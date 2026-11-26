Jeremy Siegel widerspricht der Panik: „Ich bleibe für 2027 konstruktiv“ – warum der Wharton-Professor ein Comeback der Value-Aktien erwartet

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:27 6 Min.

Jeremy Siegel, emeritierter Finanzprofessor der Wharton School und Autor des Klassikers „Stocks for the Long Run“, hält den Kursrutsch für eine Technologiekorrektur und nicht für ein Konjunkturproblem. In seinem Wochenkommentar vom 23. November erklärt er, warum er nicht an eine große Zinserhöhung glaubt und was der Markt bei den Energiepreisen übersieht. Seine Aussagen im Wortlaut und die Einordnung.

Jeremy Siegel hat ein halbes Forscherleben der Frage gewidmet, was Aktien über lange Zeiträume leisten. Entsprechend selten lässt sich der emeritierte Wharton-Professor von einer schwachen Woche aus der Ruhe bringen. Die Woche bis zum 20. November hat aber auch ihn beschäftigt. In seinem Kommentar vom 23. November nennt er sie besonders enttäuschend, weil die Verluste weit über die Technologiebranche hinausreichten. Sein Schluss fällt trotzdem zuversichtlich aus. Benzinpreis je Gallone, nach 4,50 Dollar in der Spitze 3,69 $ Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen rund 5 % diskutierte Zinserhöhung im Dezember 50 Basispunkte Jahr, für das Siegel zuversichtlich bleibt 2027 Quelle : Jeremy Siegel, Wochenkommentar für WisdomTree, 23. November 2026 Die Einschätzung Technologiekorrektur, kein Konjunkturproblem: Siegels Aussagen im Wortlaut Siegel trennt den Kursrutsch von der Lage der Wirtschaft. Die hält er für intakt. Über weite Strecken des Jahres galt eine einfache Regel, schreibt Siegel: Fielen die Wachstumsaktien, hielten sich die günstig bewerteten Substanzwerte, gestützt von sinkenden Zinsen. In der vergangenen Woche traf es beide. Den Grund sieht er bei der US-Notenbank. Ein Mitglied des Direktoriums brachte eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember ins Gespräch. Das verschreckte die Anleger und trieb die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen zurück in Richtung 5 Prozent. Damit fiel die Stütze weg, die Substanzwerten bei früheren Rückschlägen geholfen hatte. Siegel hält den Vorgang dennoch für eine Korrektur, die vor allem von der Technologiebranche ausgeht, und nicht für ein Zeichen einer schwächeren Wirtschaft. Der Arbeitsmarkt sei robust. Die Argumente Benzin, Gewinne, Erwartungen: worauf Siegel seine Zuversicht stützt Drei Punkte ziehen sich durch seinen Kommentar. 01 Der Markt übersieht die Energiepreise Benzin kostet in den USA rund 3,69 Dollar je Gallone, nach 4,50 Dollar in der Spitze. Die Großhandelspreise deuten auf 3,50 Dollar. Das gebe den Verbrauchern vor dem Weihnachtsgeschäft Hunderte Dollar zusätzliche Kaufkraft und dämpfe die Inflation. Deshalb erwartet Siegel keine Zinserhöhung um einen halben Punkt. 02 Gute Zahlen reichen nicht mehr Die Ergebnisse von Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) seien stark gewesen, doch Gewinne blickten zurück. Anleger fragten inzwischen, ob die Investitionen in KI-Infrastruktur angemessene Renditen abwerfen, zumal die Preise für KI-Leistungen fallen. Den Börsengang von Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT) hält er nicht für den Auslöser des Ausverkaufs. 03 Ein tieferer Start hilft dem Folgejahr Der S&P 500 liege trotz der Verluste im Jahresvergleich im Plus. Je niedriger der Markt das Jahr beende, desto größer sei der Spielraum für 2027. Substanzwerte dürften ihre relative Stärke zurückgewinnen. Diesen Satz schrieb Siegel Ende Oktober, vor dem Kursrutsch. Er knüpfte ihn an eine Bedingung: dass die Ausgaben für künstliche Intelligenz oder die Nachfrage danach enttäuschen. Für den S&P 500 erwartete er in diesem Fall nur 5 bis 10 Prozent Minus. Einen Zusammenbruch wie im Jahr 2000 sagte er ausdrücklich nicht voraus, weil der Nasdaq mit dem 22- bis 24-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet sei und nicht mit dem 100-Fachen wie damals. Der technologielastige Nasdaq 100 lag zuletzt rund 20 Prozent unter seinem Oktoberhoch. Der S&P 500 hat mit mehr als 10 Prozent stärker nachgegeben, als Siegel damals annahm. Das Depot Kein Fondsmanager: was über Siegels Anlagen bekannt ist Siegel ist Wissenschaftler und Berater. Eine Pflichtmeldung zu Aktienbeständen gibt es von ihm nicht, und einzelne Positionen nennt er in seinen Kommentaren nicht. Bekannt ist seine berufliche Verbindung: Er ist leitender Ökonom des börsennotierten Fondsanbieters WisdomTree (ISIN US97717P1049, US-Handelssymbol WT), dessen dividendenorientierte Indexfonds auf seiner Forschung aufbauen. Seine Kommentare erscheinen dort. Er empfiehlt seit Monaten, Depots breiter zu streuen und nicht allein auf die großen Technologiewerte zu setzen. Ein Maßstab für diese Breite ist der gleich gewichtete S&P 500, den etwa der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (ISIN US46137V3574, US-Handelssymbol RSP) abbildet. Was für Siegels Sicht spricht Die Konjunkturdaten sind bisher robust

