Nach dem breiten Ausverkauf der letzten Woche und insbesondere am Freitag gelang den globalen Aktienmärkten gestern Früh bereits eine erste Gegenbewegung, die sich am Nachmittag mit einem Schlag in eine regelrechte Erholungsrally entwickelte, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Jensen Huangs spektakuläres Comeback entfacht weltweites Börsenfeuerwerk
NVIDIA-Kursexplosion
Grund für die neuerlichen Kursausschläge sei mit NVIDIA einmal mehr das Unternehmen gewesen, das die globale Anlegerschaft die vergangenen Wochen bereits so intensiv beschäftigt habe. Jensen Huang sei schließlich nicht einmal zwei Wochen nach seinem Rücktritt wieder an die Spitze des Halbleiterkonzerns zurückgekehrt. Die laut Medienberichten von der US-Regierung vorangetriebene Entscheidung habe dem Unternehmen im Zentrum des KI-Booms zu einem Kurssprung von 31,5% verholfen, der die Verluste der letzten Wochen zwar nicht habe vergessen lassen, aber zumindest einen signifikanten Teil der Einbußen wiedergutgemacht habe. Ähnlich wie während der Turbulenzen der vergangenen Woche hätten die Auswirkungen weit über die Aktie von NVIDIA hinausgereicht, sodass die breiten Aktienmärkte ebenso signifikant von den Neuigkeiten hätten profitieren können. An den US-Börsen habe dies vor allem beim zuvor stark unter Druck geratenen NASDAQ 100 zu einem kräftigen Anstieg von fast 6,9% geführt. Doch auch der zuletzt schwache S&P 500 sowie der Dow Jones hätten mit rund +4,7% und +3,0% positive Ausrufezeichen gesetzt. Die gestern veröffentlichten und schwächer ausgefallenen US-PMIs hätten hingegen nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Der Stimmungsindikator hinsichtlich des verarbeitenden Gewerbes habe sich entsprechend den Erwartungen von 54,9 auf 54,5 eingetrübt, während die Dienstleistungs-Komponente stärker als befürchtet von 56,1 auf 54,7 (Konsens: 55,5) zurückgegangen sei.
Die anfänglichen Erholungstendenzen an den europäischen Aktienmärkten hätten ebenfalls einen Schub von NVIDIAs neuerlichem Führungswechsel erhalten. Verglichen mit den USA sei die Erholungsbewegung jedoch insgesamt moderater ausgefallen, was auch der Tatsache geschuldet gewesen sei, dass die jüngsten Einbußen zuletzt nicht die Ausmaße der US-Pendants erreicht hätten. Folglich hätten der ATX, DAX sowie der EURO STOXX 50 allesamt Kursgewinne von jeweils etwa 2,2% verbucht. Auch in Europa hätten gestern PMI-Daten auf der Agenda gestanden, unter anderem für Deutschland und die Eurozone, wobei diese ähnlich wie in den USA kaum Einfluss auf das Tagesgeschehen ausgeübt hätten. Die Stimmung im deutschen verarbeitenden Gewerbe habe sich demnach überraschend von 54,2 auf 55,0 verbessert und auch der Dienstleistungs-Indikator habe mit einem starken Anstieg von 52,5 auf 54,0 überzeugt. Im Eurozonen-Aggregat habe sich das Sentiment beim verarbeitenden Gewerbe ebenfalls überraschend von 52,7 auf 52,9 leicht aufgehellt. Hinsichtlich der Dienstleistungen sei es hingegen zu einer unerwarteten marginalen Eintrübung von 51,4 auf 51,2 gekommen.
Positive Tendenzen seien zudem an den Rohstoffmärkten anzutreffen gewesen. Der Ölpreis sei am Montag auf den tiefsten Stand seit drei Monaten gefallen, nachdem steigende Liefermengen aus dem Nahen Osten sowie die Wiederinbetriebnahme einer libyschen Ölpipeline die Sorgen über Angriffe auf Schiffe und Raffinerien in der Region mehr als kompensiert hätten. Ein Barrel der Sorte Brent handle heute Morgen folglich bei rund USD 88,9. Gold habe sich unterdessen etwas von seinem jüngst erreichten Jahrestief lösen können, sodass eine Feinunze derzeit bei gut USD 3.620 notiere. Demgegenüber hätten sich die Zugewinne beim Bitcoin in Grenzen gehalten.
Die asiatischen Aktienmärkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren, wobei der technologielastige KOSPI derzeit mit rund +6,3% davonziehe. Die vorbörslichen Indikationen würden zudem auf einen europäischen Handelsauftakt im Bereich der Vortagesschlusskurse hindeuten. Mit Blick auf die kommenden Tage dürfte die Stimmung an den Aktienmärkten angesichts der am Mittwoch erscheinenden US-PCE-Inflationsdaten jedoch schon bald erneut auf die Probe gestellt werden, zumal diese Implikationen für den mit Spannung und Sorgen beobachteten Zinsentscheid der FED im Dezember haben könnten. Anschließend würden die US-Märkte aber eine Verschnaufpause erhalten, da die Börsen am Donnerstag aufgrund der Thanksgiving-Feierlichkeiten geschlossen blieben und der Freitagshandel verkürzt ausfalle.
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