Die JES.GREEN Invest Anleihe 2021/2026 ist ein Fall für Gläubiger, die bei Mittelstandsanleihen genau hinsehen: Die 5,00-%-Anleihe mit der ISIN DE000A3E5YQ2 und einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von 7.159.000 Euro war am 15. Oktober 2026 zur Rückzahlung fällig. Statt zu tilgen, bat die JES.GREEN Invest GmbH die Gläubiger um Zustimmung zu geänderten Bedingungen: 6,00 Prozent Zins ab dem 15. Oktober 2026 und eine Laufzeitverlängerung um fünf Jahre bis zum 15. Oktober 2031. Die Abstimmung ohne Versammlung lief vom 5. November, 0:00 Uhr, bis zum 7. November 2026, 24:00 Uhr. Ein Ergebnis haben wir bis Redaktionsschluss nicht gefunden.
JES.GREEN Invest Anleihe 2021/2026: Abstimmung über 6 Prozent Zins und Laufzeit bis 2031 lief bis 7. November, 7,159 Millionen Euro stehen aus - Was Anleihegläubiger jetzt prüfen können
Die 5,00%-Anleihe 2021/2026 der JES.GREEN Invest GmbH war am 15. Oktober fällig. Der Emittent schlug eine Verlängerung bis 2031 bei 6,00 Prozent Zins vor; abgestimmt wurde vom 5. bis 7. November. Wir ordnen Konditionen, Finanzlage und offene Fragen ein.
Anleihe-Restrukturierung
Was wollte JES.GREEN von den Anleihegläubigern?
Bei einer Abstimmung ohne Versammlung nach dem Schuldverschreibungsgesetz stimmen Gläubiger schriftlich über Änderungen der Anleihebedingungen ab. Ein Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit bindet auch Gläubiger, die nicht oder anders abgestimmt haben.
Laut Mitteilung des Emittenten, die als Insiderinformation nach Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht wurde, sollten die Gläubiger über mehrere Punkte entscheiden:
Höherer Zins
Der Zinssatz steigt von 5,00 auf 6,00 Prozent pro Jahr ab dem 15. Oktober 2026. Die am 15. Oktober fälligen Zinsen zu 5,00 Prozent waren nicht Gegenstand des Beschlusses.
Fünf Jahre länger
Die Laufzeit wird bis zum 15. Oktober 2031 verlängert; das Kapital bliebe damit fünf Jahre länger gebunden.
Teiltilgungen
Der Emittent soll ermächtigt werden, in der verlängerten Laufzeit jährlich Teilbeträge zurückzuzahlen.
Verzicht auf Kündigungsrechte
Die Gläubiger sollten auf die Ausübung bestimmter Kündigungsrechte verzichten, die in der Mitteilung nicht näher benannt sind.
Transparenzpflicht
Geändert werden sollte die Pflicht zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025.
|Merkmal
|Bisher
|Vorschlag
|Kupon
|5,00% p.a.
|6,00% p.a. ab 15.10.2026
|Laufzeitende
|15.10.2026
|15.10.2031
|Ausstehender Betrag
|7.159.000 €
|7.159.000 € (Teiltilgungen möglich)
Vorschlag des Emittenten vom 15. Oktober 2026; ob die Gläubiger zugestimmt haben, ist nicht belegt.
Quelle: Mitteilung der JES.GREEN Invest GmbH vom 15.10.2026
Wie ist die Finanzlage des Emittenten?
Nach Berichten über die Abstimmungsunterlagen standen der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 liquide Mittel von nur 18.000 Euro zur Verfügung. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag lag bei 528.846,59 Euro, und der Abschlussprüfer hat einen Versagungsvermerk erteilt. Verbindliche Finanzierungszusagen für die Rückzahlung lagen laut diesen Berichten nicht vor.
Ein Versagungsvermerk bedeutet, dass der Prüfer kein Prüfungsurteil abgeben konnte oder wollte; das ist ein Warnsignal und kein Urteil über die Zahlungsfähigkeit. Ob und wie der Emittent die Teiltilgungen finanzieren will, ist aus den uns vorliegenden Angaben nicht erkennbar. Das ist die zentrale Frage für Gläubiger.
Offen sind drei Punkte: das Abstimmungsergebnis, das erforderliche Quorum und der aktuelle Kurs der Anleihe. Die Mitteilung nennt weder die Stückelung noch die Kursentwicklung; auch ein Beschlussergebnis haben wir bislang nicht gefunden.
Was bedeutet das für Besitzer von Mittelstandsanleihen?
Der Fall zeigt ein Muster bei Anleihen kleinerer Emittenten: Wenn die Rückzahlung nicht aus eigener Kraft möglich ist, wird die Fälligkeit verschoben und der Kupon angehoben. Anleihegläubiger können dann Beschlussunterlagen, Abstimmungsergebnis und Jahresabschluss im Bundesanzeiger oder auf der Website des Emittenten prüfen. Gläubigerschutzvereinigungen bieten Gläubigern Beratung an. Dies ist keine Anlageberatung.
FAQ: JES.GREEN Invest Anleihe
Wann war die JES.GREEN Invest Anleihe 2021/2026 fällig? Am 15. Oktober 2026; der Emittent schlug stattdessen eine Verlängerung bis zum 15. Oktober 2031 vor.
Wie hoch ist der Kupon? Bisher 5,00 Prozent, vorgeschlagen sind 6,00 Prozent ab dem 15. Oktober 2026.
Wie hoch ist der ausstehende Betrag? 7.159.000 Euro Gesamtnennbetrag.
Wann wurde abgestimmt? Vom 5. November 2026, 0:00 Uhr, bis zum 7. November 2026, 24:00 Uhr, ohne Versammlung.
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