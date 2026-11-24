Grund für die neuerlichen Kursausschläge sei mit NVIDIA einmal mehr das Unternehmen gewesen, das die globale Anlegerschaft die vergangenen Wochen bereits so intensiv beschäftigt habe. Jensen Huang sei schließlich nicht einmal zwei Wochen nach seinem Rücktritt wieder an die Spitze des Halbleiterkonzerns zurückgekehrt. Die laut Medienberichten von der US-Regierung vorangetriebene Entscheidung habe dem Unternehmen im Zentrum des KI-Booms zu einem Kurssprung von 31,5% verholfen, der die Verluste der letzten Wochen zwar nicht habe vergessen lassen, aber zumindest einen signifikanten Teil der Einbußen wiedergutgemacht habe. Ähnlich wie während der Turbulenzen der vergangenen Woche hätten die Auswirkungen weit über die Aktie von NVIDIA hinausgereicht, sodass die breiten Aktienmärkte ebenso signifikant von den Neuigkeiten hätten profitieren können. An den US-Börsen habe dies vor allem beim zuvor stark unter Druck geratenen NASDAQ 100 zu einem kräftigen Anstieg von fast 6,9% geführt. Doch auch der zuletzt schwache S&P 500 sowie der Dow Jones hätten mit rund +4,7% und +3,0% positive Ausrufezeichen gesetzt. Die gestern veröffentlichten und schwächer ausgefallenen US-PMIs hätten hingegen nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Der Stimmungsindikator hinsichtlich des verarbeitenden Gewerbes habe sich entsprechend den Erwartungen von 54,9 auf 54,5 eingetrübt, während die Dienstleistungs-Komponente stärker als befürchtet von 56,1 auf 54,7 (Konsens: 55,5) zurückgegangen sei.