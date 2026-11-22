Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar, operativ um 6,0 Prozent. Der Nettogewinn sank dagegen auf 210 Millionen Dollar nach 5,15 Milliarden Dollar, vor allem wegen einer einmaligen Sonderbelastung für die geplante Beilegung der Talkum-Klagen sowie Kosten für einen Zukauf und eine Forschungskooperation. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 2,59 Dollar nach 2,80 Dollar und damit über den Erwartungen.