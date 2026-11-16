Rückendeckung für einen Klassiker im Supermarktregal: J.P.-Morgan-Analyst Thomas Palmer bleibt für die J.M.-Smucker-Aktie bei „Overweight“ und hebt das Kursziel leicht von 149 auf 150 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 132,69 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 13 Prozent. Der Konzern hinter Folgers, Jif und Hostess hat ein starkes Geschäftsjahr begonnen.
J.M.-Smucker-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Thomas Palmer bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 150 Dollar für den Kaffee-Riesen
J.P.-Morgan-Analyst Thomas Palmer bleibt bei „Overweight“ für die J.M.-Smucker-Aktie und hebt das Kursziel leicht von 149 auf 150 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 132,69 US-Dollar sind das rund 13 Prozent Potenzial. Der Hersteller von Folgers-Kaffee und Jif-Erdnussbutter hatte zuletzt seine Prognose angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- The J. M. Smucker Company
- Handelssymbol
- SJM (NYSE)
- Analyst
- Thomas Palmer
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 150 US-Dollar (zuvor 149 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur J.M.-Smucker-Aktie
Kleine Anhebung – große Überzeugung
Thomas Palmer zählt seit Jahren zu den Befürwortern der J.M.-Smucker-Aktie. Nach den Zahlen im August hatte er sein Ziel auf 149 US-Dollar angehoben.
Die Aktie hat seitdem zugelegt, notiert aber weiterhin unter dem Ziel. Mit 150 US-Dollar bewegt sich die Aktienanalyse von J.P. Morgan im Rahmen anderer Häuser wie RBC oder Evercore ISI, die ebenfalls 150 US-Dollar sehen.
Die Anhebung um einen Dollar ist eher Feinjustierung. Die Botschaft: J.P. Morgan sieht weiter Luft nach oben.
Die Argumente von Thomas Palmer
Diese Punkte stützen die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Thomas Palmer:
Starker Jahresstart
Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 71 Prozent auf 3,24 US-Dollar.
Prognose angehoben
Smucker erwartet nun 10,50 bis 11,00 US-Dollar Gewinn je Aktie nach zuvor 9,75 bis 10,25 US-Dollar.
Mehr Cashflow
Der freie Cashflow soll rund 1,1 Milliarden US-Dollar erreichen, der Konzern will mindestens 500 Millionen US-Dollar Schulden tilgen.
Hostess stabilisiert sich
Der Umsatzrückgang im Snackgeschäft mit Hostess hat sich deutlich verlangsamt.
Kaffee als Gewinnmotor
Höhere Kaffeepreise, Volumenzuwächse bei wichtigen Marken und Zollrückerstattungen von 115 Millionen US-Dollar trieben das Quartal. Im laufenden Jahr erwartet Smucker allerdings sinkende Kaffeepreise, weil die günstigeren Rohkaffeekosten an die Kunden weitergegeben werden.
Für Einkommensinvestoren bleibt die Aktie mit ihrer regelmäßig steigenden Dividende interessant.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Thomas Palmer. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 150 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The J. M. Smucker Company (SJM): Kaufen, Kursziel 150,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Thomas Palmer). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Thomas Palmer).
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