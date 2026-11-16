Johnson-&-Johnson-Aktie: 2,2 Milliarden Dollar für Ollin – J&J greift nach dem Milliardenmarkt der Netzhaut

Bemerkenswert ist die Finanzierungsstruktur. Parallel zur Übernahme hat J&J eine Vereinbarung mit Blackstone Life Sciences geschlossen, die an den Vollzug des Kaufs gebunden ist. Blackstone zahlt demnach über mehrere Jahre 750 Millionen Dollar an J&J und finanziert damit die Phase-3-Entwicklung von OLN324 vollständig. Im Gegenzug erhält Blackstone bestimmte Zulassungs- und Umsatzmeilensteine sowie Lizenzgebühren im einstelligen Prozentbereich.

Für J&J bedeutet das: Ein großer Teil des Entwicklungsrisikos und der Kosten der teuren Spätphase wird geteilt – der Preis dafür ist ein Anteil an künftigen Erlösen, falls das Medikament die Zulassung schafft.