Johnson & Johnson ist seit der Abspaltung des Verbrauchergeschäfts (Kenvue) ein reiner Gesundheitskonzern mit zwei Säulen. Die Sparte Innovative Medicine – also verschreibungspflichtige Arzneimittel – steht für rund zwei Drittel des Umsatzes; Schwerpunkte sind Immunologie, Krebsmedizin und Neurowissenschaften. Die Sparte MedTech umfasst Herzkatheter-Technik, Orthopädie, Chirurgie und Augenheilkunde, etwa Kontaktlinsen und Produkte für die Kataraktchirurgie.

Mit Ollin baut J&J die Augenheilkunde in Richtung Arzneimittel aus. Der Markt für Netzhaut-Therapien ist nach Angaben von Ollin rund 15 Milliarden Dollar schwer. Er wird allerdings von etablierten Präparaten großer Konkurrenten geprägt – darunter Regenerons Eylea (in Europa von Bayer vertrieben) und Roches Vabysmo, das als bispezifischer Antikörper ebenfalls VEGF und Angiopoietin-2 blockiert. Genau diese beiden Signalwege adressiert auch OLN324. J&J muss also nicht nur die Wirksamkeit belegen, sondern einen Vorteil gegenüber einem starken Platzhirsch.