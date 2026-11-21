Johnson and Johnson Aktie: Allzeithoch und vier Verlusttage in Folge – bröckelt der sichere Hafen?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 18:25 3 Min.

Während Tech-Werte einbrechen, flüchten Anleger in defensive Aktien – und die Johnson and Johnson Aktie markiert am Montag ein Allzeithoch. Danach geht es an vier Tagen in Folge abwärts. Zum Wochenschluss steht ein Minus von über 5 Prozent. Was hinter der Bewegung steckt.

Bild: Foto: Johnson and Johnson (Pressefoto, aus Medium 3512), zugeschnitten durch aktiencheck.de

Die Johnson and Johnson Aktie (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: JNJ, US-Handelssymbol: JNJ, NYSE) hat eine Woche mit zwei Gesichtern hinter sich. Am Freitag, 20. November 2026, schloss der US-Gesundheitskonzern bei 270,20 Dollar, ein Plus von 1,1 Prozent. Auf Wochensicht steht trotzdem ein deutliches Minus. Schlusskurs der Johnson and Johnson Aktie am 20.11.2026 270,20 USD Wochenverlust (eigene Rechnung) -5,4 % Allzeithoch vom 16.11.2026 290,25 USD Vorabzahlung für Ollin Biosciences 2,2 Mrd. USD Quelle : Yahoo Finance, TradingView; Wochenminus eigene Rechnung; Stand 20.11.2026 Die Woche Erst Rekord, dann Rückzug Am Montag, 16. November, kletterte die Johnson and Johnson Aktie im Handelsverlauf bis auf 290,25 Dollar – ein neues Allzeithoch. Noch am selben Tag drehte der Kurs und schloss mit 282,55 Dollar im Minus. Danach ging es an drei weiteren Tagen abwärts, bis auf 267,14 Dollar am Donnerstag. Die leichte Erholung am Freitag konnte das nicht wettmachen: Gegenüber dem Vorwochenschluss von 285,75 Dollar verlor die Johnson and Johnson Aktie nach eigener Rechnung rund 5,4 Prozent. Rotation Warum Anleger in Pharma flüchten Der Aufstieg zum Rekord hatte einen klaren Grund: Anleger schichten Geld aus volatilen Technologiewerten in defensive Aktien um. Im vergangenen Monat führten Gesundheit und Basiskonsum die US-Branchen an, während Technologiewerte mehr als 9 Prozent verloren. Die Johnson and Johnson Aktie gehört mit stabilen Erträgen und verlässlicher Dividende zu den klassischen Zielen solcher Umschichtungen. Zusätzlichen Rückenwind brachte am Montag eine Übernahme: Johnson and Johnson kauft das Biotech-Unternehmen Ollin Biosciences. Vorab fließen 2,2 Milliarden Dollar, dazu kommen bis zu 1,13 Milliarden Dollar an erfolgsabhängigen Zahlungen. Schon in der Vorwoche hatten positive Studiendaten zum Psychiatrie-Medikament Caplyta die Aktie gestützt. Rücksetzer Gewinnmitnahmen nach dem Rekordlauf Einordnung der Redaktion: Für den Rückgang nach dem Allzeithoch gab es keine belastende Unternehmensnachricht. Nach einem starken Lauf im laufenden Jahr dürften viele Anleger Gewinne gesichert haben, zumal der Gesamtmarkt in dieser Woche unter Druck stand. Dass die Johnson and Johnson Aktie am Freitag stieg, während Nasdaq und S&P 500 deutlich fielen, spricht dafür, dass die defensive Rolle intakt ist. Ein Thema bleibt im Hintergrund: Im dritten Quartal sank der Gewinn je Aktie nach US-Bilanzregeln auf nur 0,09 Dollar, vor allem wegen einer Sonderbelastung für den geplanten Vergleich in den Talkum-Klagen. Der Umsatz stieg dagegen um 5,9 Prozent. Was für die Johnson and Johnson Aktie spricht Gefragter defensiver Wert in unruhigen Märkten

Stabiles Umsatzwachstum

Zukäufe stärken die Medikamenten-Pipeline

Positive Studiendaten zu Caplyta Was gegen die Johnson and Johnson Aktie spricht Gewinnmitnahmen nach dem Rekordlauf

Belastung durch Talkum-Klagen

Schwächeres Medizintechnik-Geschäft

Höhere Bewertung als im Vorjahr Ausblick Die Johnson and Johnson Aktie als Barometer der Angst Die Johnson and Johnson Aktie dürfte in den kommenden Wochen davon abhängen, ob die Flucht aus Technologiewerten anhält. Hält die Unsicherheit an, bleiben defensive Pharmawerte gefragt. Beruhigt sich der Markt, könnte Geld zurück in Wachstumsaktien fließen – und der Rekordlauf vorerst pausieren. FAQ Häufige Fragen zur Johnson and Johnson Aktie Wann erreichte die Johnson and Johnson Aktie ihr Allzeithoch?

Am 16. November 2026 mit 290,25 Dollar im Handelsverlauf. Welche Übernahme hat Johnson and Johnson angekündigt?

Der Konzern kauft Ollin Biosciences für 2,2 Milliarden Dollar vorab plus bis zu 1,13 Milliarden Dollar an erfolgsabhängigen Zahlungen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Johnson and Johnson Aktie?

ISIN US4781601046, WKN 853260, Handelssymbol in Deutschland JNJ, US-Handelssymbol JNJ (NYSE).

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