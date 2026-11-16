J.M.-Smucker-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Thomas Palmer bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 150 Dollar für den Kaffee-Riesen

Die Aktie hat seitdem zugelegt, notiert aber weiterhin unter dem Ziel. Mit 150 US-Dollar bewegt sich die Aktienanalyse von J.P. Morgan im Rahmen anderer Häuser wie RBC oder Evercore ISI, die ebenfalls 150 US-Dollar sehen.

Die Anhebung um einen Dollar ist eher Feinjustierung. Die Botschaft: J.P. Morgan sieht weiter Luft nach oben.