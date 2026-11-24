J.M. Smucker Aktie: Fast 6 Prozent Minus – und die Quartalszahlen kommen erst um 13 Uhr

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:34 2 Min.

Die J.M. Smucker Aktie fällt vorbörslich um 5,87 Prozent auf 124,99 Dollar und zählt zu den größten Verlierern im S&P 500. Der Lebensmittelkonzern legt heute seine Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vor. Der Kursrutsch kam, bevor die Zahlen veröffentlicht waren.

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Normalerweise fällt eine Aktie nach schlechten Zahlen. Die J.M. Smucker Aktie fällt davor. Vorbörslich notiert das Papier bei 124,99 Dollar, ein Minus von 7,79 Dollar oder 5,87 Prozent. Im S&P 500 ist das am Dienstagmorgen der zweitgrößte Verlust. Die Quartalszahlen sind erst für 7:00 Uhr Ortszeit angekündigt, das ist 13:00 Uhr in Deutschland. vorbörslicher Kurs der J.M. Smucker Aktie 124,99 USD Abschlag im S&P 500 −5,87 % Veröffentlichung der Quartalszahlen (MEZ) 13:00 Uhr Kursziel J.P. Morgan, Overweight 150 USD Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; Unternehmensmitteilungen; J.P. Morgan Der Termin Ein Kursrutsch vor der Nachricht J.M. Smucker hat die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 für den 24. November angekündigt. Zum Zeitpunkt des vorbörslichen Kurses lagen sie noch nicht vor. Einen anderen Auslöser für das Minus haben wir nicht gefunden. Möglich ist, dass sich Anleger vor dem Bericht absichern; im dünnen vorbörslichen Handel können schon wenige Verkäufe den Kurs deutlich bewegen. Eine Aussage über die Zahlen lässt sich daraus nicht ableiten. Die Ausgangslage Die Latte liegt nach dem ersten Quartal hoch Im ersten Quartal war der Umsatz um fünf Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar gestiegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie sprang um 71 Prozent auf 3,24 Dollar, darin steckten allerdings 0,84 Dollar aus Zollerstattungen. Für das Gesamtjahr rechnet der Hersteller von Folgers-Kaffee und Uncrustables mit leicht sinkenden Erlösen. J.P. Morgan stuft die Aktie mit Overweight ein und nennt 150 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die J.M. Smucker Aktie spricht Starkes erstes Quartal beim Gewinn

Freier Cashflow deutlich verbessert

J.P. Morgan mit Overweight und 150 Dollar

Zahlen können den Kurs noch heute drehen Was Anleger bedenken sollten Kursrutsch vor den Zahlen ohne bekannten Grund

Gewinn des ersten Quartals durch Zollerstattung gestützt

Umsatzrückgang für das Gesamtjahr erwartet

Hohe Schwankung am Zahlentag Einordnung der Redaktion: Bei der J.M. Smucker Aktie entscheidet der Bericht um 13:00 Uhr, nicht der Kurs von 10:00 Uhr. Wer die Aktie beobachtet, sollte auf zwei Dinge achten: den Gewinn ohne Sondereffekte und die Jahresprognose. Erst danach lässt sich sagen, ob das vorbörsliche Minus berechtigt war. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung deutlich ändern. FAQ Häufige Fragen zur J.M. Smucker Aktie Warum fällt die J.M. Smucker Aktie heute vorbörslich?

Ein Auslöser war zum Zeitpunkt der Recherche nicht bekannt. Die Quartalszahlen wurden erst für 13:00 Uhr deutscher Zeit erwartet. Wann legt J.M. Smucker Zahlen vor?

Am 24. November 2026 um 7:00 Uhr US-Ostküstenzeit, also 13:00 Uhr MEZ. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der J.M. Smucker Aktie?

ISIN US8326964058, WKN 633835. US-Handelssymbol: SJM (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: JM2.

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