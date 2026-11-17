Der Analyst der DZ Bank, Dirk Schlamp, bestätigt in seiner JENOPTIK-Aktienanalyse das Rating "kaufen" und einen fairen Wert von 48 Euro, hier als Kursziel bezeichnet, für die JENOPTIK-Aktie (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker: JEN). Beim angegebenen aktuellen Kurs von 35,78 Euro liege das Papier mit 0,02 Euro beziehungsweise 0,06 Prozent leicht im Plus. Zum Kursziel 48 Euro ergebe sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 34,2 Prozent. Während sich der Börsenkurs kaum bewege, richte sich der Blick bereits auf einen möglichen Impulsgeber: den Kapitalmarkttag am 3. Dezember.