Die Rally hält: Die Jenoptik Aktie gewinnt am Donnerstagmittag 5,47% auf 33,18 Euro und ist der zweitgrößte TecDAX Gewinner. Gegenüber dem Vortagesschluss von 31,46 Euro legt das Papier des Jenaer Photonik-Konzerns um 1,72 Euro zu. Schon am Morgen hatte Jenoptik die Gewinnerliste im Technologieindex zeitweise angeführt - und hat den Vorsprung bis zum Mittag sogar noch ausgebaut.
Jenoptik Aktie: TecDAX Gewinner am Mittag mit +5,47% - Deutsche Bank sieht Rückenwind, eine Woche vor dem Kapitalmarkttag
Die Jenoptik Aktie steigt am Donnerstagmittag um 5,47% auf 33,18 Euro und zählt zu den größten TecDAX Gewinnern. Neben der Erholung der Chipwerte stützt ein frisches Kaufvotum der Deutschen Bank. Am 3. Dezember will der Photonik-Konzern in Dresden seine Ziele präsentieren.
Zwei Treiber
Warum die Jenoptik Aktie heute TecDAX Gewinner ist
Die Jenoptik Aktie profitiert von einer doppelten Unterstützung: der breiten Erholung der Halbleiterwerte und einem Analystenkommentar, der genau den Kern der Investmentstory trifft - die Auftragsdynamik.
Erster Treiber: die Chip-Erholung. Am Mittwochabend vollzog die Wall Street eine bemerkenswerte Wende. Der Nasdaq 100 hatte im Handelsverlauf fast 5% verloren, schloss am Ende aber nur 0,6% im Minus. In Europa stieg der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology zum Handelsstart um rund 2,5%. Gefragt waren vor allem die zuvor abgestraften Halbleiterwerte wie Infineon, Aixtron und SUSS MicroTec. Jenoptik liefert optische Systeme an Hersteller von Chip-Equipment und bewegt sich deshalb eng mit dem Sektor.
Zweiter Treiber: die Deutsche Bank. Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt auf "Buy" belassen, das Kursziel liegt bei 52 Euro. Analyst Michael Kuhn verweist darauf, dass die Auftragsdynamik des Hightech-Unternehmens im Laufe des Jahres immer wieder positiv überrascht habe. Die Produktionskapazitäten bräuchten zwar Zeit, um mit dieser Nachfrage Schritt zu halten. Ein reibungsloser Hochlauf habe für das Management aber oberste Priorität. Das Kursziel ist eine Einschätzung der Bank, keine Prognose der Redaktion.
Die Fallhöhe
Von 48 Euro zurück auf 31 Euro
Die Jenoptik Aktie hat eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich. Im Frühjahr hatte der Konzern einen Auftragseingang von plus 75% und einen Auftragsbestand von 719 Mio. Euro gemeldet, die Aktie stieg im Sommer bis auf 48,48 Euro. Mit den Quartalszahlen am 10. November hob Jenoptik das Ziel für die EBITDA-Marge 2026 auf rund 22% an.
Trotzdem erfasste die Schwäche der Chipwerte auch Jena: Allein in der Kalenderwoche 47 verlor die Jenoptik Aktie 11,86% und war damit einer der schwächsten Werte im TecDAX. Am Mittwoch ging das Papier bei 31,46 Euro aus dem Handel - rund 35% unter dem Jahreshoch. Genau diese Diskrepanz zwischen starker operativer Entwicklung und schwachem Kurs macht die Aktie für Schnäppchenjäger interessant.
|Marke
|Kurs
|Bedeutung
|Jahreshoch 2026
|48,48 €
|Hoch des Halbleiter-Booms im Sommer
|Kurs am Mittag
|33,18 €
|Platz 2 der TecDAX Gewinner
|Vortagesschluss
|31,46 €
|Ausgangspunkt der heutigen Erholung
Quelle: Kursliste 26.11.2026; Xetra; LYNX
Der Termin
Kapitalmarkttag als nächster Prüfstein
Eine Woche bleibt bis zum Kapitalmarkttag am 3. Dezember in Dresden. Dort dürfte das Management seine mittelfristigen Ziele erläutern. Für Anleger stellen sich vor allem zwei Fragen: Wie schnell kann Jenoptik die Kapazitäten an die starke Nachfrage aus der Halbleiterindustrie anpassen? Und welche Margen hält der Konzern nach dem angehobenen Ziel von rund 22% für erreichbar?
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