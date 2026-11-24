Die Jenoptik Aktie (ISIN: DE000A2NB601, FSE: JEN) hat am Montag, 23. November 2026, einen Satz nach oben gemacht: Zum Xetra-Schluss standen 36,06 Euro auf der Kurstafel, ein Plus von 13,3 Prozent, damit war der Photonikkonzern aus Jena der stärkste Wert im MDAX. Am Dienstagmorgen um 9:01 Uhr (MEZ) notierte die Jenoptik Aktie auf dem Handelsplatz gettex mit 35,72 Euro leicht im Minus. Der Auslöser kam nicht aus Jena, sondern aus Kalifornien: Mit der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten bei Nvidia drehte die Stimmung bei Halbleiter- und KI-Werten schlagartig. Diese Jenoptik Aktienanalyse fragt, was an der Bewegung Substanz hat.
Jenoptik Aktienanalyse: Plus 13 Prozent im Huang-Sog, Kapitalmarkttag im Blick – wie viel Erholung steckt schon im Kurs?
Die Jenoptik Aktie war am Montag mit 13,3 Prozent der stärkste MDAX-Wert. Die Jenoptik Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung und Analystenstimmen ein und zeigt, was die Jenoptik Aktienprognose des Marktes derzeit hergibt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Jenoptik AG, Jena
- ISIN
- DE000A2NB601
- Ticker
- JEN (Xetra)
- Index
- MDAX
- Branche
- Photonik, Halbleiterzulieferer
- Nächster Termin
- Kapitalmarkttag, 3.12.2026, Dresden
Stand: 24.11.2026, Xetra-Schlusskurs vom 23.11.2026
Der Auslöser
Was ist bei der Jenoptik Aktie passiert?
Ein Kurssprung ohne eigene Nachricht: Für Jenoptik gab es am Montag keine Unternehmensmeldung, die Aktie wurde vom Sektor getragen.
Nach Börsenberichten kehrte Nvidia mit sofortiger Wirkung zu Jensen Huang als Vorstandschef zurück. Die Erleichterung erfasste die gesamte Halbleiterkette. Im MDAX legten Siltronic, Aixtron, Süss MicroTec und Jenoptik zwischen 7,2 und 13,3 Prozent zu; Süss MicroTec schloss laut Xetra bei 48,14 Euro (+9,8 Prozent), Aixtron bei 32,04 Euro (+8,9 Prozent). Der MDAX gewann an dem Tag 2,2 Prozent auf rund 29.374 Punkte.
Hintergrund der Wucht: Jenoptik war vorher kräftig abverkauft worden. Zum Xetra-Schluss am Freitag, 20. November, lag der Kurs bei 31,82 Euro, ebenfalls ohne Unternehmensnachricht, im Sog eines schwachen Halbleitersektors. Der Montagssprung hat diese Lücke wieder geschlossen und den Kurs knapp über die 200-Tage-Linie gehoben, die nach Marktbeobachtern um die 36-Euro-Marke verläuft. Kurz gesagt: Die Bewegung ist vor allem Stimmung, nicht neue Fundamentaldaten.
Wie stark der Freitag genau war, dazu weichen die Angaben ab; belegt ist der Schlusskurs von 31,82 Euro.
Das Unternehmen
Was steckt hinter der Jenoptik Aktie?
Jenoptik ist ein Photonik-Konzern: Das Unternehmen baut Optik, Sensorik und Messtechnik und liefert als OEM-Zulieferer an Halbleiterausrüster, in der Branche wird häufig ASML als Kooperationspartner genannt. Der Umsatz 2025 lag bei 1,046 Milliarden Euro. Größtes Segment ist Semiconductor & Advanced Manufacturing mit 434 Millionen Euro (41,5 Prozent), gefolgt von Biophotonics mit 245 Millionen Euro (23,5 Prozent), Metrology & Production Solutions mit 207 Millionen Euro (19,8 Prozent) und Smart Mobility Solutions mit 130 Millionen Euro (12,4 Prozent). Die sieben größten Kunden stehen für rund 43 Prozent des Umsatzes.
