Warum ist die Jenoptik Aktie heute TecDAX Gewinner?

Es gibt keine Unternehmensmeldung. Die Jenoptik Aktie folgt der Erholung der Chipwerte nach den Nvidia-Zahlen.

Was macht Jenoptik?

Jenoptik liefert Optik, Messtechnik und Lasersysteme, vor allem für die Halbleiterindustrie, aber auch für Medizin und Verteidigung.

Wie waren die letzten Zahlen?

Im dritten Quartal 2026 stieg der Auftragseingang der Halbleitersparte um 95,7 Prozent auf 212,5 Millionen Euro, die EBITDA-Marge lag bei 26,4 Prozent.

Welche Marken sind wichtig?

Als Orientierung gelten 33 bis 38 Euro als Unterstützung und 44 Euro als Hürde.