Fallende Energiepreise dämpfen die Inflation

Die Bewertung des Nasdaq liegt weit unter der von 2000

Er nannte das Risiko einer Nasdaq-Korrektur vorab Was dagegen spricht Der S&P 500 fiel stärker als von ihm angenommen

Substanzwerte boten zuletzt keinen Schutz

Er arbeitet für einen Fondsanbieter

Er gilt seit Jahrzehnten als grundsätzlicher Aktienoptimist Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Wertpapiere Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA

Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT

WisdomTree: ISIN US97717P1049, US-Handelssymbol WT

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: ISIN US46137V3574, US-Handelssymbol RSP Häufige Fragen zu Jeremy Siegel und seiner Markteinschätzung Wie beurteilt Jeremy Siegel den Kursrutsch?

Als Korrektur, die vor allem von Technologieaktien ausgeht. Eine Verschlechterung der Konjunktur sieht er nicht. Erwartet Siegel eine Zinserhöhung?

Er glaubt nicht an eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember, weil sinkende Energiepreise die Inflation dämpfen. Was sagt er über Value-Aktien?

Er erwartet, dass günstig bewertete Substanzwerte ihre relative Stärke zurückgewinnen, sobald die Zinsangst nachlässt. Hat Siegel den Rückgang vorhergesehen?

Er hielt Ende Oktober eine Nasdaq-Korrektur von 20 bis 30 Prozent für möglich. Den Rückgang des S&P 500 schätzte er geringer ein, als er dann ausfiel. Wer ist Jeremy Siegel?

Emeritierter Finanzprofessor der Wharton School, leitender Ökonom von WisdomTree und Autor des Buchs „Stocks for the Long Run“. Fazit: Die ruhige Stimme hat einen Schönheitsfehler Jeremy Siegel bleibt, was er immer war: ein Verfechter der Aktie auf lange Sicht. Seine Argumente für die kommenden Monate sind konkret und überprüfbar, von den Benzinpreisen bis zur Zinsentscheidung im Dezember. Seine Trefferquote in diesem Herbst ist gemischt. Die Korrektur am Nasdaq hatte er als Möglichkeit benannt, den breiten Rückgang und die Schwäche der Substanzwerte nicht. Wer seine Zuversicht teilt, sollte sie als das nehmen, was sie ist: die Einschätzung eines Ökonomen, kein Depot zum Nachbauen.

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