Ein Pharma- und Medizintechnikkonzern als Kursrakete? Bei Johnson & Johnson ist genau das 2026 Realität. Die Johnson-&-Johnson-Aktie stieg in der abgelaufenen Woche um 3,45 Prozent und gehört damit zu den Dow Jones Gewinnern. Am Freitag schloss sie mit 285,75 Dollar auf einem Rekordhoch. Seit den Quartalszahlen Mitte Oktober hat sie fast 15 Prozent zugelegt, binnen eines Jahres mehr als 46 Prozent. Unsere Johnson-&-Johnson-Aktie Prognose zeigt, wie viel Luft nach dieser Rally noch bleibt.
Johnson & Johnson Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner auf Rekordhoch – wie weit trägt die Pharma-Rally noch?
Die Johnson-&-Johnson-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche: plus 3,45 Prozent, Rekordhoch bei 285,75 Dollar, seit Mitte Oktober fast 15 Prozent im Plus. Anleger flüchten aus Technologiewerten in den Gesundheitsriesen. Unsere Johnson-&-Johnson-Aktie Prognose zeigt, was die Johnson & Johnson Chartanalyse im Rekordmodus signalisiert, warum die Strategiepräsentation am 8. Dezember zum Kurstreiber werden kann – und weshalb das KGV um 26 zur Vorsicht mahnt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Johnson & Johnson
- Ticker
- JNJ (NYSE)
- Kurs
- 285,75 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 280,41 bis 285,75 Dollar
- Performance 1 Monat
- plus 14,94 Prozent
- Performance 1 Jahr
- plus 46,35 Prozent
- Performance 5 Jahre
- plus 73,17 Prozent
- KGV 2026 (Prognose) / Dividendenrendite
- rund 26 / rund 1,9 Prozent
Stand: 13.11.2026, NYSE-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV auf Basis der Unternehmensprognose, eigene Rechnung
Die Woche
Sicherer Hafen mit Rekordlaune: die Woche der J&J-Aktie
Die Johnson-&-Johnson-Aktie profitierte in dieser Woche doppelt: vom Auftrieb am Montag und von der Flucht in Sicherheit zum Wochenende.
Montag – neues Hoch. Mit der breiten Markterholung stieg die Aktie um 2,13 Prozent auf 282,11 Dollar und markierte ein neues 52-Wochen-Hoch.
Dienstag und Mittwoch – Atempause. An den Tagen, an denen Anleger in Technologiewerte zurückkehrten, gab die Aktie leicht nach: auf 280,78 Dollar und 280,41 Dollar. Gesundheitswerte gehörten am Mittwoch zu den Verlierern der Umschichtung.
Donnerstag und Freitag – Rekordjagd. Am Tag des Rücktritts von Nvidia-Chef Jensen Huang war J&J mit einem Plus von 1,11 Prozent auf 283,52 Dollar unter den Top-Gewinnern des Dow. Rückenwind gab weiterhin die FDA-Zulassung für das Krebsmedikament Rybrevant Faspro bei Kopf-Hals-Krebs aus der Vorwoche. Am Freitag folgte ein Plus von 0,79 Prozent auf den Rekordschluss von 285,75 Dollar, als Anleger erneut aus Chipwerten in defensive Branchen umschichteten.
Die starke Entwicklung im dritten Quartal spiegelt die zunehmende Dynamik unseres fokussierten Portfolios wider.
Kurzfristige Prognose
Johnson & Johnson Chartanalyse: Rekordhoch mit steiler Anlaufkurve
Die Johnson & Johnson Chartanalyse zeigt einen intakten Aufwärtstrend – und eine Aktie, die in kurzer Zeit sehr weit gelaufen ist.
Nach den Quartalszahlen notierte die Aktie Mitte Oktober noch bei rund 248 Dollar. Seitdem ging es fast ohne Pause nach oben, das alte Rekordhoch aus dem Juli bei 274,90 Dollar wurde überwunden. Über dem aktuellen Rekordschluss von 285,75 Dollar gibt es keinen historischen Widerstand mehr, die runde Marke von 290 Dollar liegt in Reichweite. Auf der Unterseite bildet die Zone um 280 Dollar mit den Schlusskursen von Dienstag und Mittwoch die erste Unterstützung, darunter das Vorwochenniveau um 276 Dollar und das frühere Rekordhoch um 275 Dollar. Nach einem Plus von fast 15 Prozent in einem Monat ist die Aktie kurzfristig allerdings weit gelaufen – Rücksetzer wären nicht ungewöhnlich, vor allem wenn Anleger nach den Nvidia-Zahlen wieder in Technologiewerte umschichten.
Szenario 1: Rekordlauf geht weiter
Hält die Suche nach defensiven Werten an und überzeugt die Strategiepräsentation am 8. Dezember, könnte die Johnson-&-Johnson-Aktie über 290 Dollar steigen. Dann rückt das höchste Analystenziel um 320 Dollar in den Blick.
Szenario 2: Konsolidierung über 275 Dollar
Nach dem steilen Anstieg wäre eine Pause zwischen 275 und 290 Dollar gesund. Der Aufwärtstrend bliebe intakt, solange das alte Rekordhoch hält.
