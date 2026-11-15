Johnson & Johnson Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner auf Rekordhoch – wie weit trägt die Pharma-Rally noch?

Montag – neues Hoch. Mit der breiten Markterholung stieg die Aktie um 2,13 Prozent auf 282,11 Dollar und markierte ein neues 52-Wochen-Hoch.

Dienstag und Mittwoch – Atempause. An den Tagen, an denen Anleger in Technologiewerte zurückkehrten, gab die Aktie leicht nach: auf 280,78 Dollar und 280,41 Dollar. Gesundheitswerte gehörten am Mittwoch zu den Verlierern der Umschichtung.

Donnerstag und Freitag – Rekordjagd. Am Tag des Rücktritts von Nvidia-Chef Jensen Huang war J&J mit einem Plus von 1,11 Prozent auf 283,52 Dollar unter den Top-Gewinnern des Dow. Rückenwind gab weiterhin die FDA-Zulassung für das Krebsmedikament Rybrevant Faspro bei Kopf-Hals-Krebs aus der Vorwoche. Am Freitag folgte ein Plus von 0,79 Prozent auf den Rekordschluss von 285,75 Dollar, als Anleger erneut aus Chipwerten in defensive Branchen umschichteten.