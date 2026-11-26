Jim Mellon hat es geahnt und hält sich trotzdem für unvorsichtig. Der britische Investor kaufte Nvidia-Aktien, als sie nach dem Rücktritt von Jensen Huang abgestürzt waren, weil er eine Rückkehr des Gründers für möglich hielt. Am Montagmorgen, wenige Stunden bevor Nvidia genau das bekannt gab und die Aktie um mehr als 30 Prozent stieg, saß Mellon in einem Podcast und nannte den Kauf einen Fehler. Viel wichtiger war ihm ohnehin eine andere Botschaft: Die US-Börsen stünden vor einem Rückgang um mindestens ein Drittel.