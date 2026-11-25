Die Johnson & Johnson Aktie erlebt einen starken Herbst. Im dritten Quartal steigerte der US-Gesundheitskonzern den Umsatz um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar. Motor ist das Pharmageschäft: Die Sparte Innovative Medicine wuchs um 7,7 Prozent auf 16,8 Milliarden Dollar, vor allem dank Krebsmedikamenten und neuer Präparate. Erstmals in der Firmengeschichte soll der Jahresumsatz die Marke von 100 Milliarden Dollar übersteigen.
Johnson & Johnson Aktie: Erstmals über 100 Milliarden Dollar Umsatz, neues Jahreshoch – was plant der Pharma-Riese am 8. Dezember?
Krebsmedikamente treiben Johnson & Johnson zu einem Rekordjahr, die Aktie steigt auf ein 52-Wochen-Hoch. Doch die Medizintechnik schwächelt und Klagen bleiben ein Risiko. Was die Johnson & Johnson Aktie jetzt bewegt.
Der Antrieb
Krebsmittel gleichen Patentablauf aus
Das Krebsgeschäft wuchs um rund 17 Prozent und gleicht damit den Umsatzrückgang beim Bestseller Stelara aus, dessen Patentschutz ausgelaufen ist. Anfang November erhielt Johnson & Johnson zudem eine beschleunigte US-Zulassung für Rybrevant Faspro bei Kopf-Hals-Krebs. Die Johnson & Johnson Aktie legte binnen eines Monats rund 15 Prozent zu und erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch.
Die Schwachstellen
Medizintechnik und Talk-Klagen
Schwächer läuft die Medizintechnik, die mit 2,5 Prozent Wachstum hinter den Erwartungen blieb – das Management räumte selbst ein, die eigenen Ansprüche verfehlt zu haben. Zudem belasten Kosten für Talkum-Klagen das Ergebnis; Mitte November kam ein weiteres Urteil hinzu. Spannend wird der 8. Dezember: Dann will Johnson & Johnson den Ausblick für 2027 vorstellen.
Die Johnson & Johnson Aktie wird wieder als Wachstumswert wahrgenommen. Entscheidend ist, ob das Pharmageschäft das schwächelnde Medizintechnik-Segment dauerhaft ausgleichen kann.
Häufige Fragen zur Johnson & Johnson Aktie
Wie viel Umsatz erwartet Johnson & Johnson 2026?
Zwischen 101,0 und 101,4 Milliarden Dollar.
Welche Sparte wächst am stärksten?
Das Pharmageschäft Innovative Medicine, vor allem Krebsmedikamente.
Wann kommt der Ausblick für 2027?
Am 8. Dezember 2026.
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