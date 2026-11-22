Ausgewiesen verdiente Johnson & Johnson im dritten Quartal nur 9 Cent je Aktie, nach 2,12 Dollar ein Jahr zuvor. Trotzdem notiert die Johnson & Johnson Aktie nur knapp unter ihrem Hoch und steht auf zwölf Monate 33,2 Prozent im Plus. Diese Johnson & Johnson Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Einbruch steckt und was die Johnson & Johnson Aktie trägt.
Johnson & Johnson Aktienanalyse: Gewinn je Aktie bricht auf 9 Cent ein, die Aktie steigt trotzdem um 33 Prozent – was sehen die Anleger, was die Bilanz verschweigt?
Johnson & Johnson hebt die Prognose an, doch Sonderlasten für die Talkum-Klagen drücken den Gewinn je Aktie auf 0,09 Dollar. Die Johnson & Johnson Aktie steht auf zwölf Monate 33,2 Prozent im Plus. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Johnson & Johnson
- ISIN
- US4781601046
- WKN
- 853260
- Handelssymbol
- JNJ (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- JNJ (NYSE)
- Branche
- Pharma und Medizintechnik
- Sitz
- New Brunswick, New Jersey
- Tagesspanne 20.11.2026
- 269,47 $ bis 272,50 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Johnson & Johnson Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar, operativ um 6,0 Prozent. Der Nettogewinn sank dagegen auf 210 Millionen Dollar nach 5,15 Milliarden Dollar, vor allem wegen einer einmaligen Sonderbelastung für die geplante Beilegung der Talkum-Klagen sowie Kosten für einen Zukauf und eine Forschungskooperation. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 2,59 Dollar nach 2,80 Dollar und damit über den Erwartungen.
Pharma
Das Geschäft Innovative Medicine wuchs um 7,7 Prozent auf 16,8 Milliarden Dollar. Das Immunmittel Tremfya legte um 68 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar zu.
Medizintechnik
Die Medizintechnik entwickelte sich schwächer: Surgery sank um 0,6 Prozent, Vision wuchs um 4,4 Prozent, Orthopaedics um 3,2 Prozent.
Biosimilars
Remicade und Simponi verloren jeweils 17,3 Prozent Umsatz, auch durch Nachahmerprodukte in Europa.
Zukauf
Am 16. November kündigte Johnson & Johnson die Übernahme des Augenmittel-Entwicklers Ollin Biosciences für 2,2 Milliarden Dollar in bar plus bis zu rund 1,1 Milliarden Dollar Meilensteinzahlungen an.
Johnson & Johnson: Umsatz und Gewinn im dritten Quartal
Mrd. $
- Q3 2025
- Q3 2026
Drittes Quartal 2025 und 2026. Nettogewinn bereinigt und nach US-GAAP.
Quelle: Johnson & Johnson, Mitteilung vom 13.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Umsatz
|23,99
|25,40
|Nettogewinn bereinigt
|6,80
|6,34
|Nettogewinn nach GAAP
|5,15
|0,21
Johnson & Johnson hob die Prognose für 2026 an: Der Umsatz soll 101,0 bis 101,4 Milliarden Dollar erreichen, der bereinigte Gewinn je Aktie 11,05 bis 11,15 Dollar nach zuvor 10,96 bis 11,11 Dollar. Der freie Cashflow lag laut Mitteilung bei rund 15,1 Milliarden Dollar.
Bewertung
Was der Kurs von 270,47 Dollar einpreist
Die Marktkapitalisierung der Johnson & Johnson Aktie liegt bei rund 593,4 Milliarden Euro, die Dividende von 5,28 Dollar je Aktie bringt 1,95 Prozent. Gemessen an der Mitte der Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie (11,10 Dollar) liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis rechnerisch bei rund 24. Das ausgewiesene KGV ist wegen der Sonderlasten deutlich höher.
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