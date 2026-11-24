Die Anleihe 2021/2026 der JES.GREEN Invest GmbH (ISIN DE000A3E5YQ2) sollte am 15. Oktober 2026 zurückgezahlt werden. Stattdessen ließ der Emittent die Gläubiger vom 5. bis 7. November ohne Versammlung abstimmen: Der Zins soll auf 6,00 Prozent steigen, die Laufzeit bis 15. Oktober 2031 verlängert werden. Ein Ergebnis der Abstimmung haben wir bis Redaktionsschluss nicht gefunden.
JES.GREEN Invest Anleihe 2021/2026: 7,2 Millionen Euro ausstehend, Fälligkeit verschoben, Abstimmungsergebnis offen – Was bleibt den Gläubigern?
Die JES.GREEN-Anleihe 2021/2026 (ISIN DE000A3E5YQ2) sollte am 15. Oktober fällig werden. Gläubiger stimmten vom 5. bis 7. November über 6 Prozent Zins und eine Laufzeit bis 2031 ab; ein Ergebnis ist öffentlich nicht auffindbar. Was die Zahlen aus den Abstimmungsunterlagen zeigen und welche Risiken bleiben.
Stand: Dienstag, 24. November 2026. Die JES.GREEN Anleihe ist eine Unternehmensanleihe mit einem ursprünglichen Volumen von 10 Millionen Euro, einer Stückelung von 1.000 Euro und einem Kupon von 5,00 Prozent; noch ausstehend sind nach den Abstimmungsunterlagen 7.159.000 Euro. Der Kupon ist der feste Jahreszins in Prozent des Nennwerts. Wer die Anleihe nicht mit einer Anleihe des Emittenten verwechseln will: JES.GREEN IN 23/28 (ISIN DE000A30V661, 7,000 Prozent, Fälligkeit 2028) ist ein anderes Papier.
Was wird abgestimmt?
Was soll bei der JES.GREEN-Anleihe 2021/2026 geändert werden?
Laut dem Bericht von aktiencheck.de vom 20. November sieht der Vorschlag an die Gläubiger vor: eine Erhöhung des Zinses auf 6,00 Prozent ab dem 15. Oktober 2026, eine Verlängerung der Laufzeit bis zum 15. Oktober 2031, jährliche Teiltilgungen, einen Verzicht auf bestimmte, nicht näher benannte Kündigungsrechte und eine Änderung der Pflicht, den Jahresabschluss 2025 zu veröffentlichen. Die Abstimmung lief ohne Versammlung vom 5. November 0 Uhr bis 7. November 24 Uhr. Ein Beschluss braucht in der Regel eine Mehrheit der teilnehmenden Gläubiger; der Anleihebedingungen und die genauen Quoren haben wir nicht eingesehen.
Die Zahlen
Wie solide ist der Emittent laut den Abstimmungsunterlagen?
Die Unterlagen nennen für den 31. Dezember 2025 liquide Mittel von 18.000 Euro, einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 528.846,59 Euro, einen Versagungsvermerk des Abschlussprüfers und keine verbindlichen Finanzierungszusagen für die Rückzahlung. Ein Versagungsvermerk bedeutet, dass der Prüfer den Abschluss nicht testieren konnte; für Gläubiger ist das ein Warnsignal. Die Zahlen stammen aus einem Sekundärbericht und sind nicht an den Originalunterlagen geprüft. Zu Umsatz, EBITDA, Rang der Anleihe und Rating liegen uns keine Angaben vor.
|Kennzahl
|Wert
|ISIN / WKN
|DE000A3E5YQ2 / A3E5YQ
|Kupon
|5,00 % (vorgeschlagen: 6,00 %)
|Kurs Stuttgart
|17,90 % (Brief 35,10 %)
|Veränderung auf Sicht eines Jahres
|−51,95 %
|Fälligkeit
|15.10.2026 (vorgeschlagen: 15.10.2031)
|Ausstehend
|7,159 Mio. €
Kursdaten vom 12.10.2026, also vor der Abstimmung. Die Quelle nennt ein 52-Wochen-Tief von 15 und ein Hoch von 65 Prozent.
Quelle: aktiencheck.de (20.11.2026); wallstreet-online (Daten vom 12.10.2026)
Ein Kurs von 17,90 Prozent bedeutet, dass Marktteilnehmer am 12. Oktober für 1.000 Euro Nennwert 179 Euro zahlten, also einen Abschlag von mehr als 80 Prozent. Bei solchen Kursen stellt der Markt die Rückzahlungsfähigkeit erkennbar in Frage; das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Aussage des Emittenten.
Das große Bild
Was sagt der Fall über den Markt für Mittelstandsanleihen?
Mittelstandsanleihen werden oft im Open Market oder in anderen Freiverkehrssegmenten gehandelt, wo geringere Transparenzpflichten gelten als im regulierten Markt. Wenn eine Fälligkeit nicht bedient werden kann, bleibt Gläubigern meist die Abstimmung über eine Verlängerung oder Restrukturierung nach dem Schuldverschreibungsgesetz. Der Fall ist nicht allein: Nach einer Meldung vom 23. November haben auch ABO Energy, Photon Energy und BOOSTER Zinsen oder Rückzahlungen verschoben oder gestrichen, und bei Branicks stimmten laut Bericht 99 Prozent der Gläubiger einer Restrukturierung zu.
Häufige Fragen zur JES.GREEN-Anleihe
Was ist die JES.GREEN Anleihe 2021/2026? Eine Unternehmensanleihe der JES.GREEN Invest GmbH mit 5,00 Prozent Kupon, 10 Millionen Euro Emissionsvolumen und Fälligkeit am 15. Oktober 2026, für die eine Verlängerung bis 2031 vorgeschlagen ist.
Wie ist die Abstimmung ausgegangen? Ein Ergebnis haben wir nicht gefunden; Gläubiger sollten sich an Emittent und Abstimmungsleiter wenden.
Was ist ein Versagungsvermerk? Der Abschlussprüfer erklärt, dass er kein Prüfungsurteil abgeben kann. Das ist ein ernstes Signal für die Qualität der Zahlen.
Was bedeutet ein Kurs von 17,90 Prozent? Der Markt bewertet die Anleihe mit 17,90 Prozent des Nennwerts, also 179 Euro je 1.000 Euro, was auf erhebliche Zweifel hindeutet.
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