Szenario 3: Gewinnmitnahmen
Kehrt das Geld in Technologiewerte zurück oder gibt es Rückschläge beim Talkum-Vergleich, könnte die Aktie unter 275 Dollar fallen. Dann rückt die Zone um 260 Dollar in den Blick.
Mittel- bis langfristige Prognose
Talkum-Last weg, Pharma stark: was die Johnson-&-Johnson-Aktie fundamental trägt
Für die mittel- bis langfristige Johnson & Johnson Aktienprognose stellt sich die Frage, ob die Gewinne mit dem Kurs Schritt halten.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar, bereinigt verdiente J&J 2,59 Dollar je Aktie und übertraf die Erwartungen. Star war das Immunologie-Mittel Tremfya mit einem Umsatzplus von 68 Prozent. Die Arzneimittelsparte wuchs um 7,7 Prozent, die Medizintechnik nur um 2,5 Prozent. Für 2026 hob J&J die Prognose erneut an: auf einen Umsatz von 101,0 bis 101,4 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,05 bis 11,15 Dollar. Wichtigster Kurstreiber des Jahres war der Vergleich im Talkum-Streit: Rund 76.000 Klagen sollen für 5,5 Milliarden Dollar beigelegt werden, sofern mindestens 95 Prozent der Kläger zustimmen. Mitte 2027 soll die Orthopädiesparte DePuy Synthes abgespalten werden. Der Haken: Der bereinigte Gewinn wächst 2026 nur um rund 3 Prozent, die Aktie hat um mehr als ein Drittel zugelegt. Das KGV liegt bei rund 26.
Strategietag am 8. Dezember
J&J stellt seine Unternehmensstrategie vor. Das Management sieht bis Ende des Jahrzehnts eine Rückkehr zu zweistelligem Wachstum in Reichweite.
Neue Medikamente
Tremfya und neue Krebsmittel wie Rybrevant Faspro sollen die Verluste durch Nachahmer bei Remicade und Simponi mehr als ausgleichen.
Dividendenaristokrat
J&J erhöht die Dividende seit mehr als 60 Jahren ununterbrochen.
Johnson-&-Johnson-Aktie: Spanne der Analystenziele
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 285,75 Dollar (NYSE). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Google Finance; Stand Herbst 2026
Daten als Tabelle
|Wert
|Dollar
|Höchstes Ziel
|320
|Durchschnitt (18 Analysten)
|289
|Schlusskurs 13. November
|285,75
|Niedrigstes Ziel
|260
Die Analysten sind überwiegend positiv gestimmt: Laut Investing.com raten 16 Experten zum Kauf, 6 zum Halten und einer zum Verkauf. Doch das durchschnittliche Kursziel liegt laut Google Finance mit rund 289 Dollar nur noch knapp über dem Kurs, die Spanne reicht von 260 bis 320 Dollar. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Johnson & Johnson Aktienprognose heißt das: Die Aktie hat die gute Nachricht des Talkum-Vergleichs weitgehend eingepreist. Weiteres Potenzial hängt davon ab, ob die neuen Medikamente und eine schlankere Konzernstruktur das Gewinnwachstum ab 2027 beschleunigen.
Die Johnson-&-Johnson-Aktie auf einen Blick
Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Symbol: JNJ) – 285,75 US-Dollar (NYSE-Schluss, 13. November 2026)
Wochenplus: 3,45 Prozent, Platz 7 der Dow Jones Gewinner
Rekordschluss: 285,75 Dollar (13. November 2026)
Chartmarken: Unterstützung 280, 276 und 275 Dollar, Widerstand 290 Dollar
Q3 2026: Umsatz 25,4 Mrd. Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie 2,59 Dollar
Prognose 2026: Umsatz 101,0 bis 101,4 Mrd. Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie 11,05 bis 11,15 Dollar
Analystenziele: 260 bis 320 Dollar, Durchschnitt rund 289 Dollar
Häufige Fragen zur Johnson-&-Johnson-Aktie Prognose
Warum ist Johnson & Johnson Dow Jones Gewinner der Woche?
Anleger schichteten aus Chip- und Technologiewerten in defensive Gesundheitsaktien um. Die Aktie stieg um 3,45 Prozent und schloss auf einem Rekordhoch.
Wie lautet die kurzfristige Johnson & Johnson Aktienprognose?
Solange die Zone um 275 bis 280 Dollar hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Die nächste Marke ist 290 Dollar. Nach dem steilen Anstieg sind Rücksetzer jederzeit möglich.
Was sagt die Johnson & Johnson Chartanalyse?
Die Aktie hat das alte Rekordhoch von 274,90 Dollar überwunden und notiert ohne historischen Widerstand. Seit Mitte Oktober beträgt das Plus fast 15 Prozent.
Ist die Johnson-&-Johnson-Aktie teuer?
Mit einem KGV von rund 26 auf Basis der Prognose für 2026 ist sie für einen Pharmakonzern hoch bewertet.
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