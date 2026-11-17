Die Jenoptik Aktie hat am Abend noch einmal zugelegt. Auf Tradegate kostete das Papier des Jenaer Photonik-Konzerns um 21:03 Uhr 36,26 Euro, ein Plus von 62 Cent oder 1,74 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit ist Jenoptik im Späthandel der zweitgrößte TecDAX Gewinner hinter PVA TePla. Zum Xetra-Schluss um 17:30 Uhr hatte die Aktie mit 35,94 Euro und einem Plus von 0,50 Prozent noch knapp unter der Marke von 36 Euro gelegen. Der TecDAX notierte laut UBS-Indikation um 21 Uhr bei 3.991,40 Punkten, 1,54 Prozent im Minus.
Jenoptik Aktie: TecDAX Gewinner im Späthandel – am Abend zurück über 36 Euro, wird die Richtungsmarke vor Nvidia zurückerobert?
Die Jenoptik Aktie legt im Späthandel nach: Auf Tradegate notiert sie um 21:03 Uhr bei 36,26 Euro, 1,74 Prozent über dem Vortag, und ist damit zweitgrößter TecDAX Gewinner. Die am Nachmittag verlorene 36-Euro-Marke ist wieder überschritten. Was den Photonik-Konzern stützt, welche Marken zählen und was Analysten vor dem Kapitalmarkttag sagen.
Der Abend
Jenoptik Aktie als TecDAX Gewinner: die 36 Euro sind zurück
Am Nachmittag hatte die Verkaufswelle einen Teil des Mittagsgewinns aufgezehrt. Im Späthandel holte die Aktie ihn zurück.
Das Umfeld war dafür alles andere als freundlich. In New York lagen die großen Indizes am frühen Abend mehr als 1 Prozent im Minus, Anleger hielten sich vor den Nvidia-Zahlen nach US-Börsenschluss zurück. Einzelne Halbleiterwerte wie der Chipdesigner Arm hielten jedoch dagegen. Im TecDAX zeigte sich am Abend ein ähnlich gespaltenes Bild: Halbleiterausrüster wie PVA TePla und Aixtron lagen im Plus, Infineon knapp darunter, Software stand weiter unter Druck. Jenoptik gehört klar zur stärkeren Gruppe.
Eine Unternehmensmeldung gab es auch am Abend nicht. Nach Einschätzung der Redaktion hilft das breit aufgestellte Geschäftsmodell: Jenoptik liefert Optiken für die Chipfertigung, aber auch Technik für Medizin und Verkehrsüberwachung. Das macht die Aktie weniger anfällig als reine Chipwerte, lässt sie aber an einer Erholung der Halbleiterausrüster teilhaben. Dazu rückt der Kapitalmarkttag am 3. Dezember näher, von dem sich die DZ Bank laut ihrer Studie vom Montag neue Impulse verspricht.
Die Zahlen
Aufträge fast verdoppelt, Margenziel angehoben
Operativ hat Jenoptik (Kürzel JEN, ISIN DE000A2NB601) zuletzt überzeugt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 300,6 Millionen Euro und lag damit über der Markterwartung von 292,4 Millionen Euro. Im Segment für Halbleiter und Fertigungstechnik schnellte der Auftragseingang um 95,7 Prozent auf 212,5 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge kletterte im Quartal auf 26,4 Prozent nach 20,8 Prozent im Vorjahr. Für 2026 peilt der Konzern nun eine Marge von rund 22 Prozent an, beim Umsatz bleibt es bei einem Plus von 5 bis 9 Prozent.
Sichtbarkeit durch Aufträge
Der Auftragsboom im Chipsegment sichert Umsatz für die kommenden Quartale.
Mehr Marge
Das Margenziel liegt jetzt bei rund 22 statt 20 bis 21 Prozent.
Termin im Kalender
Am 3. Dezember will das Management seine mittelfristigen Pläne erläutern.
Die Marken
Jenoptik Aktie: 36 Euro als Richtungsmarke
Charttechnisch ist die Jenoptik Aktie am Abend dorthin zurückgekehrt, wo sie am Mittag schon war: über die Marke von 36 Euro. Knapp darunter verlief Anfang November die 200-Tage-Linie. Aus Sicht der Redaktion wäre ein Xetra-Schluss über dieser Zone ein erstes Signal, dass die Aktie den langfristigen Trend zurückerobert. Der Späthandel allein reicht dafür nicht. Als Unterstützung gilt der Bereich um 35 Euro, nach oben wäre die runde Marke von 40 Euro die nächste Hürde. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 48,42 Euro fehlen rund 34 Prozent. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Die Analysten
Mehrheit auf Kaufen: die Häuser vor dem 3. Dezember
Die DZ Bank bestätigte am Montag ihr Kaufvotum mit einem fairen Wert von 48 Euro. Nach den Quartalszahlen sahen auch die Deutsche Bank (52 Euro), Warburg Research (51 Euro) und Berenberg (50 Euro) die Aktie positiv. Die UBS bleibt bei „Neutral“ mit 45,50 Euro. Eine neue Studie vom Dienstag haben wir nicht gefunden. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Jenoptik Aktie
Warum ist die Jenoptik Aktie heute TecDAX Gewinner?
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Aktie profitierte von der Erholung der Halbleiterausrüster, starken Aufträgen und dem nahenden Kapitalmarkttag. Im Späthandel lag sie um 21:03 Uhr 1,74 Prozent höher bei 36,26 Euro.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Jenoptik Aktie?
Das Kürzel ist JEN, die ISIN lautet DE000A2NB601.
Wann ist der nächste wichtige Termin?
Am 3. Dezember hält Jenoptik einen Kapitalmarkttag ab.
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