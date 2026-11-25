Johnson & Johnson Aktie: Erstmals über 100 Milliarden Dollar Umsatz, neues Jahreshoch – was plant der Pharma-Riese am 8. Dezember?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 10:43 2 Min.

Krebsmedikamente treiben Johnson & Johnson zu einem Rekordjahr, die Aktie steigt auf ein 52-Wochen-Hoch. Doch die Medizintechnik schwächelt und Klagen bleiben ein Risiko. Was die Johnson & Johnson Aktie jetzt bewegt.

Bild: Johnson & Johnson

Die Johnson & Johnson Aktie erlebt einen starken Herbst. Im dritten Quartal steigerte der US-Gesundheitskonzern den Umsatz um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar. Motor ist das Pharmageschäft: Die Sparte Innovative Medicine wuchs um 7,7 Prozent auf 16,8 Milliarden Dollar, vor allem dank Krebsmedikamenten und neuer Präparate. Erstmals in der Firmengeschichte soll der Jahresumsatz die Marke von 100 Milliarden Dollar übersteigen. Umsatzprognose 2026 101,0–101,4 Mrd. $ Prognose bereinigter Gewinn je Aktie 11,05–11,15 $ Wachstum Innovative Medicine im 3. Quartal +7,7 % Wachstum Medizintechnik im 3. Quartal +2,5 % Quelle : Johnson & Johnson via Finviz, Benzinga, Zacks, TIKR; Stand 25. November 2026 Der Antrieb Krebsmittel gleichen Patentablauf aus Das Krebsgeschäft wuchs um rund 17 Prozent und gleicht damit den Umsatzrückgang beim Bestseller Stelara aus, dessen Patentschutz ausgelaufen ist. Anfang November erhielt Johnson & Johnson zudem eine beschleunigte US-Zulassung für Rybrevant Faspro bei Kopf-Hals-Krebs. Die Johnson & Johnson Aktie legte binnen eines Monats rund 15 Prozent zu und erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch. Die Schwachstellen Medizintechnik und Talk-Klagen Schwächer läuft die Medizintechnik, die mit 2,5 Prozent Wachstum hinter den Erwartungen blieb – das Management räumte selbst ein, die eigenen Ansprüche verfehlt zu haben. Zudem belasten Kosten für Talkum-Klagen das Ergebnis; Mitte November kam ein weiteres Urteil hinzu. Spannend wird der 8. Dezember: Dann will Johnson & Johnson den Ausblick für 2027 vorstellen. Was für die Johnson & Johnson Aktie spricht Starkes Wachstum bei Krebsmedikamenten

Angehobene Jahresprognose

Neue Zulassungen

Erstmals über 100 Milliarden Dollar Umsatz Was Anleger bedenken sollten Schwächelnde Medizintechnik

Rechtsrisiken durch Talkum-Klagen

Patentablauf bei Stelara

Bereits gestiegene Bewertung Häufige Fragen zur Johnson & Johnson Aktie Wie viel Umsatz erwartet Johnson & Johnson 2026?

Zwischen 101,0 und 101,4 Milliarden Dollar. Welche Sparte wächst am stärksten?

Das Pharmageschäft Innovative Medicine, vor allem Krebsmedikamente. Wann kommt der Ausblick für 2027?

Am 8. Dezember 2026. Stammdaten Johnson & Johnson ISIN: US4781601046

WKN: 853260

Handelssymbol: JNJ (Xetra)

US-Handelssymbol: JNJ (NYSE) Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers. Fazit: Pharma trägt den Konzern Die Johnson & Johnson Aktie profitiert von der Stärke im Pharmageschäft. Der Ausblick am 8. Dezember wird zeigen, ob das Wachstum 2027 anhält.

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