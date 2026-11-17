Der Analyst der DZ Bank, Dirk Schlamp, bestätigt in seiner JENOPTIK-Aktienanalyse das Rating "kaufen" und einen fairen Wert von 48 Euro, hier als Kursziel bezeichnet, für die JENOPTIK-Aktie (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker: JEN). Beim angegebenen aktuellen Kurs von 35,78 Euro liege das Papier mit 0,02 Euro beziehungsweise 0,06 Prozent leicht im Plus. Zum Kursziel 48 Euro ergebe sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 34,2 Prozent. Während sich der Börsenkurs kaum bewege, richte sich der Blick bereits auf einen möglichen Impulsgeber: den Kapitalmarkttag am 3. Dezember.
JENOPTIK Aktie: Zahlen überzeugen – DZ Bank bleibt auf Kaufkurs!
Die DZ Bank bestätigt für JENOPTIK das Rating "kaufen" und einen fairen Wert von 48 Euro – rund 34 Prozent über dem aktuellen Kurs –, während der Kapitalmarkttag am 3. Dezember als möglicher Impulsgeber näher rückt.
Quartalszahlen bestätigen die Zuversicht
Die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal hätten den positiven Anlagehintergrund bestätigt, erläutere Dirk Schlamp. Die Grundlage für die optimistische Einschätzung der DZ Bank bleibe damit bestehen. Wesentliche neue Impulse für seine Prognosen hätten die finalen Ergebnisse allerdings nicht geliefert.
Die JENOPTIK-Aktienanalyse stehe somit für Kontinuität: Dirk Schlamp halte am Rating "kaufen" fest, ohne aus den endgültigen Quartalszahlen einen wesentlichen neuen Anpassungsbedarf für seine Erwartungen abzuleiten. Auch das Kursziel 48 Euro bleibe unverändert.
Für Anleger sei diese Unterscheidung entscheidend. Die Zahlen würden die bisherige Investmentthese stützen; ein neuer Anlass für deutlich veränderte Schätzungen sei daraus nach Einschätzung des Analysten jedoch nicht hervorgegangen. Die DZ Bank bleibe zuversichtlich, während der nächste mögliche Impuls noch bevorstehe.
3. Dezember: Der nächste Termin rückt in den Fokus
Neue Anregungen für seine Prognosen könnten nach Einschätzung von Dirk Schlamp vom Kapitalmarkttag am 3. Dezember kommen. Damit rücke ein konkreter Termin in den Mittelpunkt der JENOPTIK-Aktienanalyse.
Ein solcher Austausch könnte zusätzliche Informationen liefern, anhand derer sich die bisherigen Erwartungen überprüfen ließen. Welche Aussagen das Hightech-Unternehmen tatsächlich machen werde und ob daraus Änderungen an den Prognosen folgen würden, bleibe allerdings offen. Eine Anhebung der Unternehmensziele oder der Analystenschätzungen sei mit dem Hinweis auf den Termin noch nicht angekündigt.
Gerade darin liege die Spannung: Die Quartalszahlen hätten den positiven Anlagehintergrund bestätigt, während der Kapitalmarkttag möglicherweise neue Impulse liefern könnte. Dirk Schlamp sehe somit einen Anlass, die weitere Kommunikation des Unternehmens aufmerksam zu verfolgen.
Kursziel 48 Euro: Rund 34 Prozent Abstand zum aktuellen Kurs
Die positive Haltung der DZ Bank werde beim Blick auf die Bewertung besonders deutlich. Zwischen dem angegebenen Aktienkurs von 35,78 Euro und dem Kursziel 48 Euro liege eine Differenz von 12,22 Euro je Aktie. Bezogen auf diesen Kurs entspreche das einem rechnerischen Potenzial von rund 34,2 Prozent.
Dabei handle es sich um den Abstand zum geschätzten fairen Wert der DZ Bank, nicht um eine zugesicherte Rendite. Dennoch unterstreiche die Größenordnung, wie deutlich die Bewertung von Dirk Schlamp oberhalb des aktuellen Börsenkurses liege.
Das Rating "kaufen" passe zu dieser Einschätzung. Die JENOPTIK-Aktienanalyse vermittle damit eine klare positive Haltung, obwohl die finalen Quartalszahlen für die Prognosen des Experten keine wesentlichen Neuigkeiten gebracht hätten.
Bestätigte Investmentthese, mögliche neue Impulse
Für Anleger ergebe sich ein klarer Zusammenhang: Der positive Anlagehintergrund bleibe nach Einschätzung von Dirk Schlamp intakt. Das Kursziel 48 Euro bilde weiterhin den Bewertungsmaßstab der DZ Bank, und das Rating "kaufen" bleibe bestehen.
Der nächste interessante Punkt sei nun, ob der Kapitalmarkttag zusätzliche Informationen für die weitere Einschätzung liefern werde. Bis dahin stehe die JENOPTIK-Aktienanalyse vor allem für eine bestätigte Kaufempfehlung mit einem deutlichen rechnerischen Abstand zwischen Börsenkurs und fairem Wert.
Der Analyst der DZ Bank, Dirk Schlamp, bestätigt in seiner JENOPTIK-Aktienanalyse das Rating "kaufen" und den fairen Wert beziehungsweise das Kursziel von 48 Euro.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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