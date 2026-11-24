Was ist die JES.GREEN Anleihe 2021/2026? Eine Unternehmensanleihe der JES.GREEN Invest GmbH mit 5,00 Prozent Kupon, 10 Millionen Euro Emissionsvolumen und Fälligkeit am 15. Oktober 2026, für die eine Verlängerung bis 2031 vorgeschlagen ist.

Wie ist die Abstimmung ausgegangen? Ein Ergebnis haben wir nicht gefunden; Gläubiger sollten sich an Emittent und Abstimmungsleiter wenden.

Was ist ein Versagungsvermerk? Der Abschlussprüfer erklärt, dass er kein Prüfungsurteil abgeben kann. Das ist ein ernstes Signal für die Qualität der Zahlen.

Was bedeutet ein Kurs von 17,90 Prozent? Der Markt bewertet die Anleihe mit 17,90 Prozent des Nennwerts, also 179 Euro je 1.000 Euro, was auf erhebliche Zweifel hindeutet.