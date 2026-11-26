Vor genau einem Jahr war sie der Star der Grippesaison, heute steht sie auf der anderen Seite der Tabelle: Die Jiangsu GDK Biotechnology Aktie (Handelssymbol Shanghai: 688670) verlor am Donnerstag 9,98 Prozent auf 10,10 Yuan und zählt zu den größten SSE Composite Verlierern des Tages. In 30 Tagen hat der Hersteller von Grippeimpfstoffen aus der Provinz Jiangsu fast 30 Prozent an Wert eingebüßt.
Jiangsu GDK Biotechnology Aktie SSE Composite Verlierer: Impfstoffwerte brechen ein – der Grippe-Spezialist verliert fast 10 Prozent
Die Jiangsu GDK Biotechnology Aktie ist SSE Composite Verlierer des Tages: minus 9,98 Prozent auf 10,10 Yuan. Chinas Pharma- und Impfstoffwerte gehörten zu den schwächsten Gruppen des Handelstages. Die Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust beim Hersteller von Grippeimpfstoffen.
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Die Gründe
Die Pharmabranche war der schwächste Sektor
Chinesische Marktberichte nennen die Jiangsu GDK Biotechnology Aktie ausdrücklich als Beispiel für die Schwäche der Pharmawerte am Donnerstag, zusammen mit Hualan Vaccine. Die Branche der biologischen Produkte verlor 2,73 Prozent und war damit einer der schwächsten Sektoren des Tages, Medizintechnik gab 2,13 Prozent nach. Schon zur Eröffnung gehörten Impfstoffwerte zu den wenigen Verlierern in einem zunächst freundlichen Markt. Eine Meldung des Unternehmens gab es nicht.
Ein-Produkt-Unternehmen
Das Geschäft hängt fast vollständig am Vierfach-Grippeimpfstoff.
Verluste
Auf Sicht der letzten zwölf Monate ist das Ergebnis je Aktie negativ.
Preisdruck
Der Wettbewerb unter Chinas Impfstoffherstellern ist hart, weitere Anbieter drängen auf den Markt.
Einordnung
Ein Geschäft, das mit der Grippewelle steht und fällt
Der Blick zurück zeigt, wie stark diese Aktie von Stimmungen lebt. Ende November 2025 stieg sie an zwei Tagen in Folge um jeweils 20 Prozent, weil die Grippewelle in China früh anrollte. Das Unternehmen dämpfte damals selbst die Erwartungen: Die Produktion der Saison war abgeschlossen, freigegeben waren rund 1,56 Millionen Dosen, und nicht verimpfte Dosen können von den Gesundheitsbehörden zurückgegeben werden. Die Kunden sind fast ausschließlich staatliche Seuchenschutzzentren. In diesem Jahr fehlt bisher ein vergleichbarer Impuls.
Häufige Fragen zur Jiangsu GDK Biotechnology Aktie
Warum ist die Jiangsu GDK Biotechnology Aktie heute SSE Composite Verlierer?
Impfstoff- und Pharmawerte gehörten zu den schwächsten Gruppen des Tages. Die Aktie fiel um 9,98 Prozent auf 10,10 Yuan.
Was macht Jiangsu GDK Biotechnology?
Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft Impfstoffe für Menschen. Wichtigstes Produkt ist ein Vierfach-Grippeimpfstoff.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange im Segment STAR Market unter der Nummer 688670.
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