Diese Konzentration auf die Chipbranche erklärt, warum die Jenoptik Aktie so empfindlich auf Nvidia-Nachrichten reagiert: Mehr KI-Rechenzentren bedeuten mehr Chips, mehr Chips bedeuten mehr Fertigungsanlagen, und in diesen Anlagen steckt Jenoptik-Technik.
Die Zahlen
Wie solide sind die Zahlen hinter der Jenoptik Aktie?
Die Basis ist stärker, als der schwankende Kurs vermuten lässt. Nach den Neunmonatszahlen (Mitteilung vom 10. November 2026) erzielte Jenoptik einen Umsatz von 803,8 Millionen Euro (+6,7 Prozent) und ein EBITDA von 178,2 Millionen Euro, ein Plus von 35 Prozent; die EBITDA-Marge stieg auf 22,2 Prozent nach 17,5 Prozent im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal allein kamen 300,6 Millionen Euro Umsatz (+18 Prozent) und 79,3 Millionen Euro EBITDA zusammen, eine Marge von rund 26 Prozent. Der Auftragseingang kletterte in neun Monaten um 41 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, der Auftragsbestand stieg zum 30. September auf 903 Millionen Euro, Ende 2025 waren es 591 Millionen Euro. Der Free Cashflow beträgt 114,6 Millionen Euro.
Die Prognose für 2026 hat das Unternehmen am 21. Oktober bei der EBITDA-Marge auf rund 22 Prozent angehoben (zuvor 20 bis 21 Prozent), das Umsatzwachstum von 5 bis 9 Prozent blieb unverändert.
|Kennzahl
|9M 2026
|Q3 2026
|Umsatz
|803,8 Mio. €
|300,6 Mio. €
|Umsatzwachstum
|+6,7 %
|+18 %
|EBITDA
|178,2 Mio. €
|79,3 Mio. €
|EBITDA-Marge
|22,2 %
|rund 26,4 %
|Auftragseingang
|1.099 Mio. € (+41 %)
|–
|Auftragsbestand (30.9.)
|903 Mio. €
|–
Q3-Marge rechnerisch aus Umsatz und EBITDA.
Quelle: Jenoptik-Mitteilung vom 10.11.2026; eigene Berechnung
Dass die Aktie am 10. November trotz dieser Zahlen um rund vier Prozent nachgab, hat mit der Erwartung zu tun: Das Ergebnis je Aktie fiel nach Einschätzung von Marktbeobachtern etwas schwächer aus als erhofft, die Bewertung spiegele bereits viel Positives wider.
Die Bewertung
Ist die Jenoptik Aktie nach dem Sprung noch günstig?
Beim Kurs von 35,72 Euro liegt das KGV auf Basis der Konsensschätzungen bei 17,9 für 2026 und 14,1 für 2027, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei etwa 1,7. Die Dividende betrug 0,40 Euro für 2025, erwartet werden 0,46 Euro für 2026, bei 36 Euro entspricht das einer Rendite von etwas mehr als einem Prozent. Die Nettoverschuldung lag Ende 2025 bei 317 Millionen Euro (1,6-faches EBITDA); ein aktueller Wert zum 30. September lag der Redaktion nicht vor. Das Hoch der Aktie liegt je nach Datenquelle bei rund 48 Euro, der Kurs notiert damit gut ein Viertel darunter, das Tief lag bei rund 18 Euro vor einem Jahr.
Als Peer-Einordnung taugt der Sprung des Tages: Süss MicroTec (48,14 Euro) und Aixtron (32,04 Euro) gehören zur selben Erholungswelle. Belastbare Vergleichs-KGVs der Wettbewerber lagen der Redaktion zum Redaktionsschluss nicht vor.
Die Bewertung ist damit weder Schnäppchen noch Übertreibung: Sie preist viel vom Wachstum bei Halbleiteraufträgen bereits ein.
