Treue Unterstützung: Leerink-Analyst David Risinger bestätigt für die Johnson-&-Johnson-Aktie seine positive Einstufung „Outperform“. Ein eindeutiges Kursziel lässt sich der Ratingübersicht nicht entnehmen. Die Aktie schloss am 16. November bei 282,55 US-Dollar.
Johnson-&-Johnson-Aktie: Leerink bleibt positiv – Pharmariese auf Rekordkurs
Leerink-Analyst David Risinger bestätigt seine positive Einstufung für die Johnson-&-Johnson-Aktie. Das aktuelle Kursziel geht aus der Ratingübersicht nicht eindeutig hervor.
Steckbrief
- Unternehmen
- Johnson & Johnson
- Handelssymbol
- JNJ (NYSE)
- Analyst
- David Risinger
- Bank
- Leerink Partners
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Leerink Partners zur Johnson-&-Johnson-Aktie
Gewachsen trotz Patentablauf – Risinger bleibt positiv
David Risinger hatte die Aktie im Mai 2026 hochgestuft.
Leerink Partners stufte Johnson & Johnson im Mai 2026 von „Market Perform“ auf „Outperform“ hoch, damals mit einem Kursziel von 265 US-Dollar. Seitdem ist die Aktie deutlich über diese Marke gestiegen.
Der Konzern verliert beim Immunologie-Blockbuster Stelara den Patentschutz, konnte das Wachstum aber mit neuen Medikamenten etwa in der Onkologie fortsetzen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Leerink-Partners-Analyst David Risinger zu lesen ist:
Neue Medikamente
Die Krebssparte und neue Immunologie-Mittel gleichen Patentverluste aus.
Zwei Standbeine
Pharma und Medizintechnik sorgen für Stabilität.
Bestätigung
Leerink bleibt bei der positiven Einstufung.
Kursziel unklar
Ein aktuelles Kursziel ist der Übersicht nicht eindeutig zu entnehmen.
Kurs hat das alte Ziel überholt
Mit 282,55 US-Dollar liegt die Aktie über dem Kursziel, das Leerink im Mai genannt hatte. Ob die Bank ihr Ziel inzwischen angehoben hat, sollte im Original geprüft werden.
Johnson & Johnson gilt als defensiver Wert mit langer Dividendentradition.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Leerink Partners LLC, Analyst David Risinger. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert; das dort genannte Kursziel entspricht dem Kurs und konnte nicht verifiziert werden. Die Einstufung „Outperform“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel ist laut Ratingübersicht nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: leerink.bluematrix.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Johnson & Johnson (JNJ): Kaufen.
- Quelle
- Empfehlung von David Risinger, Aktienanalyst, Leerink Partners LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: David Risinger, Aktienanalyst, Leerink Partners LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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