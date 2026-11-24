Aus Jena kommt keine neue Meldung. Die Jenoptik Aktie fällt, weil der gesamte Chipsektor fällt. Der Konzern liefert Optik und Messtechnik an die Halbleiterindustrie und gilt deshalb als mittelbarer Profiteur des KI-Booms. Am Montag trug dieser Ruf den Kurs nach oben, am Dienstag zieht er ihn nach unten.

Zwei Auslöser kamen zusammen. Am Morgen stufte die UBS den Ausrüster AIXTRON ab und stellte das Branchenwachstum nach 2027 infrage. Am Nachmittag verlor Nvidia an der Wall Street zum Handelsstart rund sechs Prozent, weil die Erleichterung über die Rückkehr von Jensen Huang verflog. Gegen 16:20 Uhr lag das Minus der Jenoptik Aktie laut dpa-AFX bei fünf bis sechs Prozent, bis zum Abend weitete es sich deutlich aus.