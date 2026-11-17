Leerink Partners stufte Johnson & Johnson im Mai 2026 von „Market Perform“ auf „Outperform“ hoch, damals mit einem Kursziel von 265 US-Dollar. Seitdem ist die Aktie deutlich über diese Marke gestiegen.

Der Konzern verliert beim Immunologie-Blockbuster Stelara den Patentschutz, konnte das Wachstum aber mit neuen Medikamenten etwa in der Onkologie fortsetzen.