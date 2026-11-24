Jenoptik gilt am Markt als mittelbarer Profiteur des KI-Booms, weil der Konzern Optik- und Messtechnik an die Halbleiterindustrie liefert. Genau dieser Zusammenhang wirkt heute in die falsche Richtung. Nach der Erleichterungsrally vom Montag, ausgelöst durch die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang, kommen im Chipsektor wieder Zweifel auf. Auslöser am Dienstag ist vor allem die Abstufung von AIXTRON durch die UBS, die den gesamten Zulieferersektor belastet.

Am Montag hatte die Jenoptik Aktie noch um 13,32 Prozent auf 36,06 Euro zugelegt und war der stärkste Wert im MDax. Das heutige Minus von 3,55 Prozent bringt sie rechnerisch genau auf 34,78 Euro zurück, also einen guten Teil des Sprungs wieder herunter. Dazu passt, dass Beobachter einen Teil der Montagsrally Eindeckungen von Leerverkäufern zuschreiben.