Die Analysten
Wie sieht die Jenoptik Aktienprognose der Analysten aus?
Die Jenoptik Aktienprognose des Marktes ist überwiegend positiv. Je nach Analystenübersicht empfehlen etwa 83 Prozent der erfassten Häuser die Aktie zum Kauf, niemand rät zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt zwischen 50 und 51 Euro, die einzelnen Ziele streuen von rund 42 bis 52 Euro. Auffällig: Ein Teil der Häuser stuft neutral ein, deren Ziele liegen unter dem Konsens. Als nächsten Impuls nennen Analysten den Kapitalmarkttag am 3. Dezember. Seit dem 10. November gab es nach Kenntnis der Redaktion keine Hoch- oder Abstufung, und auch nach dem Kurssprung vom Montag liegen noch keine neuen Studien vor.
|Merkmal
|Angabe
|Kaufempfehlungen
|rund 83 % der erfassten Analysten
|Verkaufsempfehlungen
|keine
|Ø-Kursziel
|rund 50–51 €
|Spanne der Kursziele
|rund 42–52 €
|Neutral eingestuft
|ein Teil der Häuser, Ziele unter dem Konsens
Je nach Analystenübersicht schwanken Zahl der Analysten und Verteilung leicht. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenübersichten, Stand 21.–24.11.2026
Die Zahlen sind Konsens- und Drittangaben; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose ab.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Jenoptik Aktie?
Charttechnisch ist der Montag ein Testfall. Der Schlusskurs von 36,06 Euro liegt knapp über der 200-Tage-Linie, die Marktbeobachter bei etwas unter 36 Euro verorten, und über der Unterstützung bei 35 Euro, die am Freitag durchbrochen worden war. Die Lücke zwischen 31,82 und 36,06 Euro ist damit geschlossen; darüber wäre das Hoch von rund 48 Euro die ferne Marke. Fällt der Kurs wieder unter 35 Euro, würde der Montag als Rückeroberung mit kurzer Halbwertszeit gelesen. Aktuelle Werte für die 50-Tage-Linie und den RSI konnte die Redaktion nicht belegen.
Was jetzt zählt
Was sollten Anleger bei der Jenoptik Aktie jetzt beobachten?
Kapitalmarkttag am 3. Dezember in Dresden
Analysten sehen dort den nächsten möglichen Impuls; mittelfristige Ziele hat die Redaktion bisher nicht gefunden.
Nachhaltigkeit der Halbleiterrally
Hält die Stimmung nach Nvidia, oder war der Montag eine einmalige Erleichterungsbewegung?
Neue Analystenstudien
Nach dem Kurssprung sind Anpassungen von Kurszielen denkbar, auch bei den neutralen Häusern.
Jahreszahlen 2026
Ob das Unternehmen die angehobene Marge von rund 22 Prozent erreicht, zeigt sich mit den Zahlen zum Gesamtjahr; der Termin lag der Redaktion nicht vor.
FAQ
Häufige Fragen zur Jenoptik Aktie
Warum ist die Jenoptik Aktie am Montag so stark gestiegen? Es gab keine Unternehmensnachricht. Die Aktie profitierte von der Erholung bei Halbleiter- und KI-Werten nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze.
Wo steht die Jenoptik Aktie aktuell? Zum Xetra-Schluss am 23. November 2026 bei 36,06 Euro, am 24. November um 9:01 Uhr auf gettex bei 35,72 Euro.
Was ist die Jenoptik Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt je nach Übersicht bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 50 bis 51 Euro, überwiegend mit Kaufeinstufungen. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist das KGV der Jenoptik Aktie? Laut Konsensschätzungen etwa 17,9 für 2026 und 14,1 für 2027 beim Kurs von rund 35,72 Euro.
Welche Termine sind wichtig? Der Kapitalmarkttag am 3. Dezember 2026 in Dresden.
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