Erster Treiber: die Chip-Erholung. Am Mittwochabend vollzog die Wall Street eine bemerkenswerte Wende. Der Nasdaq 100 hatte im Handelsverlauf fast 5% verloren, schloss am Ende aber nur 0,6% im Minus. In Europa stieg der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology zum Handelsstart um rund 2,5%. Gefragt waren vor allem die zuvor abgestraften Halbleiterwerte wie Infineon, Aixtron und SUSS MicroTec. Jenoptik liefert optische Systeme an Hersteller von Chip-Equipment und bewegt sich deshalb eng mit dem Sektor.

Zweiter Treiber: die Deutsche Bank. Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt auf "Buy" belassen, das Kursziel liegt bei 52 Euro. Analyst Michael Kuhn verweist darauf, dass die Auftragsdynamik des Hightech-Unternehmens im Laufe des Jahres immer wieder positiv überrascht habe. Die Produktionskapazitäten bräuchten zwar Zeit, um mit dieser Nachfrage Schritt zu halten. Ein reibungsloser Hochlauf habe für das Management aber oberste Priorität. Das Kursziel ist eine Einschätzung der Bank, keine Prognose der Redaktion.