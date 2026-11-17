Die Johnson & Johnson Aktie zählt am Dienstagmorgen zu den größten Dow Jones Verlierern: Gegen 9:47 Uhr Ortszeit (15:47 Uhr MEZ) notiert der Gesundheitskonzern an der New York Stock Exchange (Ticker: JNJ, ISIN: US4781601046) bei 279,54 US-Dollar und damit 1,07 Prozent im Minus. Eine negative Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Vielmehr setzen sich nach einer starken Rally die Gewinnmitnahmen vom Montag fort – obwohl der Konzern gerade eine Übernahme über 2,2 Mrd. Dollar angekündigt hat.

Der Dow Jones Industrial Average verliert zur gleichen Zeit 0,49 Prozent auf 51.357 Punkte. Johnson & Johnson belegt damit Rang 26 von 30.