und die Strategiepräsentation am 8. Dezember überzeugt mit konkreten Wachstumszielen. Dann rückt das obere Ende der Analystenspanne bei 320 Dollar in den Blick.
Basisszenario
Das Geschäft läuft solide, neue Impulse bleiben aber aus. Nach der starken Rally pendelt die Aktie in einer Spanne zwischen dem Durchschnittsziel um 280 Dollar und dem Hoch bei 288 Dollar.
Vorsichtiges Szenario
Endet die Flucht in defensive Werte, enttäuscht die Medizintechnik erneut oder stockt der Talkum-Vergleich, könnte die Aktie Richtung 250 Dollar zurückfallen – dem Niveau nach den Oktober-Zahlen.
Termine
Was Anleger der Johnson & Johnson Aktie jetzt beobachten
FAQ zur Johnson & Johnson Aktienanalyse
Was kauft Johnson & Johnson mit Ollin Biosciences?
Den bispezifischen Antikörper OLN324 gegen feuchte AMD und diabetisches Makulaödem, der sich in Phase 3 befindet. J&J zahlt 2,2 Milliarden Dollar vorab und bis zu rund 1,1 Milliarden Dollar an Meilensteinen.
Wie bewertet die Börse die Johnson & Johnson Aktie?
Mit einem KGV von rund 25 auf Basis der bereinigten Gewinnprognose 2026. Der Kurs liegt über dem durchschnittlichen Analystenziel von 279,41 Dollar (stockanalysis.com, Stand 26.10.).
Wie hoch ist die Dividende der Johnson & Johnson Aktie?
Laut stockanalysis.com 5,36 Dollar je Jahr, eine Rendite von rund 1,9 Prozent. Der nächste Ex-Tag ist der 24. November 2026.
Was bestimmt die Johnson & Johnson Aktienprognose in den nächsten Wochen?
Der Vollzug der Ollin-Übernahme, die Strategiepräsentation am 8. Dezember, der Fortgang des Talkum-Vergleichs und die Frage, ob die Rotation in defensive Gesundheitswerte anhält.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Johnson & Johnson Aktie gehandelt?
Unter dem Kürzel JNJ an der NYSE, ISIN US4781601046.
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