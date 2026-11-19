Wer das Papier im Depot habe, könne daher über einen Wechsel in ein bis Dezember 2027 laufendes Discount-Zertifikat (ISIN: DE000DN3L2H6, WKN: DN3L2H) der DZ BANK nachdenken. Obwohl der Cap fast 24% "im Geld" liege, würden im Erfolgsfall 13,9% Rendite winken. Verluste würden zudem erst bei Kursen unter 24,59 Euro entstehen. Daraus ergebe sich ein Sicherheitspuffer von mehr als 30%. (Ausgabe 46/2026)

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