Der Blick zurück zeigt, wie stark diese Aktie von Stimmungen lebt. Ende November 2025 stieg sie an zwei Tagen in Folge um jeweils 20 Prozent, weil die Grippewelle in China früh anrollte. Das Unternehmen dämpfte damals selbst die Erwartungen: Die Produktion der Saison war abgeschlossen, freigegeben waren rund 1,56 Millionen Dosen, und nicht verimpfte Dosen können von den Gesundheitsbehörden zurückgegeben werden. Die Kunden sind fast ausschließlich staatliche Seuchenschutzzentren. In diesem Jahr fehlt bisher ein vergleichbarer Impuls.