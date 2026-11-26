Jim Mellon hat es geahnt und hält sich trotzdem für unvorsichtig. Der britische Investor kaufte Nvidia-Aktien, als sie nach dem Rücktritt von Jensen Huang abgestürzt waren, weil er eine Rückkehr des Gründers für möglich hielt. Am Montagmorgen, wenige Stunden bevor Nvidia genau das bekannt gab und die Aktie um mehr als 30 Prozent stieg, saß Mellon in einem Podcast und nannte den Kauf einen Fehler. Viel wichtiger war ihm ohnehin eine andere Botschaft: Die US-Börsen stünden vor einem Rückgang um mindestens ein Drittel.
Jim Mellon warnt vor Kurssturz um ein Drittel: „Mehr abzuwickeln als 1929“ – warum der britische Milliardär SpaceX leerverkauft und China kauft
Der britische Investor Jim Mellon kaufte Nvidia kurz vor der Rückkehr von Jensen Huang und nennt den Kauf trotzdem töricht. Für die US-Börsen erwartet er einen Rückgang um mindestens ein Drittel. Seine Aussagen im Wortlaut, seine Gründe, seine Wette gegen SpaceX, sein Interesse an China und japanischen Anleihen und was über sein Vermögen bekannt ist.
Die Einschätzung
Starke Gewinne, schwaches Fundament: Mellons Aussagen im Wortlaut
Mellon vergleicht die Lage mit dem Vorabend des Börsenkrachs von 1929. Auch damals, sagt er, waren die Unternehmensgewinne kurz zuvor noch sehr stark.
Es gibt viel abzuwickeln, mehr als 1929.
Abzuwickeln sind nach seiner Lesart Wetten auf Kredit. Mellon nennt eine überschäumende Spekulation von Privatanlegern, hohe Wertpapierkredite und eine Fülle gehebelter Anlageprodukte. Hinzu kämen steigende Zinsen und eine sichtbare Knappheit an Kapital. Ausländische Anleger hielten US-Aktien im Wert von rund 25 Billionen Dollar, und das könne sich ändern. Die Börsengänge von SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX) und Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT) wertet er als Zeichen eines Markthochs. Den hohen KI-Ausgaben der Cloud-Konzerne misstraut er. Wer zu Weihnachten ruhig schlafen wolle, solle derzeit nicht sein ganzes Geld in US-Aktien stecken, sagte er sinngemäß.
Ein Detail hebt er hervor. Die Anleihen von Oracle (ISIN US68389X1054, US-Handelssymbol ORCL) und CoreWeave (ISIN US21873S1087, US-Handelssymbol CRWV) rentierten mit mehr als 15 Prozent. Warum, fragt Mellon, solle jemand die riskanteren Aktien dieser Unternehmen kaufen, wenn schon die Anleihen so viel abwerfen?
Die Positionen
Nvidia gekauft, SpaceX leerverkauft: worauf Mellon setzt
Mellon verwaltet eigenes Vermögen und muss seine Börsengeschäfte nicht melden. Was er im Podcast über seine Positionen sagte, lässt sich nicht nachprüfen. Größen nannte er nicht.
Nvidia: die kurzfristige Wette
Bei Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) setzte er darauf, dass eine Rückkehr Huangs Leerverkäufer zum Eindecken zwingt. Die Chance bezifferte er auf 50 zu 50. Die Wette ging auf, die Aktie stieg am selben Tag um mehr als 30 Prozent.
SpaceX: die Wette auf fallende Kurse
Mellon hält nach eigener Aussage eine Leerverkaufsposition in SpaceX. Er sieht in der Bewertung des Raumfahrt- und KI-Konzerns ein Symptom der Übertreibung.
China: der Kauf gegen den Trend
Chinesische Aktien nennt er äußerst attraktiv. Sie seien mit weniger als dem Zehnfachen der Gewinne bewertet, die Regierung stütze die Konjunktur, und am Immobilienmarkt zeigten sich erste Zeichen einer Erholung.
Japan: Anleihen statt Aktien
Lang laufende japanische Staatsanleihen mit Renditen von 4,5 Prozent bezeichnet er als außergewöhnliche Gelegenheit, vor allem falls japanische Privatanleger Kapital aus dem Ausland zurückholen.
Es war töricht von mir, in ein fallendes Messer zu greifen.
Das Vermögen
Was öffentlich bekannt ist: Beteiligungen in London und auf der Isle of Man
Mellons Vermögen steckt überwiegend in seiner privaten Holding Burnbrae, die nach Unternehmensangaben Immobilien in Deutschland und auf der Isle of Man sowie Beteiligungen an privaten und börsennotierten Firmen hält. Öffentlich gemeldet sind nur wenige, vergleichsweise kleine Pakete an in London notierten Gesellschaften. Ein US-Handelssymbol haben diese Aktien nicht.
Agronomics (ISIN IM00B6QH1J21, Londoner Handelssymbol ANIC): Beteiligungsgesellschaft für Lebensmittel aus Zellkulturen, gemeldeter Anteil rund 18 Prozent
Manx Financial Group (ISIN IM00B28ZPX83, Londoner Handelssymbol MFX): Finanzgruppe von der Isle of Man, deren Verwaltungsrat Mellon leitet, gemeldeter Anteil rund 18 Prozent
Nicht börsennotiert: Das von ihm mitgegründete Biotechnologieunternehmen Juvenescence, das an Mitteln gegen altersbedingte Krankheiten arbeitet
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
Oracle: ISIN US68389X1054, WKN 871460, Handelssymbol ORC, US-Handelssymbol ORCL
CoreWeave: ISIN US21873S1087, WKN A413X6, Handelssymbol I1V, US-Handelssymbol CRWV
Agronomics: ISIN IM00B6QH1J21, Londoner Handelssymbol ANIC
Manx Financial Group: ISIN IM00B28ZPX83, Londoner Handelssymbol MFX
Häufige Fragen zu Jim Mellon und seiner Markteinschätzung
Was erwartet Jim Mellon für die US-Börsen?
Er hält einen Rückgang von S&P 500 und Nasdaq um mindestens ein Drittel für möglich und rät, nicht das gesamte Geld in US-Aktien anzulegen.
Warum vergleicht er die Lage mit 1929?
Wegen der hohen Spekulation auf Kredit. Er weist darauf hin, dass die Gewinne auch kurz vor dem damaligen Krach noch sehr stark waren.
Hat Mellon mit Nvidia Geld verdient?
Nach Medienberichten ja. Er kaufte vor der Ankündigung von Huangs Rückkehr, nannte den Kauf aber selbst einen Fehler.
Worauf setzt Mellon stattdessen?
Nach eigener Aussage auf chinesische Aktien und lang laufende japanische Staatsanleihen. SpaceX hat er leerverkauft.
Wer ist Jim Mellon?
Ein britischer Unternehmer und Investor, Chef der privaten Holding Burnbrae, Mitgründer des Biotechnologieunternehmens Juvenescence und Buchautor.
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