Der KI-Boom lässt bei JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker: JEN) weiter die Kassen klingeln, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.
JENOPTIK Aktie: Warten auf neuen Schwung
Der KI-Boom treibt den Auftragseingang von JENOPTIK auf 1,1 Mrd. Euro, doch im dritten Quartal lässt das Wachstum nach.
Bei einem Umsatzanstieg von 6,7% auf 803,8 Mio. Euro habe der Technologiekonzern sein operatives Ergebnis (Ebitda) in den ersten neun Monaten um mehr als 35% auf 178,2 Mio. Euro steigern können. Was die Profitabilität betreffe, habe sich das Management daher für das Gesamtjahr optimistischer gezeigt. 2026 werde nun eine operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) von rund 22% erwartet, habe es geheißen. Zuvor seien 20 bis 21% in Aussicht gestellt worden.
Das eigentliche Highlight des Zwischenberichts sei allerdings der Auftragseingang gewesen. Dieser sei um mehr als 41% auf rund 1,1 Mrd. Euro nach oben geschnellt. Rückenwind komme vor allem vom boomenden Geschäft mit der Halbleiterindustrie.
An der Börse habe sich die Begeisterung dennoch in Grenzen gehalten. Im dritten Quartal hätten sich erste Bremsspuren gezeigt. So habe der Auftragseingang "nur" noch um 25% zugelegt. Zudem seien Umsatz und Ergebnis leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Hinzu komme: Die Aktie sei bereits stark gestiegen. Zwischen Januar und Juni sei es von rund 20 auf zeitweise mehr als 45 Euro nach oben gegangen. Entsprechend schwer tue sie sich, neue Impulse zu entwickeln – zumal sich immer mehr Anleger fragen würden, wie lange die Sonderkonjunktur rund um den Ausbau der KI- und Halbleiterinfrastruktur noch anhalten werde. Gleichzeitig sei die Bewertung nach der 100%-Rally in den ersten sechs Monaten 2026 kein Schnäppchen mehr.
Wer das Papier im Depot habe, könne daher über einen Wechsel in ein bis Dezember 2027 laufendes Discount-Zertifikat (ISIN: DE000DN3L2H6, WKN: DN3L2H) der DZ BANK nachdenken. Obwohl der Cap fast 24% "im Geld" liege, würden im Erfolgsfall 13,9% Rendite winken. Verluste würden zudem erst bei Kursen unter 24,59 Euro entstehen. Daraus ergebe sich ein Sicherheitspuffer von mehr als 30%. (Ausgabe 46/2026)
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