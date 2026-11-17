Solide Basis, Impulse später: DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp bestätigt für die Jenoptik-Aktie das Rating „Kaufen“ und den fairen Wert von 48 Euro. Zum Kurs von 35,62 Euro zum Zeitpunkt der Analyse errechnet sich ein Potenzial von rund 35 Prozent.
Jenoptik-Aktie: Warten auf den Kapitalmarkttag – DZ Bank sieht rund 35 Prozent Potenzial
DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp bleibt nach den finalen Quartalszahlen bei „Kaufen“ für die Jenoptik-Aktie. Neue Impulse erwartet er vom Kapitalmarkttag am 3. Dezember.
Steckbrief
- Unternehmen
- JENOPTIK AG
- Handelssymbol
- JEN (Xetra)
- Analyst
- Dirk Schlamp
- Bank
- DZ Bank
- Rating
- Kaufen (bestätigt)
- Fairer Wert
- 48 Euro
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
DZ Bank zur Jenoptik-Aktie
Positives Umfeld – Schlamp bleibt beim Kauf
Dirk Schlamp sieht sich durch die finalen Quartalszahlen bestätigt.
Jenoptik aus Jena entwickelt optische und photonische Systeme, etwa für die Halbleiterindustrie, die Medizintechnik und die Verkehrsüberwachung.
Die finalen Zahlen zum dritten Quartal bestätigten laut Schlamp den positiven Hintergrund, lieferten aber keine neuen Impulse.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp zu lesen ist:
Bestätigung
Die finalen Quartalszahlen bestätigen das positive Umfeld.
Keine Überraschung
Neue Impulse lieferten die Zahlen laut DZ Bank nicht.
Kapitalmarkttag
Impulse könnten vom Kapitalmarkttag am 3. Dezember ausgehen.
Abstand zum fairen Wert
Der faire Wert liegt rund 35 Prozent über dem Kurs zum Analysezeitpunkt.
Termin im Dezember
Am 3. Dezember will Jenoptik Investoren auf einem Kapitalmarkttag informieren. Von diesem Termin erhofft sich die DZ Bank neue Impulse.
Die DZ Bank nennt statt eines Kursziels einen fairen Wert je Aktie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Analyst Dirk Schlamp. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Kaufen“ und der faire Wert von 48 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.dzbank.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
JENOPTIK AG (JEN): Kaufen, Kursziel 48,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Dirk Schlamp, Aktienanalyst, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank vom 16.11.2026, 16:09 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 11:04 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 11:04 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Dirk Schlamp, Aktienanalyst, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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