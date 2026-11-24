Johnson & Johnson ist einer der großen Profiteure der Umschichtung aus Technologie in Gesundheit. Mitte November hatte die Aktie nach einem Anstieg von rund 15 % binnen eines Monats ein Zwölfmonatshoch erreicht, während der Nasdaq 100 im selben Zeitraum deutlich fiel. Seit Jahresbeginn liegt sie laut Finviz rund ein Drittel im Plus. Gestützt wird der Kurs von der Pipeline: Für die Psoriasis-Arthritis-Tablette Icotyde lagen zuletzt positive Phase-3-Daten vor, das Krebsmittel Rybrevant Faspro erhielt eine weitere US-Zulassung. Der Konzern nähert sich einem Jahresumsatz von 100 Milliarden US-Dollar.