Johnson & Johnson geht erneut auf Einkaufstour: Der US-Gesundheitskonzern übernimmt das private Biotech-Unternehmen Ollin Biosciences für 2,2 Milliarden US-Dollar in bar. Hinzu kommen mögliche Meilensteinzahlungen von bis zu rund 1,1 Milliarden Dollar, die an Zulassungs- und Verkaufsziele geknüpft sind. Die Johnson-&-Johnson-Aktie (Kürzel: JNJ, ISIN: US4781601046) steht damit am Montag im Fokus der Pharma-Anleger.
Johnson-&-Johnson-Aktie: 2,2 Milliarden Dollar für Ollin – J&J greift nach dem Milliardenmarkt der Netzhaut
Johnson & Johnson übernimmt den Augenmedikament-Entwickler Ollin Biosciences für 2,2 Milliarden Dollar in bar, plus bis zu rund 1,1 Milliarden Dollar an Meilensteinzahlungen. Im Zentrum steht der Antikörper OLN324 gegen feuchte AMD und diabetisches Makulaödem. Blackstone finanziert die späte Entwicklung mit 750 Millionen Dollar.
Der Deal
Was kauft Johnson & Johnson mit Ollin genau?
Kern der Übernahme ist OLN324, ein experimenteller bispezifischer Antikörper. Er greift laut J&J gleichzeitig zwei Treiber von Netzhauterkrankungen an: den Wachstumsfaktor VEGF und Angiopoietin-2 (Ang2). Technisch handelt es sich um ein kleines Proteinformat, ein sogenanntes Minibody, mit hoher Wirkstärke gegen Ang2. Entwickelt wird OLN324 gegen die feuchte altersbedingte Makuladegeneration (AMD) und das diabetische Makulaödem. Beide Erkrankungen betreffen nach Unternehmensangaben weltweit mehr als 40 Millionen Menschen.
Ollin wurde 2023 gegründet, sitzt in Texas und wurde vom Wagniskapitalgeber ARCH Venture Partners mit aufgebaut; auch Mubadala Capital zählt zu den Geldgebern. Laut Ollin befindet sich OLN324 in Phase 3. Konkrete Studiendaten nannten beide Unternehmen in den Mitteilungen nicht. Kip Connor, bei J&J für den Bereich Augenheilkunde verantwortlich, bezeichnete die bisher erzeugten Daten als „überzeugend“.
Finanzierung
Welche Rolle spielt Blackstone?
Bemerkenswert ist die Finanzierungsstruktur. Parallel zur Übernahme hat J&J eine Vereinbarung mit Blackstone Life Sciences geschlossen, die an den Vollzug des Kaufs gebunden ist. Blackstone zahlt demnach über mehrere Jahre 750 Millionen Dollar an J&J und finanziert damit die Phase-3-Entwicklung von OLN324 vollständig. Im Gegenzug erhält Blackstone bestimmte Zulassungs- und Umsatzmeilensteine sowie Lizenzgebühren im einstelligen Prozentbereich.
Für J&J bedeutet das: Ein großer Teil des Entwicklungsrisikos und der Kosten der teuren Spätphase wird geteilt – der Preis dafür ist ein Anteil an künftigen Erlösen, falls das Medikament die Zulassung schafft.
Einordnung
Was bedeutet die Übernahme für die Johnson-&-Johnson-Aktie?
Gemessen an der Größe des Konzerns ist der Deal überschaubar, strategisch aber ein klares Signal: J&J baut sein Augenheilkunde-Portfolio mit einem späten Entwicklungskandidaten aus. Ollin verweist auf ein weltweites Marktvolumen für Netzhaut-Therapien von rund 15 Milliarden Dollar. Der Markt wird bereits von etablierten Anti-VEGF-Präparaten großer Konkurrenten geprägt – ein neues Mittel muss sich dort erst behaupten.
Die Ollin-Angabe zur Marktgröße stammt aus der Mitteilung des Unternehmens selbst und beruft sich auf eine Branchenanalyse.
Der Abschluss der Transaktion wird noch vor Ende 2026 erwartet; nötig sind behördliche Genehmigungen und die üblichen Bedingungen. Zur bilanziellen Behandlung will J&J spätestens beim Vollzug informieren. Auswirkungen auf die Jahresprognose nannte der Konzern nicht.
Ganz überraschend kommt der Schritt nicht: Die Financial Times hatte laut Reuters bereits zuvor über Gespräche zwischen J&J und Ollin berichtet.
Die Übernahme reiht sich in eine Serie von Biotech-Zukäufen ein, mit denen J&J seine Pipeline ergänzt. Erst im Juni hatte der Konzern den Kauf von Firefly Bio für rund eine Milliarde Dollar angekündigt.
FAQ zur Johnson-&-Johnson-Aktie und Ollin
Wie viel zahlt Johnson & Johnson für Ollin Biosciences? 2,2 Milliarden Dollar vorab, plus mögliche Meilensteinzahlungen von bis zu rund 1,1 Milliarden Dollar.
Was ist OLN324? Ein bispezifischer Antikörper gegen VEGF und Ang2, entwickelt gegen feuchte AMD und diabetisches Makulaödem.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen werden? Laut J&J noch vor Ende 2026, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Johnson-&-Johnson-Aktie gehandelt? Kürzel JNJ an der NYSE, ISIN US4781601046.
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