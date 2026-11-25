Von Jenoptik selbst kommt keine neue Nachricht. Die Aktie hängt am Chipsektor, und der steht weiter unter Druck: In Asien setzen sich die Verkäufe am Mittwoch fort. Für Jenoptik ist es der dritte Verlusttag mit Sektorbezug innerhalb von vier Handelstagen. Am Freitag hatte die Aktie fast 12 Prozent verloren, am Montag folgte ein Sprung um mehr als 13 Prozent.