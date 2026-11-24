Nach dem Sprung vom Montag kommt der Rücksetzer: Die Jenoptik Aktie verliert am Dienstagmittag 3,55 Prozent auf 34,78 Euro (Stand 12:42 Uhr, comdirect) und gehört damit zu den fünf größten TecDAX Verlierern. Bei dem Photonik-Spezialisten aus Jena gibt es heute keine eigene Unternehmensmeldung, der Druck kommt aus dem Sektor.
Jenoptik Aktie: TecDAX Verlierer – Chip-Zweifel ziehen den Optikkonzern nach der Montags-Rally mit
Die Jenoptik Aktie rutscht am Dienstagmittag um 3,55 Prozent ab und zählt zu den TecDAX Verlierern. Es ist der Sog der Halbleiterwerte, nicht eigene Nachrichten.
Warum fällt die Jenoptik Aktie heute?
Jenoptik gilt am Markt als mittelbarer Profiteur des KI-Booms, weil der Konzern Optik- und Messtechnik an die Halbleiterindustrie liefert. Genau dieser Zusammenhang wirkt heute in die falsche Richtung. Nach der Erleichterungsrally vom Montag, ausgelöst durch die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang, kommen im Chipsektor wieder Zweifel auf. Auslöser am Dienstag ist vor allem die Abstufung von AIXTRON durch die UBS, die den gesamten Zulieferersektor belastet.
Am Montag hatte die Jenoptik Aktie noch um 13,32 Prozent auf 36,06 Euro zugelegt und war der stärkste Wert im MDax. Das heutige Minus von 3,55 Prozent bringt sie rechnerisch genau auf 34,78 Euro zurück, also einen guten Teil des Sprungs wieder herunter. Dazu passt, dass Beobachter einen Teil der Montagsrally Eindeckungen von Leerverkäufern zuschreiben.
Das Geschäft hinter der Aktie
Operativ lieferte Jenoptik zuletzt solide. Beim Auftragseingang meldet das Unternehmen nach neun Monaten ein Plus von 41 Prozent, für 2026 peilt es eine EBITDA-Marge von rund 22 Prozent an. Einen Zusatzimpuls erhoffen sich Anleger vom Kapitalmarkttag am 3. Dezember, bei dem die Strategie vorgestellt werden soll.
Was jetzt für die Jenoptik Aktie zählt
Entscheidend ist der Tagesverlauf an den US-Börsen. Der Nasdaq 100 wird nach seinem Montagssprung von fast 7 Prozent rund 2 Prozent tiefer erwartet. Hält die Erholung der KI-Werte dort, kann sich auch die Jenoptik Aktie als TecDAX Verlierer des Tages stabilisieren. Bricht sie weg, dürfte der Druck auf die Zulieferer anhalten.
Stammdaten
Jenoptik AG: ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60, Handelssymbol JEN, US-Handelssymbol JNPKF (OTC)
Kurs: 34,78 Euro, minus 3,55 Prozent (Stand 12:42 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
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