Platz eins im Technologieindex: Die Jenoptik Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 4,77 Prozent auf 32,96 Euro (Stand 09:10 Uhr, comdirect) und ist damit der größte TecDAX Gewinner. Der gesamte TecDAX legt um 1,71 Prozent auf 3.826 Punkte zu, alle 15 Werte an der Spitze der Kursliste notieren im Plus.
Jenoptik Aktie: TecDAX Gewinner Nummer eins – fast 5 Prozent Plus, und in einer Woche wird es ernst
Die Jenoptik Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,77 Prozent auf 32,96 Euro und führt die TecDAX Gewinner an. Nach drei wilden Tagen kaufen Anleger die Verlierer der Woche zurück. Der eigentliche Test folgt am 3. Dezember in Dresden.
Warum steigt die Jenoptik Aktie heute?
Eine eigene Nachricht hat Jenoptik nicht gemeldet. Der Auslöser liegt an der Wall Street. Dort war der Nasdaq 100 am Mittwoch zeitweise um knapp 5 Prozent abgesackt, schloss dann aber nur 0,64 Prozent im Minus. Entscheidend war, dass der Index sein Tief vom vergangenen Freitag nicht unterschritt. Der Halbleiterindex SOX hatte im Verlauf mehr als 8 Prozent verloren und holte ebenfalls einen großen Teil davon auf.
In Asien setzten Chip- und KI-Werte die Erholung am Donnerstag fort, und der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher über der Marke von 25.000 Punkten. Technologiewerte führen die Gegenbewegung an: Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology gewinnt 2,5 Prozent, nachdem er am Vortag auf den tiefsten Stand seit April gefallen war.
Drei Tage, drei Richtungen
Die Jenoptik Aktie hat eine turbulente Woche hinter sich. Am Montag sprang sie nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze um mehr als 13 Prozent auf 36,06 Euro. Am Dienstag und Mittwoch ging dieser Gewinn vollständig verloren, der Kurs fiel bis auf 31,46 Euro zum Xetra-Schluss am Mittwoch. Vom Montagsschluss gerechnet waren das rund 13 Prozent Minus.
Dass Jenoptik heute stärker steigt als reine Chipwerte, passt ins Bild. Der Photonik-Konzern aus Jena liefert Optiken und Lasersysteme für die Halbleiterindustrie, verdient aber auch mit Medizintechnik, industrieller Messtechnik und Verkehrsüberwachung. Marktbeobachter beschreiben die heutigen Käufe als preisgetrieben: Gekauft wird, was in den vergangenen Tagen am stärksten gefallen ist.
Was jetzt für die Jenoptik Aktie zählt
Kapitalmarkttag am 3. Dezember
In Dresden will das Management seine mittelfristigen Ziele und die Rolle des Halbleitergeschäfts erläutern. Fallen die Ziele vorsichtig aus, wäre das nach dieser Woche ein Risiko.
Die Marke von 36 Euro
Dort endete am Montag die Huang-Rally. Erst darüber wäre der Rückschlag der Woche aufgeholt.
Abstand zum Jahreshoch
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 48,42 Euro, der aktuelle Kurs rund 32 Prozent darunter.
Stammdaten
Jenoptik AG: ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60, Handelssymbol JEN, US-Handelssymbol JNPKF (OTC)
Nvidia Corp.: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
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