Plus 13 Prozent am Montag, minus 9,48 Prozent am Dienstag: Die Jenoptik Aktie schließt den Tag bei 32,64 Euro (Stand 17:49 Uhr, comdirect) und ist drittgrößter TecDAX Verlierer. Aus dem moderaten Rücksetzer vom Mittag ist bis zum Abend ein Kursrutsch geworden.
Jenoptik Aktie: TecDAX Verlierer – fast zehn Prozent weg, der Montagssprung ist Geschichte
Die Jenoptik Aktie sackt am Dienstag um 9,48 Prozent auf 32,64 Euro ab und gehört zu den größten TecDAX Verlierern. Der Photonikkonzern gerät in den Sog des Chip-Ausverkaufs.
Warum fällt die Jenoptik Aktie heute?
Aus Jena kommt keine neue Meldung. Die Jenoptik Aktie fällt, weil der gesamte Chipsektor fällt. Der Konzern liefert Optik und Messtechnik an die Halbleiterindustrie und gilt deshalb als mittelbarer Profiteur des KI-Booms. Am Montag trug dieser Ruf den Kurs nach oben, am Dienstag zieht er ihn nach unten.
Zwei Auslöser kamen zusammen. Am Morgen stufte die UBS den Ausrüster AIXTRON ab und stellte das Branchenwachstum nach 2027 infrage. Am Nachmittag verlor Nvidia an der Wall Street zum Handelsstart rund sechs Prozent, weil die Erleichterung über die Rückkehr von Jensen Huang verflog. Gegen 16:20 Uhr lag das Minus der Jenoptik Aktie laut dpa-AFX bei fünf bis sechs Prozent, bis zum Abend weitete es sich deutlich aus.
Vier Fünftel des Sprungs sind weg
Die Rechnung ist ernüchternd. Am Montag gewann die Jenoptik Aktie rund 4,24 Euro, am Dienstag gab sie 3,42 Euro wieder ab. Rund vier Fünftel der Erholung sind damit verloren. Beobachter hatten früh darauf hingewiesen, dass ein Teil der Rally auf Eindeckungen von Leerverkäufern zurückging. Der Dienstag gibt ihnen recht.
Operativ steht Jenoptik besser da, als der Kurs vermuten lässt. Nach neun Monaten meldete das Unternehmen ein Plus von 41 Prozent beim Auftragseingang. Am 3. Dezember will der Vorstand auf dem Kapitalmarkttag seine Strategie vorstellen.
Was jetzt für die Jenoptik Aktie zählt
US-Börsen
Stabilisieren sich Nvidia und der Nasdaq 100, kann auch der TecDAX Verlierer durchatmen.
Kapitalmarkttag am 3. Dezember
Neue Mittelfristziele wären der erste eigene Kurstreiber seit Wochen.
Auftragslage
Der starke Auftragseingang muss sich in Umsatz und Marge niederschlagen.
Stammdaten
Jenoptik AG: ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60, Handelssymbol JEN, US-Handelssymbol JNPKF (OTC)
Kurs: 32,64 Euro, minus 9,48 Prozent (Stand 17:49 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
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