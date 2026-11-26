Eine eigene Nachricht hat Jenoptik nicht gemeldet. Der Auslöser liegt an der Wall Street. Dort war der Nasdaq 100 am Mittwoch zeitweise um knapp 5 Prozent abgesackt, schloss dann aber nur 0,64 Prozent im Minus. Entscheidend war, dass der Index sein Tief vom vergangenen Freitag nicht unterschritt. Der Halbleiterindex SOX hatte im Verlauf mehr als 8 Prozent verloren und holte ebenfalls einen großen Teil davon auf.

In Asien setzten Chip- und KI-Werte die Erholung am Donnerstag fort, und der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher über der Marke von 25.000 Punkten. Technologiewerte führen die Gegenbewegung an: Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology gewinnt 2,5 Prozent, nachdem er am Vortag auf den tiefsten Stand seit April gefallen war.