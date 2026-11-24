Nach Börsenberichten kehrte Nvidia mit sofortiger Wirkung zu Jensen Huang als Vorstandschef zurück. Die Erleichterung erfasste die gesamte Halbleiterkette. Im MDAX legten Siltronic, Aixtron, Süss MicroTec und Jenoptik zwischen 7,2 und 13,3 Prozent zu; Süss MicroTec schloss laut Xetra bei 48,14 Euro (+9,8 Prozent), Aixtron bei 32,04 Euro (+8,9 Prozent). Der MDAX gewann an dem Tag 2,2 Prozent auf rund 29.374 Punkte.

Hintergrund der Wucht: Jenoptik war vorher kräftig abverkauft worden. Zum Xetra-Schluss am Freitag, 20. November, lag der Kurs bei 31,82 Euro, ebenfalls ohne Unternehmensnachricht, im Sog eines schwachen Halbleitersektors. Der Montagssprung hat diese Lücke wieder geschlossen und den Kurs knapp über die 200-Tage-Linie gehoben, die nach Marktbeobachtern um die 36-Euro-Marke verläuft. Kurz gesagt: Die Bewegung ist vor allem Stimmung, nicht neue Fundamentaldaten.