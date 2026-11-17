Charttechnisch ist die Jenoptik Aktie am Abend dorthin zurückgekehrt, wo sie am Mittag schon war: über die Marke von 36 Euro. Knapp darunter verlief Anfang November die 200-Tage-Linie. Aus Sicht der Redaktion wäre ein Xetra-Schluss über dieser Zone ein erstes Signal, dass die Aktie den langfristigen Trend zurückerobert. Der Späthandel allein reicht dafür nicht. Als Unterstützung gilt der Bereich um 35 Euro, nach oben wäre die runde Marke von 40 Euro die nächste Hürde. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 48,42 Euro fehlen rund 34 Prozent. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.