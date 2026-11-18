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Johnson & Johnson Aktie: Kursziel rauf - wird Icotyde zum Schlüssel fürs Wachstum?

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 18:20 1 Min. BofA Securities

BofA erhöht das Kursziel für Johnson & Johnson auf 292 US-Dollar, bleibt angesichts der hohen Bewertung aber neutral.

Bild: Foto: Christine Sandu / Unsplash

Die Analysten von BofA Securities heben das Kursziel für die Johnson & Johnson-Aktie (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker: JNJ) von 275 auf 292 US-Dollar an und bestätigen das Votum "neutral". Vor dem für den 8. Dezember angesetzten "Enterprise Business Review" zähle Johnson & Johnson zu den wachstumsstärksten großen Pharmakonzernen. Zugleich gehöre die Aktie nach Einschätzung von BofA zu den am höchsten bewerteten Titeln der Branche. Ob Johnson & Johnson auf Dauer schneller wachsen könne als die Konkurrenz, hänge zunehmend von Icotyde und dem Portfolio zur Behandlung des multiplen Myeloms ab. Der Wirkstoff Milvexian biete zusätzliches Wachstumspotenzial. Ob dieses zum Tragen komme, hänge jedoch stärker als bei den anderen Wachstumstreibern vom Erfolg oder Misserfolg des Wirkstoffs ab. Die Analysten von BofA bleiben bei ihrem Rating "neutral" für die Johnson & Johnson-Aktie und sehen das Kursziel nun bei 292 US-Dollar. (Analyse vom 17.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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