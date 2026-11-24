Die Johnson-&-Johnson-Aktie (ISIN US4781601046, WKN 853260, Symbol JNJ, US-Symbol JNJ) gehört am Dienstagabend zu den fünf größten Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, 22:35 Uhr) steht nach US-Handelsschluss ein Plus von 2,88 % auf 276,46 US-Dollar. Bemerkenswert: Der Gesundheitskonzern wurde am Dienstag „ex Dividende“ gehandelt.
Johnson-&-Johnson-Aktie ist Dow Jones Gewinner am Abend: Plus trotz Dividendenabschlag
Die Johnson-&-Johnson-Aktie steigt zum US-Handelsschluss um 2,88 % auf 276,46 US-Dollar und zählt zu den fünf größten Dow Jones Gewinnern – obwohl sie am Dienstag ohne die Quartalsdividende von 1,34 US-Dollar gehandelt wird. Das zeigt, wie stark Gesundheitswerte gefragt sind.
Dow Jones Gewinner Nr. 5
Warum die Johnson-&-Johnson-Aktie trotz Abschlag steigt
Am Ex-Tag wird eine Aktie rechnerisch um die Dividende niedriger gehandelt – wer jetzt kauft, erhält die Ausschüttung nicht mehr. Bei 1,34 US-Dollar entspricht das rund einem halben Prozent des Kurses. Dass die Johnson-&-Johnson-Aktie dennoch fast 3 % zulegt, macht das Plus stärker, als es aussieht.
Rotation in Gesundheitswerte
Anleger verkauften am Dienstag erneut KI- und Chipaktien und kauften defensive Titel. Der Gesundheitssektor gewann rund 3 %. Auch Amgen (ISIN US0311621009, WKN 867900, Symbol AMG, US-Symbol AMGN) und Merck & Co. (ISIN US58933Y1055, WKN A0YD8Q, Symbol 6MK, US-Symbol MRK) stehen unter den fünf größten Dow Jones Gewinnern.
Hohe Umsätze im Pharmasektor
Johnson & Johnson gehörte am Dienstag laut MarketBeat zu den Arzneimittelaktien mit dem höchsten Handelsumsatz in US-Dollar. Auslöser der Branchenfantasie war eine Milliardenübernahme im Biotechsektor.
Dividendenkönig mit 64 Erhöhungen in Folge
Der Konzern hat seine Ausschüttung im April zum 64. Mal in Folge angehoben, von 1,30 auf 1,34 US-Dollar je Quartal. Die Zahlung erfolgt am 8. Dezember. In unsicheren Börsenphasen ist diese Verlässlichkeit gefragt.
Starke operative Entwicklung
Nach besser als erwarteten Zahlen für das dritte Quartal hob Johnson & Johnson die Jahresprognose an. Das Pharmageschäft wuchs in den ersten neun Monaten organisch um 6,9 %.
Eine neue Unternehmensmeldung, die den Kursanstieg erklärt, gab es am Dienstag nicht. Die Bewegung folgt dem Muster der vergangenen Wochen.
Hintergrund
Der stille Gewinner des KI-Ausverkaufs
Johnson & Johnson ist einer der großen Profiteure der Umschichtung aus Technologie in Gesundheit. Mitte November hatte die Aktie nach einem Anstieg von rund 15 % binnen eines Monats ein Zwölfmonatshoch erreicht, während der Nasdaq 100 im selben Zeitraum deutlich fiel. Seit Jahresbeginn liegt sie laut Finviz rund ein Drittel im Plus. Gestützt wird der Kurs von der Pipeline: Für die Psoriasis-Arthritis-Tablette Icotyde lagen zuletzt positive Phase-3-Daten vor, das Krebsmittel Rybrevant Faspro erhielt eine weitere US-Zulassung. Der Konzern nähert sich einem Jahresumsatz von 100 Milliarden US-Dollar.
FAQ
Häufige Fragen zur Johnson-&-Johnson-Aktie
Warum ist die Johnson-&-Johnson-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Anleger schichteten aus KI-Werten in Gesundheitsaktien um. Johnson & Johnson profitiert als defensiver Dividendenwert mit zuletzt starken Zahlen.
Was bedeutet „ex Dividende“?
Seit dem 24. November wird die Aktie ohne Anspruch auf die Quartalsdividende von 1,34 US-Dollar gehandelt. Ausgezahlt wird am 8. Dezember an die zuvor eingetragenen Aktionäre.
Wie viel hat die Johnson-&-Johnson-Aktie gewonnen?
Laut Indikation 2,88 % auf 276,46 US-Dollar.
Welche ISIN und WKN hat die Johnson-&-Johnson-Aktie?
ISIN US4781601046, WKN 853260. Das Handelssymbol lautet in Deutschland und in den USA JNJ (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- Johnson & Johnson
- ISIN
- US4781601046
- WKN
- 853260
- Handelssymbol
- JNJ
- US-Handelssymbol
- JNJ (NYSE)
- Kurs
- 276,46 US-Dollar (+2,88 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 5 am 24.11.2026
Stand: 24.11.2026, Indikation Société Générale nach US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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